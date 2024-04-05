Новосибирский минтруд назвал страны, из которых в регион чаще всего приезжают рабочие мигранты

Иностранцы оформляют патенты на работу в миграционных центрах Источник: Насья Медведева / NGS.RU











В Новосибирской области количество работающих мигрантов сохраняется на уровне прошлого года. Ранее появились слухи о том, что в некоторых сферах наблюдается отток приезжих сотрудников.



— Численность иностранных работников, осуществляющих трудовую деятельность на территории Новосибирской области в январе-марте 2024 года, сохраняется на уровне аналогичного периода 2023 года, — сообщили НГС в пресс-службе министерства труда и социального развития Новосибирской области.



С января по март в регионе выдали 8629 патентов на работу. То есть примерно столько же, как в те же месяцы 2023 года.



В министерстве рассказали, что в этом году в строительной сфере большая часть иностранных работников — приезжие из Узбекистана и Таджикистана. В дорожном строительстве — из Узбекистана и Азербайджана, в сфере ЖКХ и благоустройства — из Таджикистана и Киргизии.



Ранее в МВД заявили, что подготовили меры для усиления миграционного законодательства. Они предусматривают нововведения, которые будут касаться как самих иностранных работников, так и их работодателей. О том, как ужесточение закона может повлиять на строительство и ЖКХ в Новосибирске, НГС поговорил с экспертами в этих отраслях.

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