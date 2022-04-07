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Генассамблея ООН приостановила участие России в Совете по правам человека

Решение будет действовать до истечения нынешнего срока членства

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Генассамблея ООН приняла резолюцию о приостановке участия РФ в Совете по правам человека. Согласно принятому документу, Россия сохраняет место в СПЧ ООН, но лишается права голоса и права выступать. Решение будет распространяться только на текущую ротацию, то есть до истечения нынешнего срока пребывания России в Совете. Он завершится в 2023 году .

Ранее постоянный представитель Вашингтона Линда Томас-Гринфилд говорила о том, что США планируют поставить вопрос об исключении России из СПЧ, основным автором принятой резолюции является Латвия.

Совет ООН по правам человека состоит из 47 стран-членов, которые выбираются на три года. Страна может избираться в СПЧ ООН не более двух сроков подряд. Решения СПЧ ООН не носят обязательного характера,однако и приостановка членства в нем не снимает со страны обязательств в этой сфере.

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