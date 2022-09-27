Депутат новосибирского Горсовета Евгений Яковенко едет добровольцем на спецоперацию
Он имеет медаль «За отвагу»
Депутат новосибирского Горсовета, 53-летний Евгений Яковенко, едет добровольцем на спецоперацию. Информацию он лично подтвердил НГС.
— Родину защищать едем. Все сейчас решается на уровне Министерства обороны. Куда Родина пошлет — туда и пойдем. Давно уже обсуждали этот вопрос с Андреев Панферовым (вице-спикер Заксобрания Новосибирской области — Прим.авт.), — объяснил корреспонденту НГС Евгений Яковенко.
Также добровольцами, по его словам, идут записываться члены новосибирской областной организации Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана».
Евгений Яковенко — депутат Горсовета Новосибирска, председатель правления Новосибирской областной организации Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана». Участник боевых действий в Афганистане с 1987 по 1989 годы, был награжден медалью «За отвагу».
На вопрос позволяет ли ему здоровье ехать в зону СВО, он ответил следующее:
— В оперативном режиме подлечиваю спину. Это естественно. Ничего. Сгодимся. Я видел одного военного после госпиталя, который снова собирался в строй. А у него гораздо больше проблем было после ранения, чем у меня. И то он сказал: «Да я чем смогу... Магазины буду снаряжать». Главное пользу принести, — заключил депутат.
Ранее вице-спикер Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панферов написал рапорт об отправке на специальную военную операцию.