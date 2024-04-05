НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+4°

облачно, без осадков

ощущается как +1

2 м/c,

ю-з.

 756мм 91%
Подробнее
5 Пробки
USD 92,31
EUR 100,07
Реклама

СРОЧНО

Как завалили тест на конкурсе в главы города

Выдвижение на Народную премию
Скуловая имплантация зубов
Талой воды по колено
Кандидаты в шорт-лист премии
Бизнес на «быстрых деньгах»
Заморозка яйцеклеток
Отток мигрантов
Как пенсионер попал в рехаб
Афиша на апрель
НГС в Telegram
Работа Новосибирский минтруд назвал страны, из которых в регион чаще всего приезжают рабочие мигранты

Новосибирский минтруд назвал страны, из которых в регион чаще всего приезжают рабочие мигранты

Всего с начала 2024 года им выдали больше 8000 патентов

319
1 комментарий
Иностранцы оформляют патенты на работу в миграционных центрах

В Новосибирской области количество работающих мигрантов сохраняется на уровне прошлого года. Ранее появились слухи о том, что в некоторых сферах наблюдается отток приезжих сотрудников.

— Численность иностранных работников, осуществляющих трудовую деятельность на территории Новосибирской области в январе-марте 2024 года, сохраняется на уровне аналогичного периода 2023 года, — сообщили НГС в пресс-службе министерства труда и социального развития Новосибирской области.

С января по март в регионе выдали 8629 патентов на работу. То есть примерно столько же, как в те же месяцы 2023 года.

В министерстве рассказали, что в этом году в строительной сфере большая часть иностранных работников — приезжие из Узбекистана и Таджикистана. В дорожном строительстве — из Узбекистана и Азербайджана, в сфере ЖКХ и благоустройства — из Таджикистана и Киргизии.

Ранее в МВД заявили, что подготовили меры для усиления миграционного законодательства. Они предусматривают нововведения, которые будут касаться как самих иностранных работников, так и их работодателей. О том, как ужесточение закона может повлиять на строительство и ЖКХ в Новосибирске, НГС поговорил с экспертами в этих отраслях.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.
ПО ТЕМЕ
Мигранты Миграционное законодательство Строительство ЖКХ Министерство труда Новосибирская область
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Несите деньги боту: журналистка НГС вычислила мошенников в Telegram — развод выглядел очень привлекательно
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
Время кармической четверки: чего ждать от апреля — прогноз нумеролога по датам рождения
Алина Шадрина
Мнение
За деньги — да: секс-колумнистка НГС — о том, как хитрые продавцы делают любовь товаром и когда это не работает
Светлана Гладкова
Переводчик-фрилансер
Рекомендуем
Знакомства

Evgeshka,  32

Slava,  47

Yana,  43

Даша,  35

Алексей Кретов,  34

Николай,  44

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Вывоз Мусора

350 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Добавить объявление