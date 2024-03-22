«Порядок нужно наводить»: в Новосибирске мигрантам хотят запретить работать в такси — как это скажется на ценах и водителях

Эксперты уверены, что заменить мигрантов могут женщины Источник: Стас Соколов / NGS.RU











В Новосибирской области могут ввести запрет для работы иностранных граждан в такси по патентам. Проект постановления об этом появился на сайте электронной демократии региона и вызвал обсуждение среди как водителей, так и пассажиров. Одни считают, что поездки могут стать безопаснее, а цены подрастут до рыночных, другие опасаются, что услуга вообще перестанет быть доступной. Журналистка НГС поговорила с экспертами, агрегаторами и водителями о том, как запрет может повлиять на рынок такси в Новосибирске (спойлер: готовиться к росту цен на поездки все-таки придется).



Не работать в такси, продавцом сигарет и пива

Министерство труда и социального развития Новосибирской области разработало постановление, которое в 2024 году запретит мигрантам работать по патентам сразу в нескольких сферах. Помимо такси запрет коснется, например, работы в розничной торговле напитками и табаком в специализированных магазинах. Прием заключений по проекту постановления проходил с 12 по 21 марта этого года.

Пока опубликован только проект Источник: Минтруда Новосибирской области











Эксперты отмечают, что подобные ограничения вводят в разных регионах страны, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке такси и торговли. Приходится власти реагировать и на жалобы местных жителей и статистику правонарушений.



Запрет на работу мигрантов в такси уже введен в Самарской, Магаданской, Курганской, Воронежской, Тульской области, Якутии и ряде других регионов. Эксперты уверены, что этим списком дело не ограничится. Наталия Лозинская, исполнительный директор ассоциации «Национальный совет такси», отметила, что в каждом регионе ситуация с долей мигрантов в такси очень разная: она высокая в городах-миллионниках — Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, и может составлять всего 20% в городах с населением меньше миллиона.

— Абсолютно понятны действия власти, потому что сейчас огромное количество жалоб на мигрантов, в том числе и на их действия при работе в такси. Порядок, конечно, нужно наводить, но делать это постепенно, отталкиваясь от доли, которую мигранты сейчас занимают в такси, чтобы не привести к коллапсу отрасли, — подчеркивает Наталия Лозинская.

Поддерживает введения ограничений и Вячеслав Ашурков, руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России (ФАР).



— Очень часто водитель не может даже нормально изъясниться по-русски. И они почему-то могут вести себя очень агрессивно в отношении одиноких женщин, то есть многие считают, что могут здесь диктовать какие-то свои правила и устои. Все чаще поступают жалобы, что нужно женщину довезти до определенного адреса, а ей говорят, мол сама дойдешь оставшееся расстояние, — приводит примеры эксперт.

Он также перечислил еще несколько важных факторов: иностранный водитель может не знать особенности города и создавать аварийные ситуации. Также вызывает сомнения у автоэксперта квалификация таких водителей.

В сервисе заказа такси «Максим» корреспонденту НГС объяснили, что в российской сфере такси и без административных запретов доля иностранных граждан за последние два года существенно уменьшилась. В целом в Новосибирске сейчас дефицит водителей такси составляет около 15%.

— Мигрантов стало меньше в такси из-за снижения курса рубля по отношению к национальным валютам и сложностей денежных переводов за границу. Трудовая миграция, например, из республик Средней Азии переориентируется на рынки Китая и стран Юго-Восточной Азии, — подчеркнули в такси «Максим».



В «Яндекс.Такси» и сервисе Drivee на вопросы корреспондента НГС не ответили.

«Когда женщина одна, начинают себя отвратительно вести»

Во многих регионах запрет на водителей-мигрантов был введен и в общественном транспорте Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











Сами таксисты со скепсисом относятся к возможному запрету на работу мигрантов. В целом мнения делятся на две группы. Первые считают, что запрет не введут, так как доля мигрантов в такси именно в Новосибирске очень высока. Вторые уверены, что это обязательно сделают. Но и те, и другие считают, что ограничения необходимы.



Таксист Анатолий убежден, что Новосибирское правительство такой закон не примет: наш регион ему кажется лояльным к мигрантам — в частности, из-за близости к Казахстану и масштабов Хилокского рынка. При этом он подтвердил, что большинство жалоб на иностранных водителей поступает от женщин.

— Именно женщины жалуются чаще всего. Когда одна едет вечером с работы, то это всё — в 99% водитель начинает себя отвратительно вести. И музыку свою эту включает, и в кресле развалится, и телефончики порасспрашивает, адреса. Меня бы повез вот так — у меня рост 190 сантиметров и вес 120 килограмм, он, конечно, у меня бы телефончик не спрашивал, — смеется таксист. — На них же еще наши коммерсанты наживаются: покупают новые машины и сдают, а те берут заказы за любую сумму.

Во многих регионах запрет на работу мигрантов был введен и в общественном транспорте. В Новосибирской области этого в проекте постановления нет.

— Конечно, рады были бы такому запрету, — отметил таксист Руслан. — Потому что должны работать профессионалы. Посмотрите на «Солярисы», «Рио» — в 80% за рулем этих машин будут таксисты-мигранты. Они берутся за заказы за копейки, в итоге никто не зарабатывает нормально.

Что будет с ценами

Рост цен на поездки можно ожидать в райне 20%, а может и выше Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











И эксперты, и таксисты уверены, что при введении запрета цены на такси неизбежно вырастут — в среднем на 15–20%.

— То, что поездки станут менее доступны — ну и ладно. Будет то же самое, что и раньше: будут ездить на такси только те, кому это реально необходимо, и те, кто может это себе позволить. А не так: «А, такси 100 рублей стоит, пошли вчетвером прокатимся», — объяснил таксист Руслан. — Не будет какого-то огромного роста. Сервисам нужно количество пассажиров, оборот, деньги он свои найдет, как получить.

В сервисе заказа такси «Максим» тоже ждут рост цен. Агрегатор отмечает, что, по опыту других регионов, введение ограничений на работу иностранцев в такси, скорее, негативно влияет на рынок: увеличиваются время подачи автомобиля и стоимость поездок. Доступность услуги в целом снижается.



— Сдерживать цены можно только увеличением предложения услуги. Но новый закон о такси выставил собственным самозанятым гражданам с личными автомобилями фактический запрет на работу в такси в виде ежедневных медицинских и технических осмотров, которые проходить негде. Требование путевых листов, очень дорогое автострахование и другие неисполнимые, избыточные и архаичные требования. Нужно дифференцировать регулирование таксопарков и самозанятых, чтобы возить пассажиров смогли российские граждане, — отметили в сервисе.



Кто может заменить мигрантов

С уходом мигрантов у большего количества женщин появится возможность сесть за руль, считают эксперты Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Для многих пока незаметна другая тенденция: в такси становится все больше женщин. На это есть запрос и у общества, и у агрегаторов. Эксперты отмечают, что женщины намного реже становятся виновницами серьезных ДТП, в целом водят с меньшей скоростью, и им больше доверяют пассажиры с детьми. Они уверены, что женщины чаще станут пользоваться услугами такси, если за рулем будет все больше таксисток.

— Одновременно с запретом на работу мигрантов нужно решать вопрос о кадровом резерве. Таким резервом сейчас становятся женщины. Как-то это традиционно не женская профессия, но сейчас активно женщины в нее приходят. И если какое-то стимулирование для этого делать, допустим, со стороны властей какую-то пропаганду, то, я считаю, это неплохой резерв по замене, — отметила Наталия Лозинская.

Мужчины-таксисты тоже считают, что с уходом мигрантов таксисток станет больше. На освободившиеся места придут и их коллеги-мужчины — таксопарки не могут себе позволить, чтобы машины простаивали.

— Вечером стоишь на светофоре — из четырех машин три с телефонами с приложениями по такси. Водителей становится все больше, и если люди увидят, что места освободились, то пойдут. Цены на поездки подрастут — и доход порастет, а это же всегда привлекает, — уверен таксист Анатолий.

Вячеслав Ашурков, руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России (ФАР) настаивает, что проблему с дефицитом водителей и безопасностью в такси сможет решить возрождение государственных таксопарков.

— Я все-таки настаиваю на том, что необходимо возрождать, если уж не на муниципальном, то на региональном уровне таксопарки. Потому что сейчас мы не знаем, в каком состоянии водитель такси и машина, — отметил автоэксперт. — Это история о том, что мы доверяем себя, свою жизнь, свое здоровье непонятно кому. Когда это происходит с таксопарком государственным, то там другое. Больше контроля будет, на мой взгляд, и гарантий как для водителей, так и для пассажиров.

Нужно ли вводить запрет на работу мигрантов в такси? Да Нет Выскажу свое мнение в комментариях

ФАС намерен вывести из-под моратория на антимонопольные проверки IT-компании, и узнать, как выставляет цены «Яндекс.Такси». У антимонопольщиков есть целый ряд претензий к агрегатору, который занимает доминирующее положение на рынке. Журналистка НГС узнала у экспертов, что ждет рынок такси Новосибирска, если ФАС удастся добиться своего.



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