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СрочноЦена на такси взлетела до 800 рублей
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«Еще никогда не было под 800 рублей»: цена на такси резко выросла в Новосибирске

Приложение объясняет это повышенным спросом

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Некоторые поездки до центра стоят около 800 рублей

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В понедельник 5 февраля в Новосибирске выросли цены на такси. Об этом НГС заявила читательница Александра.

По словам девушки, обычно поездка от ее дома на Есенина до улицы Урицкого стоит примерно 390–450 рублей. Девушка прислала в редакцию скриншот из приложения «Яндекс Go», судя которому сегодня утром за «Эконом» ей пришлось бы отдать 798 рублей. В приложении также указано, что сегодня утром районе был повышенный спрос.

Чтобы доехать от Есенина до Урицкого, пришлось бы потратить почти 800 рублей

Чтобы доехать от Есенина до Урицкого, пришлось бы потратить почти 800 рублей

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— Такси буквально сошло с ума. У меня еще никогда не было цены под 800 рублей, и это за поездку в 20 минут. Пробок нет. Может, это из-за потепления. А, может, из-за наглости, — пишет сибирячка.

Корреспондент НГС решила проверить, во сколько утром 5 февраля обойдутся поездки по другим адресам города.

По данным на 8:20 утра, цена на поездку от улицы Узловой до Ленина составляет 803 рубля, хотя в 6 утра составляла 631 рубль. Добраться от площади Маркса до центра можно за 658 рублей. От улицы Кропоткина — 714 рублей, хотя нередко удается поймать машину за 300–400 рублей. Такси от Центрального рынка будет стоить 405 рублей.

Доехать до центра от Кропоткина или Узловой оказалось дороже, чем от площади Маркса

Доехать до центра от Кропоткина или Узловой оказалось дороже, чем от площади Маркса

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НГС отправил запрос в «Яндекс Go», чтобы узнать, с чем связано резкое увеличение цены.

С общественным транспортом в Новосибирске также бывают перебои. Например, жители совхоза Левобережный в Ленинском районе заявили, что маршрутки ходят редко, а до другой остановки, где транспорта больше, нужно идти километр.

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