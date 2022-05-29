Новости о санкциях и новый запрет полетов. Главное вокруг спецоперации на Украине за 29 мая

— Мы сегодня не можем не скорбеть о том, что происходит на братской Украине. Несомненно, те же духи злобы поднебесной ополчились на церковь нашу, стремясь не просто разделить православных людей Руси и Украины, но сделать так, чтобы между нами пролегла пропасть. Глубоко убежден в том, что, поелику все эти усилия не от Бога и не по Божьему благословению, подлинной цели никогда достигнуто не будет, — сказал Кирилл в своей проповеди.