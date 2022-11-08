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Спецоперация на Украине

«Сроки определяет командование»: когда депутаты-добровольцы из Новосибирска отправятся на СВО

Пока народные избранники готовятся отбыть в зону боевых действий

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Андрей Панферов, Евгений Яковенко и Ярослав Фролов

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После начала частичной мобилизации о своем желании отправиться на фронт добровольцами заявили несколько первых лиц Новосибирска. Среди них оказались вице-спикер Заксобрания Андрей Панферов, депутат горсовета Евгений Яковенко, экс-министр труда и депутат Заксобрания Ярослав Фролов и глава Баганского района Александр Тарасов. НГС узнал, кто из желающих уже отправился в зону СВО и когда на фронт поедет батальон «Вега».

Первым желание поехать на фронт высказал вице-спикер Заксобрания от «Единой России» Андрей Панферов. 23 сентября стало известно, что депутат подал соответствующий рапорт.

В середине октября появилась информация о создании в регионе добровольческого отряда «Вега». Подразделение, по словам губернатора Андрея Травникова, должно стать «боевым и элитным». Командующим «Вегой» стал Андрей Панферов. Он рассказал НГС, что отправка батальона на спецоперацию запланирована на декабрь.

— Сроки подготовки определяет главное командование. Как нам определили, мы по этим срокам и ориентируемся. Учитывая те воинские специальности, которые сейчас в батальоне, нам необходимо подготовить военнослужащих, чтобы они отвечали всем требованиям. Пока обстановка на фронте достаточно стабильная, у нас есть возможность качественнее и лучше подготовиться, — рассказал Андрей Панферов.

По его словам, изначально отправку запланировали на конец ноября, но высшее командование определило другие сроки.

— Поэтому занимаемся, учимся, готовимся, всё идет по плану, — подчеркнул Панферов.

«Вегу» успели сформировать, но часть людей отсеялась в процессе подготовки. Сейчас туда добирают добровольцев.

— Столкнулись с тем, что определенный процент просто не тянет тех нагрузок и задач, которые стоят. Так всегда бывает. Мы сейчас в процессе, меняем людей. Из всего батальона это 3–4%, — пояснил депутат.

Всего в батальон вступило более 400 человек.

Сам Андрей Панферов отправится на фронт вместе с «Вегой» в декабре. Ярослав Фролов и Евгений Яковенко также должны отправиться на спецоперацию в составе «Веги».

— Мне поставили задачу, я их готовлю. Все депутаты, которые посчитали нужным идти, в нашем батальоне. Все готовятся. Глава Баганского района ушел с другой частью, чуть раньше, — сказал Андрей Панферов.

Евгений Яковенко сообщил о решении ехать на фронт 28 сентября.

— Родину защищать едем. Всё сейчас решается на уровне Министерства обороны. Куда Родина пошлет, туда и пойдем. Давно уже обсуждали этот вопрос с Андреем Панферовым, — объяснил тогда корреспонденту НГС депутат.

При подготовке этого материала Евгений Яковенко не стал разговаривать с журналистом НГС.

Ярослав Фролов заявлял, что хочет поехать на фронт в качестве военного врача. Он рассказывал изданию VN.RU, что пока непонятно, будет ли он военврачом в составе какого-то из боевых подразделений или станет помогать раненым в тыловом госпитале.

— Я думаю, такая специальность как врач в данном деле лишней не будет. Я капитан медицинской службы запаса. Боевого опыта у меня нет, получал подготовку на военной кафедре Новосибирского медицинского института, после этого проходил сборы, присягу принимал, — заявил Фролов.

Помощник Ярослава Фролова по телефону сообщил НГС, что по его отправке на СВО «решения еще нет», а сам экс-министр и депутат Заксобрания комментарии на эту тему не дает.

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Первый эшелон мобилизованных сибиряков отправили в зону спецоперации 21 октября. Здесь мы публиковали видео отправки. По словам главы региона Андрея Травникова, на месте мобилизованные будут продолжать проходить подготовку и боевое слаживание в составе постоянно действующих подразделений.

На следующий день, 22 октября, с ж/д вокзала отправился еще один эшелон с мобилизованными мужчинами.

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