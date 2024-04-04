«Сами ошарашены»: в Новосибирске заявили об оттоке мигрантов — что теперь ждет городские стройки и сферу ЖКХ

Пока в Новосибирске не замечают проблем из-за оттока мигрантов со строек Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











На фоне планов по ужесточению миграционного законодательства появились слухи о том, что многие иностранные работники могут массово покинуть страну. По информации источника НГС, в Новосибирске уже наблюдается снижение количества мигрантов в некоторых сферах. При этом эксперты отмечают, что ситуация не критическая, а отток иностранцев начался еще в 2022 году. НГС разобрался, какие именно меры собирается принять полиция для усиления контроля и как это может повлиять на сферы строительства и ЖКХ в Новосибирске.



Предложения от МВД

О подготовке законопроекта, который ужесточает контроль в сфере миграции, написала в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк. Она объяснила, что документ расширяет правовые основания для того, чтобы использовать современные средства и способы контроля за въездом иностранцев в Россию и контролировать их нахождение в стране.



В частности, закон устанавливает основания для биометрии при въезде в Россию и сокращает срок временного пребывания до 90 дней в течение календарного года. Усиливаются меры для контроля за работодателями и заказчиками, которые привлекают к работе иностранцев — вплоть до запрета госорганам и юрлицам могут оказывать какие-либо услуги нарушителям.

В Новосибирске мигранты оформляют документы в центре на улице Есенина Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











В законопроекте также описывается единый документ для удостоверения личности мигранта — он должен заменить все документы, которые подтверждают право иностранца на проживание и работу в стране. Планируется создать реестры работодателей и иностранных сотрудников, и при условии включения в этот перечень, юридические лица смогут привлекать мигрантов к работе.

Еще одна мера — соглашение о лояльности. Так называют согласие иностранца с возможными ограничениями его права на въезд в Россию, проживание и пребывание в стране в случае нарушения законодательства. Есть и другие меры, такие как административный надзор и высылка.



«Сами несколько ошарашены»

Как рассказал НГС источник, близкий к сфере городского благоустройства, у некоторых подрядчиков в Новосибирске уже уменьшилось число рабочих. Острее всего дефицит заметен в сфере строительства.



— У многих подрядчиков есть работники из Таджикистана и других стран, сейчас уже уезжают. И идет разговор о том, что у подрядчиков будут проблемы. Пока они сами несколько ошарашены, это стихийное решение людей. Субподрядчики, в свою очередь, могут в любой момент развернуться и уйти, если сами не вкладывают деньги в работы. Больше это будет сказываться на строителях, — заметил собеседник НГС.



«Панические атаки надо заканчивать»

Максимом Федорченко, руководитель Совета Ассоциации строительных организаций Новосибирской области, координатор НОСТРОЙ по Сибирскому федеральному округу, отметил, что не может подтвердить, что в отрасли начался отток мигрантов.



— Сейчас готовится законодательство по ужесточению требований к миграционной рабочей силе, повышается ответственность работодателя, реестр создается. Ответственность компаний в этом смысле повышается: нужно будет вносить данные в этот реестр, оплачивать подоходный налог своевременно и так далее. К сожалению, большая часть предложений касаются бюрократических вещей, которые вряд ли всерьез повлияют на рынок. Зато для добросовестных работодателей и рабочих зададут массу проблем: дополнительное количество бумаг огромное, архивы и так далее. То есть, как всегда, у нас это бюрократически усложняется, — считает Максим Федорченко.



По мнению эксперта, для работы на стройках лучше привлекать сотрудников, у которых есть хотя бы минимальная квалификация. Так вероятность того, что они через некоторое время будут уходить работать по другим специальностям — например, курьерами или таксистами.



— Такие системы оценки квалификации уже созданы для рабочих кадров, — говорит Максим Федорченко. — Это инструмент, который можно было бы эффективно использовать для того, чтобы отсеивать неквалифицированную рабочую силу. Хотя, надо сказать, что и разнорабочих очень сильно не хватает на стройках.

Для сферы строительства характерен сезонный отток мигрантов Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











Он также подчеркнул, что в том случае, если работников в сфере станет меньше, это может сказаться на сроках строительства и, соответственно, приведет к росту стоимости объектов.



Владимир Литвинов, генеральный директор строительной группы SKY group, отметил в разговоре с НГС, что не заметил резкого оттока мигрантов.



— Панические атаки надо заканчивать, — призвал он. — То, что люди приезжают и уезжают — это миграционные вещи. Из этого не надо делать какую-то сногсшибательную вещь. На стройках все знают, как миграционная служба работает. Поэтому все работники с удостоверениями, со всеми документами, оформлены соответствующим образом. Поэтому здесь нет проблем.



По его наблюдениям, на стройках часто работают приезжие из Узбекистана и Киргизии, но их, как правило, не больше, чем граждан России, в некоторых случаях — примерно половина.



— Есть трудности с персоналом, я не скрываю, что у меня есть трудности. Но они управляемые, оттока не видим — как работали, так и работают. Сезонность имеет значение, некоторые на праздники уезжают домой. Если находят место, где платят больше, то идут туда, — объяснил Владимир Литвинов.



При этом он поддержал усиления законодательства в сфере миграции. По его мнению, необходим контроль за теми, кто въезжает в страну.



— Нормально все, лишних здесь проблем нет. Нагнетают эту волну, что уехали, все бросили — нет, этого не будет, я вас уверяю. Министерство строительства адекватно оценивает ситуацию, правильно работает, акценты расставляет. Остановки строек и обманутых дольщиков не будут, — добавил Владимир Литвинов.



«Легализуем этот бизнес»

Еще одна область, которую может затронуть ужесточение законодательства — ЖКХ. По словам Оксаны Царапкиной, новосибирского эксперта в этой сфере, отток работников фиксируют примерно с 2022 года.

По ее наблюдениям, в основном мигранты занимают должности обслуживающего персонала, работают дворниками и уборщицами. Реже — столярами и плотниками. В основном они приезжают в Россию из Таджикистана и Узбекистана.

— Что касается ужесточения, то я считаю, это справедливо. УК в тарифе закладывают официальную зарплату, а мигрантам платят «черную». Теперь УК будут получать меньше, официально трудоустраивать работников, все будут довольны. Это мое субъективное суждение, — сказала эксперт в разговоре с НГС.

Эксперт считает, что если работодатели начнут платить «белую» зарплату, то это поможет снизить отток сотрудников, либо привлечь к работе тех, у кого есть российское гражданство. По мнению Оксаны Царапкиной, «черная» зарплата делает приезжих работников мобильными: они приезжают и уезжают, постоянно меняются. При официальном трудоустройстве это будет уже не так просто, и обязательства, в том числе лицензионные, управляющие компании будут выполнять лучше.

По словам эксперта, мигранты, как правило, заняты в сфере обслуживания домов Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Может быть и такое, что из-за нововведений работодатели решат нанимать россиян — они, как правило, предпочитают работать официально и получать «белую» зарплату.



— Я считаю, что здесь ничего сложного не будет. Наоборот, мы более-менее легализуем этот бизнес, и управляющие компании смогут брать сотрудников, не важно — мигрантов или граждан России, и платить заработную плату, официально отчислять налоги и нести ответственность за своих работников, — говорит эксперт.



При этом такая ситуация может сказаться на тарифах на услуги управляющих компаний. Но в случае, если какие-то УК захотят это сделать, им нужно будет подготовить обоснование и получить согласие от собственников жилья на общем собрании.



НГС обратился за комментарием в министерство труда и социального развития Новосибирской области, чтобы выяснить, действительно ли в регионе наблюдается отток рабочих мигрантов. Также редакция сделала запрос в мэрию Новосибирска, чтобы узнать, поступали ли сообщения от подрядчиков об уменьшении числа рабочих за счет выезда иностранцев из страны. Ответы властей будут опубликованы, когда поступят.

В конце марта стало известно, что в Новосибирской области иностранцам могут запретить работать водителями такси. НГС разбирался, как это скажется на ценах и водителях.

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