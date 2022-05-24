Приговор российскому военному в Киеве, уход Starbucks и Levi's. Главное о спецоперации на Украине за 23 мая

Бизнес продолжает покидать Россию

Два знаменитых бренда объявили об уходе из России.

Компания Levi Strauss & Co (бренд Levi's) ищет покупателей на часть своих магазинов в России, пишет «Коммерсант». Прекращены поставки товаров, а их остатки планируется реализовать через другие площадки.

По данным издания, один из потенциальных покупателей магазинов Levi's — турецкая компания Fiba Holding A.S, которая развивает в России бренды Gap, Marks & Spencer и Banana Republic.



Первый магазин Levi's был открыт в России в 1993 году. Сейчас в стране около 90 магазинов этого бренда. С марта их работа была приостановлена.

