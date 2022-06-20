Новосибирского депутата оштрафовали на 30 тысяч за дискредитацию ВС РФ

20 июня Советский районный суд оштрафовал депутата новосибирского Горсовета Светлану Каверзину, признав её виновной в публичной дискредитации ВС РФ. Депутат намерена оспорить решение суда.



Претензии касаются поста Каверзиной, который она разместила на своей странице «ВКонтакте» в апреле. Из-за этой публикации полиция возбудила на нее административное дело по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами РФ своих полномочий в указанных целях).