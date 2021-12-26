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Следствие потребовало изменить меру пресечения блогеру Юрию Хованскому

Он сидит в СИЗО больше полугода по обвинению в оправдании терроризма

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Хованский провел в СИЗО больше полугода

Хованский провел в СИЗО больше полугода

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Следствие попросило изменить блогеру Юрию Хованскому меру пресечения с содержания под стражей, следует из картотеки дел Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга. Заседание назначено на 29 декабря.


Хованского, который называет себя первым стендап-комиком в Рунете и первым видеоблогером, который профессионально полез в рэп, задержали в июне. Он больше полугода провел в СИЗО по обвинению в оправдании терроризма.

Адвокат блогера Александр Передрук сообщил РБК: о требовании следствия он сам узнал из карточки на сайте суда.

Блогера обвиняют в оправдании терроризма из-за шуточной песни про чеченцев, которую он спел в 2012 году. Его защита настаивает, что по делу вышли сроки давности. Следствие же считает, что он пел в 2018-м: в материалах есть показания свидетелей, которые, сидя в баре, якобы слышали голос Хованского с некоего стрима и ту самую песню.

В словах трех свидетелей (двое оказались связаны с правоохранительными органами. — Прим. ред.) описаны схожие обстоятельства и фигурирует одна и та же ошибка — «Норд-Остом» назван не мюзикл, а театр.

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блогероправдание терроризмасуд«Норд-Ост»Юрий Хованский
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