В Кремле заявили об отсутствии новой информации о мобилизации в РФ: новости вокруг спецоперации за 3 декабря

Встреча Шойгу и Лукашенко

Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел встречу с главой Белоруссии Александром Лукашенко в Минске. В ходе переговоров обсуждалось военное сотрудничество двух стран.

— Думаю, вам уже белорусский министр обороны рассказал о ситуации в Белоруссии, о подготовке, боевом слаживании подразделений Белоруссии и России, которые присутствуют в Белоруссии. Должен сказать, что мы серьезно к этому подошли. И наши, и ваши офицеры готовят ребят. И белорусских, и россиян готовят. Для того чтобы в случае необходимости первые ряды наши — защитники союзного государства — смогли отразить любую агрессию, — заявил Лукашенко.