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«Всем зубы на полку»: ФАС будет проверять цены «Яндекс.Такси» — как это скажется на пассажирах и водителях

ФАС добивается отмены моратория на антимонопольные проверки IT-компаний

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Глава ФАС Максим Шаскольский заявил, что «Яндекс.Такси» занимает доминирующее положение на рынке

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Новосибирские таксисты больше недели в чатах обсуждают новость о том, что скоро из-под моратория на антимонопольные проверки выведут IT-компании, и ФАС сможет узнать, как выставляет цены «Яндекс.Такси». У антимонопольщиков есть целый ряд претензий к агрегатору, который занимает доминирующее положение на рынке. Ведомство не понимает, как работает система, определяющая стоимость поездки, почему так выросла цена и по каким критериям блокируют в приложении водителей и пассажиров. Таксисты опасаются, что сервис решит компенсировать будущие убытки за их счет, и уже заметили снижение цен на поездки, а вместе с ними и снижение своих доходов. Журналистка НГС узнала у экспертов, что ждет рынок такси Новосибирска, если ФАС удастся добиться своего.

Почему решили проверять агрегаторы такси

7 марта на «правительственном часе» заседания Совета Федерации выступил руководитель Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский. Он сообщил, что сейчас идет работа по отмене запрета на проверки IT-компаний. Шаскольский отметил, что сейчас значительно выросло количество жалоб на динамическое ценообразование. Чаще всего оно применяется в авиа-, ж/д перевозках и такси, когда цена растет в зависимости от спроса.

— Выведение антимонопольного законодательства из-под действия моратория на проверки IT-компаний близится к завершению. Будет внесено изменение в 448-е постановление, тогда меры антимонопольного регулирования можно будет применять. К нам много жалоб поступает на услуги такси, мы знаем эти проблемы. Мы будем работать над раскрытием алгоритмов, тех коэффициентов, которые в расчетах применяются, с тем, чтобы не было ущерба для потребителей и предприятий малого и среднего бизнеса, — заявил Максим Шаскольский.

Иван Абрамов, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономике, добавил, что «Яндекс.Такси» уже контролирует 80% рынка. ФАС планирует проверить агрегатор, но без изменений в законе это пока невозможно, потому что это IT-компания. Трехлетний мораторий на проверки был введен 22 марта 2022 года постановлением № 448 Правительства Российской Федерации.

В «Яндекс.Такси» корреспонденту НГС объяснили, что постоянно внедряют новые меры и технологии, чтобы сдерживать общий рост цен на поездки и одновременно поддерживать уровень доходов водителей.

— Помимо этого, сервис продолжает работать над тем, чтобы более прозрачно объяснять условия блокировок за нарушения правил сервиса для водителей и пассажиров. Обо всех нововведениях и планах мы регулярно информируем ФАС и совместно обсуждаем возможные решения, — заверили в компании.

Какие еще есть претензии у ФАС

ФАС указывала «<nobr class="_">Яндекс.Такси</nobr>», что комиссия, которую берет сервис с водителей, слишком высокая

ФАС указывала «Яндекс.Такси», что комиссия, которую берет сервис с водителей, слишком высокая

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Заместитель руководителя ФАС России Петр Иванов в конце февраля в интервью «Известиям» сообщил, что за прошлый год ведомство получило более 300 жалоб на «Яндекс.Такси» — как от пассажиров, так и от водителей. В основном они касались стоимости поездок и блокировок пользователей в сервисе.

— В частности, относительно блокировки водителей и пассажиров ФАС направлено письмо о том, что возможные нарушения и соразмерные им меры ответственности должны быть исчерпывающе уточнены в документах «Яндекса». Однако требования ФАС по установлению исчерпывающего перечня оснований для блокировки и соразмерности блокировок до настоящего времени в полном объеме не исполнены, — отмечал специалист.

Тогда же ФАС указывала, что комиссия, которую берет сервис с водителей, слишком высокая. При этом ведомство не одобрило предложение Госдумы об установлении порога на максимальный рост цен на поездки. В ФАС считают, что такие показатели могут привести к тому, что пассажиры не смогут ездить на такси — водители просто откажутся везти их за невыгодные для них цены.

На что жалуются пассажиры и водители

Осенью цены на такси в Новосибирске сильно выросли. С 1 сентября начал действовать новый закон о такси, а за год серьезно подорожали топливо, запчасти, новые машины — всё, что закладывается в цену поездки. Из-за нового закона, по данным сервиса «Максим», отрасль в среднем по регионам потеряла от 20% до 30% водителей, потому что перевозчики не получили необходимые разрешения.

«Яндекс.Такси» посчитали среднюю стоимость минуты — получилось, что за год она выросла на 24%. В 2022 году средняя стоимость одной минуты поездки составляла 15 рублей, в 2023 году — 19 рублей. В сервисе такси «Максим» сообщили, что средний чек поездки в Новосибирске с января 2023-го к январю 2024 года вырос примерно на 20% и сейчас составляет 487 рублей.

Пассажиры ощутили более серьезный рост: некоторые поездки выросли в два раза. В основном это коснулось заказов на короткие расстояния.

Осенью в Новосибирске был взрывной рост цен на такси

Осенью в Новосибирске был взрывной рост цен на такси

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Водители тоже заметили рост цен на поездки в прошлом году, но всё равно недовольны цифрами.

— Даже 500 рублей — это копейки сейчас. Расходы бешеные, плюс еще у агрегаторов комиссия, — отметил водитель такси Анатолий. — Днем могут поездки и как раньше стоить по 200–300 рублей. В итоге после смены остается тысяча-полторы.

Максимальная комиссия, которую «Яндекс.Такси» берет с водителей, — почти 30% при тарифе, который сразу позволяет увидеть конечную точку поездки. Около 20% придется платить, если такой функции нет. В сервисе «Максим» комиссия для водителей начинается с 5%. Drivee пока занимается привлечением водителей в Новосибирске, поэтому комиссию водители сейчас временно не платят.

Что изменит проверка для водителей и пассажиров

Таксисты опасаются, что агрегаторы начнут увеличивать комиссии

Таксисты опасаются, что агрегаторы начнут увеличивать комиссии

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И пассажиры, и таксисты в Новосибирске отмечают, что стоимость поездок снизилась около недели назад. Например, поездка от улицы Есенина до улицы Ленина утром обходится в 450–500 рублей, хотя в феврале стоила около 600 рублей. Днем сегодня короткие поездки стоят в пределах 200–300 рублей, в феврале стоили 340–350 рублей. Читатели НГС отмечают, что и длинные поездки стали чуть дешевле, в среднем на 50–70 рублей.

— Они раздали вот недавно бонусы для водителей. Закон о такси как попало работает, за лицензиями никто не следит, и много кто на линию вышел. В итоге спрос перераспределился, а если он невысокий, то и цена ниже, — объяснил корреспонденту НГС водитель такси Руслан.

Он и еще несколько его коллег связывают снижение стоимости поездок и с информацией о возможных проверках ФАС, но считают, что эта волна скоро закончится.

— Это просто конвейер по зарабатыванию денег — и с водителей, и с пассажиров. Агрегаторы как-нибудь выкрутятся. Может, и снизят чуть-чуть цены, но потом всё равно возьмут свое, — уверен Руслан.

Таксисты опасаются, что агрегаторы начнут увеличивать комиссии, чтобы компенсировать снижение тарифов на поездки, в итоге часть водителей уйдет. Они считают, что тогда спрос увеличится, а вместе с ним и цена поездки — выходит замкнутый круг. Они уже заметили, что поездки стали дешевле, а чем они доступнее, тем ниже доход.

— Как «Яндекс.Такси» ставит цены, даже нам не понятно. Я работаю уже несколько лет, столько изменений было, и всё равно непонятно! За короткую поездку может поставить и 500 рублей, и в Толмачево ехать за такую же сумму, — недоволен таксист Анатолий. — Сервис свой процент возьмет всегда, ему нормально всё.

Его поддерживает коллега Павел.

— Скоро всем зубы на полку придется положить. Бензин опять растет в цене. Вы видели сколько запчасти стоят? Ладно, у меня машина в аренде, так и аренда растет, — недоволен водитель. — Если все расходы отнять, то и выходит, что 2 тысячи чистыми остается, если не работаешь днями и ночами да все выходные.

«Нужно вернуть государственные таксопарки»

Проверки агрегаторов такси не могут изменить цену на бензин или снизить стоимость новых автомобилей

Проверки агрегаторов такси не могут изменить цену на бензин или снизить стоимость новых автомобилей

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В сервисе такси «Максим» уверены, что антимонопольное ведомство попытками снять мораторий в первую очередь отреагировало на ситуацию, которая сложилась в Москве.

— Но предметом рассмотрения ФАС будут доминирование и механизм ценообразования, тогда как причина огромных колебаний цен на поездки больше связана со структурной особенностью московского рынка такси. В регионах пока иная ситуация благодаря самозанятым перевозчикам. На пиках спроса, в непогоду цена обычно увеличивается в пределах 20–30%, — ответили на запрос корреспондента НГС в пресс-службе сервиса «Максим».

В агрегаторе добавили, что предложение услуги в Москве административно ограничено количеством автомобилей в таксопарках, а самозанятые на личных автомобилях «там отсутствуют как класс». В периоды резкого увеличения количества заказов предложение не может увеличиться, поэтому часть спроса просто отсекается за счет кратного повышения цены. Стоимость поездок в Москве в такие периоды может вырастать до шести раз.

— Попытки распространения московской таксопарковой модели на регионы, а именно это предполагает уравнивание требований нового закона о такси № 580 к самозанятым и таксопаркам, приведут к сокращению предложения услуги такси до минимума. Вызвать такси будет невозможно за любую цену. Таким образом, вопросы цены и доступности услуги напрямую связаны с подходами к регулированию отрасли, — отметили в компании. — Мы открыто поясняем СМИ ситуацию, в которой находится отрасль, и готовы предоставить аргументы по запросу антимонопольного ведомства.

В сервисе «Максим» добавили, что ранее ФАС признавала обоснованным динамическое ценообразование в такси, «в основу которого положен рыночный механизм спроса и предложения». В компании уверены, что фиксация цен, любое принудительное занижение или завышение стоимости приведет к тому, что поездка просто не состоится.

Наталия Лозинская, исполнительный директор ассоциации «Национальный совет такси» подтверждает, что цены на такси значительно выросли за прошлый год, и если ситуация с ростом цен на топливо, запчасти и автомобили не стабилизируется, то и снижения стоимости поездок не будет. Она отметила, что нынешняя цена на поездки адекватна и сформирована условиями рынка.

— Результаты проверки ФАС сложно предугадать. Обычно они заканчиваются требованиями, для исполнения которых требуется не только время, но и деньги. Нужно понимать, какие цели проверки преследуют, — отметила эксперт. — Взгляды на справедливость цены поездки у таксиста и пассажира сильно отличаются. В любом случае карательными мерами к агрегаторам или таксистам этот вопрос не решить. Интересы пассажира по доступности цены поездки могут быть решены методами экономического стимулирования — программ государственной поддержки отрасли и создания условий для повышения предложения.

Проверки агрегаторов такси, по мнению специалистов, не могут изменить цену на бензин или снизить стоимость новых автомобилей — то есть повлиять на реальную экономически обоснованную цену поездки, поэтому ждать снижения цены не стоит.

В свою очередь Вячеслав Ашурков, руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России (ФАР), уверен, что государство должно полностью взять в свои руки сферу такси.

— Таксистов в городе становится с каждым годом всё больше, и этот сектор не подконтролен государству. У нас таксисты не проходят медосмотр перед выходом на линию. Также отсутствует инструментальный контроль — машины частные, их не проверяют. Нужно возрождать государственные таксопарки и убирать возможность использования частного извоза в том виде, в котором он работает сейчас, — считает Вячеслав Ашурков. — Одно дело, когда ты руку поднял, и тебя как попутчика подвезли — это и в советское время было. Другое дело, когда через приложение это делаешь и доверяешь свою жизнь непонятно кому, а альтернативы государственной у тебя нет.

Эксперт уверен, что создание подобных таксопарков будет выгодно и безопасно не только для пассажиров, но и для самих водителей, которые получат все гарантии при трудоустройстве.

После серьезного увеличения цен на такси в Новосибирске горожане начали искать альтернативы. Многие пытаются выяснить, где дешевле, и перебирают варианты. В это время в городе появляется всё больше рекламы агрегатора Drivee. Мы выяснили, как это может изменить рынок.

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