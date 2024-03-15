«Всем зубы на полку»: ФАС будет проверять цены «Яндекс.Такси» — как это скажется на пассажирах и водителях

Почему решили проверять агрегаторы такси

7 марта на «правительственном часе» заседания Совета Федерации выступил руководитель Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский. Он сообщил, что сейчас идет работа по отмене запрета на проверки IT-компаний . Шаскольский отметил, что сейчас значительно выросло количество жалоб на динамическое ценообразование. Чаще всего оно применяется в авиа-, ж/д перевозках и такси, когда цена растет в зависимости от спроса.

