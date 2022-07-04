Бывшего новосибирского сенатора оштрафовали за дискредитацию вооруженных сил РФ
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Железнодорожный районный суд 30 июня оштрафовал на 30 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ (
Алексей Петрович Мананников — политик и правозащитник, народный депутат РСФСР (1990–1993 годы), депутат Совета Федерации Федерального Собрания РФ первого созыва (1993–1995 годы). Предвыборный слоган тех лет: «Лучше всяких пряников депутат Мананников!» Алексей Мананников родился в Новосибирске 18 января 1956 года. В 1978 году окончил экономический факультет НГУ. Преподавал в НИИЖТе (СГУПС), Московском институте управления. В 1982 году арестован и осужден на три года за высказывания в поддержку польского объединения независимых профсоюзов «Солидарность» и критику подавления рабочего движения со стороны государства. Был основателем Сибирского независимого информационного агентства (СибИА). В 1992 году продвигал в Верховном совете РФ «Закон о защите прав потребителей». В 1995 году во время выборов губернатора НСО захватывал местное телевидение. Публично осуждал действия России против Грузии и Украины. (По информации Википедии)
В постановлении Железнодорожного суда от 30 июня 2022 года говорится, что на странице Алексея Мананникова в соцсети «ВКонтакте» был обнаружен пост, который был признан публичными действиями, направленными на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации.
—В соответствии со справкой об исследовании (лингвистическом) в тексте (поста А. Мананникова. — Прим. ред.) действия Вооруженных сил Российской Федерации, осуществляемые на территории Украины, характеризуются как преступные, — говорится в постановлении суда.
В судебное заседание, отмечается в документе, Мананников не явился, извещался телеграммой по месту регистрации по месту жительства, которая не доставлена, так как квартира закрыта, адресат по извещению за телеграммой не является. Кроме того, Мананников был извещен путем направления повестки на электронную почту.
Помимо этого, в Железнодорожном суде назначены еще два судебных заседания в отношении Мананникова по поводу всё той же дискредитации и мелкого хулиганства. Оба заседания назначены на 4 июля 2022 года.
Корреспондент НГС разыскал Алексея Мананникова, который с ноября 2021 года находится в Таиланде, а официально зарегистрирован в Москве. Мананников сообщил, что уже давно не живет в Новосибирске и тем более не имеет местной прописки.
— Они (судебно-правоохранительные органы. — Прим. ред.) упорно шлют повестки на новосибирский адрес, по которому я не живу уже шесть лет, тем более не прописан. Видимо, опера из Центра Э приписывают себе «палки» раскрытых преступлений, не обращая внимание на местонахождение «преступников». В суд я направил просьбу отправить все претензии властей ко мне по месту прописки — иначе никакого «права на защиту» мне реализовать не удастся. Просьбу передать дело по месту жительства проигнорировали, — пояснил корреспонденту НГС Мананников.
Алексей Мананников также добавил, что остальные суды над ним также из-за публикаций на его странице во «ВКонтакте», которая, кстати, заблокирована. При попытке зайти на страницу Мананникова в этой соцсети на сером фоне появляется надпись: «Этот материал заблокирован на территории РФ на основании требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 19.04.2022
Также Мананников вспомнил, что дела о дискредитации в отношении него были и раньше.
— 30 июня у меня был праздник: 40 лет приговору Мосгорсуда за «распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй». И вот снова дискредитация. А вообще Железнодорожный суд — прославленный. В апреле 1989 года меня отправили на 10 суток административного ареста за несанкционированный митинг. И в том же решении написали: изъятую у Мананникова изданную на Западе книгу Анатолия Марченко «Живи как все» — уничтожить. Это был апрель
20 июня Советский районный суд оштрафовал независимого депутата новосибирского горсовета Светлану Каверзину, признав ее виновной в публичной дискредитации ВС РФ.