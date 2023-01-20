Указ о частичной мобилизации продолжает действовать — в Кремле это назвали «юридической особенностью»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал журналистам ситуацию с запросом в администрацию от депутата Псковского областного собрания Артура Гайдука. В понедельник депутат опубликовал в своем телеграм-канале ответ на просьбу к главе государства издать указ о завершении частичной мобилизации. В ответе от администрации президента было указано, что действие указа о частичной мобилизации продолжается.
— 24 ноября я направил обращение президенту с просьбой издать указ о завершении частичной мобилизации, — написал Артур Гайдук. — Управление Президента РФ по работе с обращениями граждан и организаций в своем ответе от 30 декабря 2022 года сообщило: «28 октября 2022 года завершены оповещение и призыв граждан, пребывающих в запасе, военные комиссариаты продолжают комплектовать воинские части за счет граждан, изъявивших желание добровольно участвовать в СВО, а также граждан, желающих поступить на военную службу по контракту. Действие указа президента РФ «Об объявлении частичной мобилизации в РФ» продолжается».
Дмитрий Песков, разъясняя ситуацию, отметил, что власти ориентируются «на сказанное президентом», нужное количество мобилизованных было обеспечено, а дальше начался призыв на срочную службу. Также представитель Кремля ответил, что нужно будет уточнить ситуацию с продолжением действия указа о частичной мобилизации.
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— Скорее всего, это такая юридическая особенность. Не готов сейчас точно вам ответить. Уточню и тогда проясню ситуацию. Но здесь все-таки главное: я еще раз призываю ориентироваться на соответствующее заявление президента Путина, — сказал Песков.
В октябре об окончании частичной мобилизации сообщил министр обороны Сергей Шойгу, позже его слова подтвердил Владимир Путин. Слухи о новой волне мобилизации возникают регулярно, особенно активно это обсуждают в ряде Telegram-каналов, называя в том числе и даты, однако власти несколько раз заявляли, что таких планов нет. Недавно вопрос об этом уже задавали Пескову, тогда он тоже посоветовал верить властям, а не Telegram-каналам.