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«Терпению России пришел конец»: глава МИД РФ — об отношениях с Западом

Сергей Лавров отвечает на главные международные вопросы последних дней

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Лавров уточнил, что Москва ждет письменных ответов от Вашингтона и НАТО по гарантиям безопасности

Лавров уточнил, что Москва ждет письменных ответов от Вашингтона и НАТО по гарантиям безопасности

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что терпению России по поводу действий Запада пришел конец. Об этом он рассказал в ходе ежегодной пресс-конференции.

По словам Лаврова, есть все основания полагать, что НАТО будет наращивать силы рядом с Россией. Такие меры, по мнению министра, альянс может принять под предлогом ситуации на Украине.

Сергей Лавров подчеркнул, что Москва выступает за решение вопросов по гарантиям безопасности с США и НАТО на основе баланса интересов. А если Запад откажется гарантировать нерасширение военного альянса, ответ России может быть самым разным. Министр подчеркнул, что «все нынешние действия Запада грубо нарушают ранее взятые на себя обязательства».

— Терпению России по поводу действий Запада пришел конец, — заявил Сергей Лавров. — Мы запрягали долго — сейчас пора ехать, ждем, когда ямщик на той повозке нам ответит.

Лавров уточнил, что Москва ждет письменных ответов от Вашингтона и НАТО по гарантиям безопасности.

Также, по словам дипломата, Запад взял курс на подрыв архитектуры международных отношений, которые базируются на уставе ООН, и нацелен на подмену международного права своими правилами.

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МИДНАТОСергей ЛавровУкраинапресс-конференцияМИД РоссииЕвросоюз
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