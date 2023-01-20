Указ о частичной мобилизации продолжает действовать — в Кремле это назвали «юридической особенностью»

В октябре об окончании частичной мобилизации сообщил министр обороны Сергей Шойгу, позже его слова подтвердил Владимир Путин. Слухи о новой волне мобилизации возникают регулярно, особенно активно это обсуждают в ряде Telegram-каналов, называя в том числе и даты, однако власти несколько раз заявляли, что таких планов нет. Недавно вопрос об этом уже задавали Пескову, тогда он тоже посоветовал верить властям, а не Telegram-каналам.