Депутат новосибирского Горсовета Евгений Яковенко едет добровольцем на спецоперацию

— В оперативном режиме подлечиваю спину. Это естественно. Ничего. Сгодимся. Я видел одного военного после госпиталя, который снова собирался в строй. А у него гораздо больше проблем было после ранения, чем у меня. И то он сказал: «Да я чем смогу... Магазины буду снаряжать». Главное пользу принести, — заключил депутат.

Ранее вице-спикер Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панферов написал рапорт об отправке на специальную военную операцию.

