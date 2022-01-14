«Терпению России пришел конец»: глава МИД РФ — об отношениях с Западом

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что терпению России по поводу действий Запада пришел конец. Об этом он рассказал в ходе ежегодной пресс-конференции.
По словам Лаврова, есть все основания полагать, что НАТО будет наращивать силы рядом с Россией. Такие меры, по мнению министра, альянс может принять под предлогом ситуации на Украине.
Сергей Лавров подчеркнул, что Москва выступает за решение вопросов по гарантиям безопасности с США и НАТО на основе баланса интересов. А если Запад откажется гарантировать нерасширение военного альянса, ответ России может быть самым разным. Министр подчеркнул, что «все нынешние действия Запада грубо нарушают ранее взятые на себя обязательства».
— Терпению России по поводу действий Запада пришел конец, — заявил Сергей Лавров. — Мы запрягали долго — сейчас пора ехать, ждем, когда ямщик на той повозке нам ответит.
Лавров уточнил, что Москва ждет письменных ответов от Вашингтона и НАТО по гарантиям безопасности.
Также, по словам дипломата, Запад взял курс на подрыв архитектуры международных отношений, которые базируются на уставе ООН, и нацелен на подмену международного права своими правилами.