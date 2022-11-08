«Сроки определяет командование»: когда депутаты-добровольцы из Новосибирска отправятся на СВО

В середине октября появилась информация о создании в регионе добровольческого отряда «Вега». Подразделение, по словам губернатора Андрея Травникова, должно стать «боевым и элитным». Командующим «Вегой» стал Андрей Панферов. Он рассказал НГС, что отправка батальона на спецоперацию запланирована на декабрь.

— Сроки подготовки определяет главное командование. Как нам определили, мы по этим срокам и ориентируемся. Учитывая те воинские специальности, которые сейчас в батальоне, нам необходимо подготовить военнослужащих, чтобы они отвечали всем требованиям. Пока обстановка на фронте достаточно стабильная, у нас есть возможность качественнее и лучше подготовиться, — рассказал Андрей Панферов.