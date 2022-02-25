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Владимир Путин назвал военную операцию на Украине вынужденной мерой

Президент встретился с российским бизнесом и призвал поддержать экономику

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Путин призвал бизнес помочь с поиском решений для поддержки отечественной экономики

Путин призвал бизнес помочь с поиском решений для поддержки отечественной экономики

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Специальная военная операция на Украине является вынужденной мерой, России не оставили возможности поступить иначе — об этом заявил Владимир Путин во время встречи с представителями промышленности и предпринимательства.

— Это самое главное, чтобы было понятно: то, что происходит, — вынужденная мера, — подчеркнул Путин. — Ну просто не оставили никаких шансов поступить иначе.

Путин пояснил, что для России создали такие риски в сфере безопасности, что другими средствами отреагировать было невозможно, приводит слова ТАСС.

Глава государства отметил, что Россия остается частью мировой экономики.

СЮЖЕТ

Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине

— Мы не собираемся наносить ущерб системе, в которой мы сами находимся, — заявил Путин. Президент также призвал компании вместе с правительством работать над поиском инструментов поддержки экономики.

Утром 24 февраля Владимир Путин объявил о начале военной операции по защите Донбасса. Хронику событий мы собираем в онлайн-трансляции.

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Владимир ПутинЛНР и ДНРэкономикаРоссия и Украина
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