Бывшего новосибирского сенатора оштрафовали за дискредитацию вооруженных сил РФ

Железнодорожный районный суд 30 июня оштрафовал на 30 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ ( ст. 20.3.3 КоАП РФ) известного в 1990-е годы политика и правозащитника, а также бывшего новосибирского сенатора Алексея Мананникова.

Алексей Петрович Мананников — политик и правозащитник, народный депутат РСФСР (1990–1993 годы), депутат Совета Федерации Федерального Собрания РФ первого созыва (1993–1995 годы). Предвыборный слоган тех лет: «Лучше всяких пряников депутат Мананников!» Алексей Мананников родился в Новосибирске 18 января 1956 года. В 1978 году окончил экономический факультет НГУ. Преподавал в НИИЖТе (СГУПС), Московском институте управления. В 1982 году арестован и осужден на три года за высказывания в поддержку польского объединения независимых профсоюзов «Солидарность» и критику подавления рабочего движения со стороны государства. Был основателем Сибирского независимого информационного агентства (СибИА). В 1992 году продвигал в Верховном совете РФ «Закон о защите прав потребителей». В 1995 году во время выборов губернатора НСО захватывал местное телевидение. Публично осуждал действия России против Грузии и Украины. (По информации Википедии)

