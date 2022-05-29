Новости о санкциях и новый запрет полетов. Главное вокруг спецоперации на Украине за 29 мая
Основные события последних суток — в одной подборке
24 февраля по приказу Владимира Путина на территории Украины началась специальная военная операция. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях этого дня. Сегодня подводим итоги 29 мая.
Эмбарго не будет?
Информагентство Bloomberg сообщает, что Еврокомиссия предложила отложить эмбарго на поставки российской нефти по трубопроводу. Этого требует Венгрия; ранее глава венгерского МИДа заявлял, что одобрит нефтяное эмбарго, только если оно не коснется поставок по трубопроводам. Напомним, Венгрия получает российское сырье по нефтепроводу «Дружба».
При этом в проекте санкций сохраняется эмбарго на нефть, поставляемую по морю. Агентство считает, что постепенный отказ от нее займет у Евросоюза восемь месяцев.
Новый запрет полетов
Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в аэропорты южной и центральной России до 6 июня.
Их список остался прежним. Это аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Пассажирам рекомендуют прокладывать альтернативные маршруты через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
Раскол церкви
Накануне Собор Украинской православной церкви принял решение о полной самостоятельности и независимости. Эту новость прокомментировал патриарх Кирилл.
— Мы сегодня не можем не скорбеть о том, что происходит на братской Украине. Несомненно, те же духи злобы поднебесной ополчились на церковь нашу, стремясь не просто разделить православных людей Руси и Украины, но сделать так, чтобы между нами пролегла пропасть. Глубоко убежден в том, что, поелику все эти усилия не от Бога и не по Божьему благословению, подлинной цели никогда достигнуто не будет, — сказал Кирилл в своей проповеди.
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Также с рядом заявлений выступил митрополит Иларион, глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата. Он объяснил, что никакого заявления об отделении Украинской православной церкви от Русской и о появлении у УПЦ какого-то нового статуса не было. А поправки, принятые собором УПЦ, требуют рассмотрения синодом РПЦ.
Внешняя политика
Владимир Путин поговорил с президентом Сербии Александром Вучичем. В Кремле назвали следующие итоги разговора:
- президенты обсудили ситуацию на Украине и развитие событий вокруг Косова;
- Путин заверил Вучича, что РФ будет бесперебойно поставлять газ в Сербию;
- были обсуждены шаги по расширению взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества между странами.
Вучич пообещал, что Сербия продолжит проводить суверенную политику и отказываться вводить санкции против России до тех пор, пока сможет.
Турецкий президент Эрдоган заявил, что хочет провести телефонные переговоры с Путиным и Зеленским 30 мая. Он подчеркнул, что Турция надеется на мирное решение украинского конфликта — однако с каждым днем ситуация ухудшается.