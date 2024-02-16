«Мы их пассажиров называем «бомжами»: таксистов переманивает новый агрегатор — как это изменит цены на поездки в Новосибирске

Получилось, что рост составил 24%: в 2022 году средняя стоимость одной минуты поездки составляла 15 рублей, в 2023 году — 19 рублей. Агрегатор назвал сразу несколько причин для этого: нарастающий дефицит водителей и выросший за год на 20% спрос на услуги такси.

— Чтобы сбалансировать спрос и предложение и таким образом нормализовать цены, отрасли такси дополнительно необходимы около 80 тысяч водителей по всей России, — приводил данные сервис в конце прошлого года.

В сервисе такси «Максим» сообщили, что средний чек поездки в Новосибирске с января 2023 к январю 2024 года вырос примерно на 20%. По их данным, в Новосибирске дефицит водителей составляет минимум 15%.