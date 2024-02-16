«Мы их пассажиров называем «бомжами»: таксистов переманивает новый агрегатор — как это изменит цены на поездки в Новосибирске

После серьезного увеличения цен на такси в Новосибирске горожане начали искать альтернативы. Многие пытаются выяснить, где дешевле, и перебирают «Яндекс.Такси», «Везет» и «Максим» в надежде найти варианты подешевле. В это время в городе появляется все больше рекламы агрегатора Drivee, как наружной, так и на электронных ресурсах, а водителей зазывают туда работать фотографиями внушительных пачек денег. Как это может изменить рынок, разбиралась корреспондент НГС.
«Цену в 790 рублей видела впервые»
После вступления в силу закона о такси осенью прошлого года цены подскочили сразу же — это заметили не только пассажиры, но и сами водители. В итоге рост пришлось признать и «Яндекс.Такси», который из года в год комментировал вопросы о стоимости поездок тем, что «тарифы, из которых складывается цена на такси — стоимость 1 км и 1 минуты — в сервисе не менялись». В этот раз редакция получила такой же ответ, но сервис все же рассчитал среднюю стоимость минуты поездки и сравнил данные 2022 и 2023 года.
Получилось, что рост составил 24%: в 2022 году средняя стоимость одной минуты поездки составляла 15 рублей, в 2023 году — 19 рублей. Агрегатор назвал сразу несколько причин для этого: нарастающий дефицит водителей и выросший за год на 20% спрос на услуги такси.
— Чтобы сбалансировать спрос и предложение и таким образом нормализовать цены, отрасли такси дополнительно необходимы около 80 тысяч водителей по всей России, — приводил данные сервис в конце прошлого года.
В сервисе такси «Максим» сообщили, что средний чек поездки в Новосибирске с января 2023 к январю 2024 года вырос примерно на 20%. По их данным, в Новосибирске дефицит водителей составляет минимум 15%.
— На изменение стоимости повлиял экономический фактор. Цены на топливо, запчасти, ремонт и обслуживание автомобилей значительно выросли, а новые авто на рынке подорожали в разы — все это увеличило себестоимость перевозок. На ситуацию оказал влияние и закон о такси, который отсекает подработчиков и ведет к сокращению предложения. Кроме того, водителей на рынке в принципе стало меньше в связи с СВО и мобилизацией ВПК, — подчеркнули в сервисе.
В итоге цены на короткие поездки в 450–600 рублей уже перестали удивлять новосибирцев. В начале февраля горожанам выставляли стоимость и в 750–790 рублей.
— Такси буквально сошло с ума. У меня еще никогда не было цены под 800 рублей — и это за поездку в 20 минут. Такое видела впервые. Пробок не было, — написала возмущенная читательница НГС.
По словам девушки, обычно поездка от ее дома на улице Есенина до улицы Урицкого стоила примерно 390–450 рублей. Она прислала в редакцию скриншот из приложения «Яндекс Go», судя по которому, утром за «Эконом» ей пришлось бы отдать 798 рублей. Такую цену сервис выставлял ей несколько дней подряд, указывая, что причина — повышенный спрос.
«Аукцион за пассажира получается»
С начала года в Новосибирске активизировался альтернативный агрегатор такси Drivee — это подтвердили НГС сразу несколько водителей. Таксистам рассылают предложения подключиться к сервису по акции через посредников, иллюстрируя их фотографиями с пачками денег. Сделать это, впрочем, можно и напрямую.
— Мой знакомый подключился и работает по утрам: включает и по району катает людей, когда у «Яндекса» начинаются качели с коэффициентами, — объяснил водитель такси Анатолий. — Но пока только в качестве подработки люди используют, 2–3 заказа делают и всё.
Его слова подтвердил корреспонденту НГС водитель Руслан. Он сам пользуется приложением утром или вечером в часы пик, когда «Яндекс.Такси» выставляет пассажирам огромные ценники из-за «высокого спроса».
В приложении пассажир вводит адреса — откуда и куда ехать, и оно выдает минимальную стоимость. Ее можно увеличить, если хочется, чтобы таксист быстрее нашелся и приехал. Водитель может согласиться на выставленную сумму, а может предложить свою, за которую готов поехать. Предложений от водителей может быть несколько.
— Такой аукцион за пассажира иногда получается. Там сейчас самые дешевые поездки, которые только могут быть, но всегда же есть но, — пожимает плечами таксист. — Мы их называем «бомжами», пассажиров таких сервисов: они не хотят ехать на автобусе, но на такси денег нет, и вот они сидят и ждут, кто их повезет за 100 рублей до работы или за 300 рублей с одного берега на другой.
Он добавил, что некоторые водители берут пассажиров даже за такие деньги. По его словам, на такие условия соглашаются чаще всего водители, которых по самым разным причинам заблокировали в других агрегаторах. Некоторые пользуются тем, что пока в Новосибирске у Drivee нет комиссии приложения для водителя и сразу видна конечная точка.
Таксист Анатолий добавил, что «Яндекс.Такси» сейчас берет с водителей почти 30% при тарифе, который сразу позволяет увидеть конечную точку поездки, и около 20%, если заказы можно брать только «вслепую». В сервисе «Максим» корреспонденту НГС ответили, что их комиссия для водителей начинается с 5%, при этом они всегда могут видеть конечную точку маршрута и сами управлять размером комиссии.
Что за Drivee?
В 2015 году в Новосибирске начал работать международный сервис такси InDriver. Его штаб-квартира расположена в США, в городе Маунтин-Вью штата Калифорния. В 2022 году в ходе ребрендинга из названия убрали последнюю букву — получилось InDrive. Как сообщает РБК, в 2023 году международный сервис такси InDrive передал основное российское юрлицо «Центр разработки программного обеспечения» казахстанской структуре «Индэлс».
Теперь компания заходит на рынок под названием Drivee. На сайте сервиса указано, что он разработан и поддерживается компанией «Центр разработки программного обеспечения», а в пользовательском соглашении лицензиаром указано ООО «ИН14».
По данным сервиса «Контур.Фокус», обе компании родом из Якутии, их учредителем является ООО «СОФТФОРМИНГ». Конечный владелец — казахстанское товарищество с ограниченной ответственностью «Индэлс». У «Центра разработки программного обеспечения» выручка за 2022 год составила 1,5 миллиарда рублей, а чистый убыток — 144,6 миллиона рублей. «ИН14» более успешная по экономическим показателям компания, хотя тоже убыточная. В 2022 году ее выручка составила 2,4 миллиарда рублей, а чистый убыток — 77,1 миллиона рублей.
Корреспонденту НГС в пресс-службе Drivee рассказали, что в России сервис работает с мая 2023 года, с июня того же года — в Новосибирске. Сейчас приложение по всей стране скачали уже более 6 миллионов раз. О плате за пользование сервисом в компании говорить не стали, только уточнили, что она «сравнительно небольшая» и что за активность водители могут получать бонусы.
— Водитель всегда видит точку назначения до принятия заказа, может не принимать поездки без каких-либо штрафных санкций и предлагать свою стоимость, если не подходит предложение пассажира, — отметили в компании. — Водители, сотрудничающие с сервисом, сами решают, сколько и когда выходить на линию. После тщательной, но быстрой проверки необходимых документов они могут начинать выполнять заказы и делать это так часто и так активно, как им удобно. Мы ведём непрерывную работу по привлечению новых водителей.
Есть ли альтернатива?
Водители такси напоминают, что на рынке Новосибирска, помимо небольших локальных игроков (такие работают, например, в Академгородке), на слуху такие крупные агрегаторы, как «Везёт» и Uber. Но они тоже относятся к «Яндексу».
В 2021 году «Яндекс.Такси» купил колл-центры и бизнес по заказу грузоперевозок группы компаний «Везёт» за 178 миллионов долларов. А 21 апреля 2023 года «Яндекс» выкупил оставшуюся долю Uber в группе компаний «Яндекс.Такси», сообщила пресс-служба компании. В результате сделки «Яндекс» стал единственным владельцем группы, в которую входят сервисы заказа такси, каршеринга и аренды самокатов. Общая сумма сделки составила 702,5 миллиона долларов.
— Все заказы с «Везёт» и Uber идут к нам через приложение «Яндекса». Иногда там действительно ниже цена, но это не какая-то принципиальная сумма. Обычно 20–30 рублей, максимум 50 рублей, — рассказал таксист Руслан.
Отдельным агрегатором пока остается «Максим», сейчас к нему добавился Drivee. При этом таксисты удивлены заявлениям, что водителей на рынке не хватает.
— Это всё враньё, что не хватает водителей. Не хватало бы водителей, постоянный высокий спрос горел бы. А он только утром, — отметил Руслан.
— Да как их не хватает-то? Я их вижу каждый день, вечером, если в Новосибирск выехать, — удивился вопросу водитель Анатолий. — Время 23:00, ты едешь по дорогам, и я прям зуб даю, что восемь машин из десяти — это машины такси. Хоть «Тойота», хоть «Мерседес», там неважно, что. У него вот телефон на панели, рядом с рулем, и там эта программа «Яндекс». Все бомбят, все колымят — все кому не лень.
Что будет с такси в Новосибирске
Наталия Лозинская, исполнительный директор ассоциации «Национальный совет такси», уверена, что ситуация на рынке такси Новосибирска будет напрямую зависеть от поведения активно заходящего нового игрока.
— Важно, насколько здоровыми способами конкуренции она будет пользоваться. Если начнет демпинговать цены поездки ниже реальной стоимости, то, конечно, это негативно скажется на рынке, — рассуждает эксперт. — Так часто делают крупные компании, заходя в город: они просто его заливают деньгами, захватывают какую-то свою долю рынка, потом уже устанавливают цену. Понятно, что адекватную, но какие-то мелкие местные компании могут в этой борьбе погибнуть.
Если новый игрок делает ставку на новый уровень сервиса или рекламой завоевывает рынок, то по мнению Наталии Лозинской, это идет только в плюс — остальным компаниям придется повышать качество услуг. При этом серьезного снижения стоимости поездок пассажирам ждать не стоит: если оно и будет, то очень кратковременное
— Могу сказать, что затраты таксопарков выросли в последний год–два как минимум на 60−70% — это пропорционально росту цен на автомобили, запчасти, топливо, — объяснила Наталья Лозинская.
Оптимизма приход нового агрегатора новосибирским таксистам не добавил. Достаточно агрессивный и активный заход на рынок неизбежно должен вызвать нестабильность на рынке.
— Что будет «Яндекс» делать? Будет стараться удерживать пассажиров, а значит снижать стоимость поездки. В любом случае нам будет только хуже, — уверен таксист Анатолий. — Водители как тараканы бегают из таксопарка в таксопарк — думают, там лучше, там интереснее. А на самом деле-то все по кругу.
В начале этого года пассажиры такси в Новосибирске стали замечать в приложении сердечки со странными надписями — «копит на квартиру», «на подарки близким», «свадьбу». Таким образом «Яндекс.Такси» решил увеличить количество чаевых для водителей. По данным сервиса, ожидаемый эффект был достигнут, а вот сами водители говорят обратное.