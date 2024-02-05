«Еще никогда не было под 800 рублей»: цена на такси резко выросла в Новосибирске

В понедельник 5 февраля в Новосибирске выросли цены на такси. Об этом НГС заявила читательница Александра.
По словам девушки, обычно поездка от ее дома на Есенина до улицы Урицкого стоит примерно 390–450 рублей. Девушка прислала в редакцию скриншот из приложения «Яндекс Go», судя которому сегодня утром за «Эконом» ей пришлось бы отдать 798 рублей. В приложении также указано, что сегодня утром районе был повышенный спрос.
— Такси буквально сошло с ума. У меня еще никогда не было цены под 800 рублей, и это за поездку в 20 минут. Пробок нет. Может, это из-за потепления. А, может, из-за наглости, — пишет сибирячка.
Корреспондент НГС решила проверить, во сколько утром 5 февраля обойдутся поездки по другим адресам города.
По данным на 8:20 утра, цена на поездку от улицы Узловой до Ленина составляет 803 рубля, хотя в 6 утра составляла 631 рубль. Добраться от площади Маркса до центра можно за 658 рублей. От улицы Кропоткина — 714 рублей, хотя нередко удается поймать машину за 300–400 рублей. Такси от Центрального рынка будет стоить 405 рублей.
НГС отправил запрос в «Яндекс Go», чтобы узнать, с чем связано резкое увеличение цены.
С общественным транспортом в Новосибирске также бывают перебои. Например, жители совхоза Левобережный в Ленинском районе заявили, что маршрутки ходят редко, а до другой остановки, где транспорта больше, нужно идти километр.