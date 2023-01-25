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Спецоперация на Украине

В Уголовный кодекс хотят ввести статью за дискредитацию всех участников боевых действий (даже осуждённых)

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что уважительное отношение должно быть ко всем, «кто защищает нашу страну»

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Сейчас наказание грозит только за дискредитацию ВС РФ

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил председателям комитетов по обороне Андрею Картаполову и по безопасности и противодействию коррупции Василию Пискарёву в срочном порядке изучить вопрос о том, возможно ли внести изменения в Уголовный кодекс и установить ответственность за дискредитацию участников боевых действий. Это произошло после того, как в Госдуме рассмотрели обращение руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

— Вячеслав Володин неоднократно подчеркивал: все, кто защищает нашу страну — военнослужащие, добровольцы, мобилизованные, участники ЧВК «Вагнер» — герои. Отношение к ним должно быть уважительное как к участникам боевых действий, — отметили в телеграм-канале Госдумы.

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Ранее пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала письмо бизнесмена Евгения Пригожина спикеру Госдумы Вячеславу Володину. В нем отмечается, что в боевых действиях принимает участие большое количество добровольцев, в том числе ранее осужденных.

— Тех людей, которые на самых опасных участках фронта ежедневно рискуют своей жизнью и погибают за Родину, представляют людьми «второго сорта», отказывая им в праве на искупление своей вины перед обществом, — говорится в письме.

Пригожин заявил, что «есть отдельные СМИ, блогеры и телеграм-каналы, которые занимаются откровенной дискредитацией добровольцев» — а это, в свою очередь, «помогает врагам государства». В связи с этим Пригожин предложил ввести в Уголовный кодекс статью 280.5, которая, в частности, запретит «публикации негативного характера и любую критику участников СВО, а также информацию об их прошлых правонарушениях с наказанием в виде лишения свободы на срок до пяти лет».

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