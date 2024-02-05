«Еще никогда не было под 800 рублей»: цена на такси резко выросла в Новосибирске

В понедельник 5 февраля в Новосибирске выросли цены на такси. Об этом НГС заявила читательница Александра.



По словам девушки, обычно поездка от ее дома на Есенина до улицы Урицкого стоит примерно 390–450 рублей. Девушка прислала в редакцию скриншот из приложения «Яндекс Go», судя которому сегодня утром за «Эконом» ей пришлось бы отдать 798 рублей. В приложении также указано, что сегодня утром районе был повышенный спрос.