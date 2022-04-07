Генассамблея ООН приостановила участие России в Совете по правам человека

Генассамблея ООН приняла резолюцию о приостановке участия РФ в Совете по правам человека. Согласно принятому документу, Россия сохраняет место в СПЧ ООН, но лишается права голоса и права выступать. Решение будет распространяться только на текущую ротацию, то есть до истечения нынешнего срока пребывания России в Совете. Он завершится в 2023 году .

Ранее постоянный представитель Вашингтона Линда Томас-Гринфилд говорила о том, что США планируют поставить вопрос об исключении России из СПЧ, основным автором принятой резолюции является Латвия.