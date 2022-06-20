Новосибирского депутата оштрафовали на 30 тысяч за дискредитацию ВС РФ
Светлану Каверзину наказали за пост в соцсетях о росте смертности среди молодых людей в Новосибирской области
20 июня Советский районный суд оштрафовал депутата новосибирского Горсовета Светлану Каверзину, признав её виновной в публичной дискредитации ВС РФ. Депутат намерена оспорить решение суда.
Претензии касаются поста Каверзиной, который она разместила на своей странице «ВКонтакте» в апреле. Из-за этой публикации полиция возбудила на нее административное дело по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами РФ своих полномочий в указанных целях).
В публикации депутат рассуждала о возросшей смертности среди молодёжи в Новосибирской области за последние три года. Выдержка из поста Каверзиной приведена на сайте Советского суда.
Суд посчитал, что употребленные фразы в посте исказили и дискредитировали задачи по использованию ВС РФ за пределами территории РФ и сами ВС РФ.
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В результате суд оштрафовал Каверзину на 30 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных Сил РФ. На подачу апелляции у депутата есть 10 дней.
— Ничто не имело значения, никакие доводы. В лингвистической экспертизе отказали. Хотя спор был именно лингвистический, — прокомментировала ситуацию депутат для журналиста НГС.
В начале мая Советский районный суд Новосибирска назначал Светлане Каверзиной 7 суток ареста по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (организация несогласованного публичного мероприятия).