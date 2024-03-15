«Всем зубы на полку»: ФАС будет проверять цены «Яндекс.Такси» — как это скажется на пассажирах и водителях

Новосибирские таксисты больше недели в чатах обсуждают новость о том, что скоро из-под моратория на антимонопольные проверки выведут
Почему решили проверять агрегаторы такси
7 марта на «правительственном часе» заседания Совета Федерации выступил руководитель Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский. Он сообщил, что сейчас идет работа по отмене запрета на проверки
— Выведение антимонопольного законодательства из-под действия моратория на проверки
Иван Абрамов, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономике, добавил, что «
В «
— Помимо этого, сервис продолжает работать над тем, чтобы более прозрачно объяснять условия блокировок за нарушения правил сервиса для водителей и пассажиров. Обо всех нововведениях и планах мы регулярно информируем ФАС и совместно обсуждаем возможные решения, — заверили в компании.
Какие еще есть претензии у ФАС
Заместитель руководителя ФАС России Петр Иванов в конце февраля в интервью «Известиям» сообщил, что за прошлый год ведомство получило более 300 жалоб на «
— В частности, относительно блокировки водителей и пассажиров ФАС направлено письмо о том, что возможные нарушения и соразмерные им меры ответственности должны быть исчерпывающе уточнены в документах «Яндекса». Однако требования ФАС по установлению исчерпывающего перечня оснований для блокировки и соразмерности блокировок до настоящего времени в полном объеме не исполнены, — отмечал специалист.
Тогда же ФАС указывала, что комиссия, которую берет сервис с водителей, слишком высокая. При этом ведомство не одобрило предложение Госдумы об установлении порога на максимальный рост цен на поездки. В ФАС считают, что такие показатели могут привести к тому, что пассажиры не смогут ездить на такси — водители просто откажутся везти их за невыгодные для них цены.
На что жалуются пассажиры и водители
Осенью цены на такси в Новосибирске сильно выросли. С 1 сентября начал действовать новый закон о такси, а за год серьезно подорожали топливо, запчасти, новые машины — всё, что закладывается в цену поездки. Из-за нового закона, по данным сервиса «Максим», отрасль в среднем по регионам потеряла от 20% до 30% водителей, потому что перевозчики не получили необходимые разрешения.
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Пассажиры ощутили более серьезный рост: некоторые поездки выросли в два раза. В основном это коснулось заказов на короткие расстояния.
Водители тоже заметили рост цен на поездки в прошлом году, но всё равно недовольны цифрами.
— Даже
Максимальная комиссия, которую «
Что изменит проверка для водителей и пассажиров
И пассажиры, и таксисты в Новосибирске отмечают, что стоимость поездок снизилась около недели назад. Например, поездка от улицы Есенина до улицы Ленина утром обходится в 450–500 рублей, хотя в феврале стоила около 600 рублей. Днем сегодня короткие поездки стоят в пределах 200–300 рублей, в феврале стоили 340–350 рублей. Читатели НГС отмечают, что и длинные поездки стали чуть дешевле, в среднем на 50–70 рублей.
— Они раздали вот недавно бонусы для водителей. Закон о такси как попало работает, за лицензиями никто не следит, и много кто на линию вышел. В итоге спрос перераспределился, а если он невысокий, то и цена ниже, — объяснил корреспонденту НГС водитель такси Руслан.
Он и еще несколько его коллег связывают снижение стоимости поездок и с информацией о возможных проверках ФАС, но считают, что эта волна скоро закончится.
— Это просто конвейер по зарабатыванию денег — и с водителей, и с пассажиров. Агрегаторы как-нибудь выкрутятся. Может, и снизят чуть-чуть цены, но потом всё равно возьмут свое, — уверен Руслан.
Таксисты опасаются, что агрегаторы начнут увеличивать комиссии, чтобы компенсировать снижение тарифов на поездки, в итоге часть водителей уйдет. Они считают, что тогда спрос увеличится, а вместе с ним и цена поездки — выходит замкнутый круг. Они уже заметили, что поездки стали дешевле, а чем они доступнее, тем ниже доход.
— Как «
Его поддерживает коллега Павел.
— Скоро всем зубы на полку придется положить. Бензин опять растет в цене. Вы видели сколько запчасти стоят? Ладно, у меня машина в аренде, так и аренда растет, — недоволен водитель. — Если все расходы отнять, то и выходит, что 2 тысячи чистыми остается, если не работаешь днями и ночами да все выходные.
«Нужно вернуть государственные таксопарки»
В сервисе такси «Максим» уверены, что антимонопольное ведомство попытками снять мораторий в первую очередь отреагировало на ситуацию, которая сложилась в Москве.
— Но предметом рассмотрения ФАС будут доминирование и механизм ценообразования, тогда как причина огромных колебаний цен на поездки больше связана со структурной особенностью московского рынка такси. В регионах пока иная ситуация благодаря самозанятым перевозчикам. На пиках спроса, в непогоду цена обычно увеличивается в пределах 20–30%, — ответили на запрос корреспондента НГС в пресс-службе сервиса «Максим».
В агрегаторе добавили, что предложение услуги в Москве административно ограничено количеством автомобилей в таксопарках, а самозанятые на личных автомобилях «там отсутствуют как класс». В периоды резкого увеличения количества заказов предложение не может увеличиться, поэтому часть спроса просто отсекается за счет кратного повышения цены. Стоимость поездок в Москве в такие периоды может вырастать до шести раз.
— Попытки распространения московской таксопарковой модели на регионы, а именно это предполагает уравнивание требований нового закона о такси
В сервисе «Максим» добавили, что ранее ФАС признавала обоснованным динамическое ценообразование в такси, «в основу которого положен рыночный механизм спроса и предложения». В компании уверены, что фиксация цен, любое принудительное занижение или завышение стоимости приведет к тому, что поездка просто не состоится.
Наталия Лозинская, исполнительный директор ассоциации «Национальный совет такси» подтверждает, что цены на такси значительно выросли за прошлый год, и если ситуация с ростом цен на топливо, запчасти и автомобили не стабилизируется, то и снижения стоимости поездок не будет. Она отметила, что нынешняя цена на поездки адекватна и сформирована условиями рынка.
— Результаты проверки ФАС сложно предугадать. Обычно они заканчиваются требованиями, для исполнения которых требуется не только время, но и деньги. Нужно понимать, какие цели проверки преследуют, — отметила эксперт. — Взгляды на справедливость цены поездки у таксиста и пассажира сильно отличаются. В любом случае карательными мерами к агрегаторам или таксистам этот вопрос не решить. Интересы пассажира по доступности цены поездки могут быть решены методами экономического стимулирования — программ государственной поддержки отрасли и создания условий для повышения предложения.
Проверки агрегаторов такси, по мнению специалистов, не могут изменить цену на бензин или снизить стоимость новых автомобилей — то есть повлиять на реальную экономически обоснованную цену поездки, поэтому ждать снижения цены не стоит.
В свою очередь Вячеслав Ашурков, руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России (ФАР), уверен, что государство должно полностью взять в свои руки сферу такси.
— Таксистов в городе становится с каждым годом всё больше, и этот сектор не подконтролен государству. У нас таксисты не проходят медосмотр перед выходом на линию. Также отсутствует инструментальный контроль — машины частные, их не проверяют. Нужно возрождать государственные таксопарки и убирать возможность использования частного извоза в том виде, в котором он работает сейчас, — считает Вячеслав Ашурков. — Одно дело, когда ты руку поднял, и тебя как попутчика подвезли — это и в советское время было. Другое дело, когда через приложение это делаешь и доверяешь свою жизнь непонятно кому, а альтернативы государственной у тебя нет.
Эксперт уверен, что создание подобных таксопарков будет выгодно и безопасно не только для пассажиров, но и для самих водителей, которые получат все гарантии при трудоустройстве.
После серьезного увеличения цен на такси в Новосибирске горожане начали искать альтернативы. Многие пытаются выяснить, где дешевле, и перебирают варианты. В это время в городе появляется всё больше рекламы агрегатора Drivee. Мы выяснили, как это может изменить рынок.