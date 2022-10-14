Семьям мобилизованных стали приходить первые похоронки: новости вокруг СВО за 13 октября

Новый обмен пленными с Украиной

Минобороны РФ отчиталось о том, что в результате очередных переговоров с Украиной в Россию вернулись 20 военнослужащих.

— Всем освобожденным военнослужащим оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. В кратчайшие сроки они будут доставлены в медицинские учреждения Министерства обороны РФ для прохождения лечения и реабилитации, — говорится в сообщении ведомства.

До этого об обмене военнопленными сообщалось в конце сентября. Глава ДНР Денис Пушилин тогда сообщил, что Киев освободил 55 военных союзных сил, в том числе четырех рядовых ДНР, одного ефрейтора ЛНР и украинского политика Виктора Медведчука. Российская сторона вернула 215 человек, в том числе представителей украинских нацбатальонов.