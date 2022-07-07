На Змеином опять ракетные удары: новости о спецоперации и санкциях за 7 июля

Литва против зеленых коридоров для транзита грузов в Калининград

Советник президента Литвы Аста Скайсгирите в эфире национального радио LRT заявила, что власти страны не согласятся на установление зеленых коридоров для транзита грузов в Калининградскую область через свою территорию.

— Необходимо не только запрещение транзита грузов из санкционного списка, но и контроль. Поэтому, когда в публичном пространстве кто-то говорит о зеленых коридорах, мы подчеркиваем: не может быть и мысли о том, чтобы Литва не контролировала, что происходит на ее территории, — заявила Скайсгирите.