Владимир Путин назвал военную операцию на Украине вынужденной мерой

Специальная военная операция на Украине является вынужденной мерой, России не оставили возможности поступить иначе — об этом заявил Владимир Путин во время встречи с представителями промышленности и предпринимательства.
— Это самое главное, чтобы было понятно: то, что происходит, — вынужденная мера, — подчеркнул Путин. — Ну просто не оставили никаких шансов поступить иначе.
Путин пояснил, что для России создали такие риски в сфере безопасности, что другими средствами отреагировать было невозможно, приводит слова ТАСС.
Глава государства отметил, что Россия остается частью мировой экономики.
— Мы не собираемся наносить ущерб системе, в которой мы сами находимся, — заявил Путин. Президент также призвал компании вместе с правительством работать над поиском инструментов поддержки экономики.
Утром 24 февраля Владимир Путин объявил о начале военной операции по защите Донбасса. Хронику событий мы собираем в онлайн-трансляции.