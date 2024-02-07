«Сервис чудит»: на что вдруг начали копить водители «Яндекс.Такси» и почему пассажиры не оставляют им чаевые

В начале этого года пассажиры такси в Новосибирске стали замечать в приложении сердечки со странными надписями — «копит на квартиру», «на подарки близким», «свадьбу». Таким образом «Яндекс.Такси» решил увеличить количество чаевых для водителей. По данным сервиса, ожидаемый эффект был достигнут, а вот сами водители говорят обратное. Корреспондент НГС выяснила, что за нововведение в сервисе, как к нему отнеслись сами таксисты, почему пассажиры не стремятся давать водителям на чай и какую сумму положено оставлять по этикету.
Что за «мечты» появились у водителей такси
В середине декабря агрегатор «Яндекс.Такси» сделал для водителей новую кнопку — «Мечта». Теперь таксисты могут выбрать из списка, на что они копят деньги, чтобы пассажиры давали больше чаевых.
Копить можно строго на вещи из списка: на свою квартиру, строительство бани, машину, дачу, подарки близким, машину для всей семьи, хобби, телефон, ремонт, поездку на море, учебу, путешествие, свадьбу. И есть отдельный пункт для тех, кто не смог ничего выбрать: «коплю на заветное желание».
Такое нововведение вызвало неоднозначную реакцию у пользователей соцсетей и в официальной группе «Яндекс Go». Некоторые высказались очень резко.
— С такими ценами на такси это таксист должен мне чаевые за то, что я его вызвал! — уверен комментатор John Johnson.
— Выпрашиваете у пассажиров водителю на чай, — написал другой пользователь.
Разделились во мнении и водители. А некоторые заметили странное: теперь им стали давать еще меньше чаевых, хотя сервис эти данные опровергает. В пресс-службе «Яндекс Go» корреспонденту НГС объяснили, что функцию добавили 18 декабря 2023 года.
— Благодаря ему пассажиры в приложении в конце поездки могут увидеть, на что копит водитель. Такая функция помогает обратить внимание на приятные моменты во время поездок, за которые хочется поблагодарить водителей. Варианты, например, подарки родным, путешествие, учеба, любимое хобби, определяли заранее в рамках опроса и включили самые популярные в итоговую выборку, — объяснили в сервисе.
Агрегатор утверждает, что в первые дни после запуска проекта, с 18 по 24 декабря, пассажиры «Яндекс.Такси» по всей России оставили водителям рекордные чаевые — на 33% больше, чем годом ранее. А сервис, в свою очередь, их удвоил. При этом более свежими данными и подсчетами конкретно по Новосибирску сервис не поделился.
В сервисе заказа такси «Максим» сообщили, что средняя сумма, которую оставляют водителям в виде чаевых в Новосибирске — 50 рублей.
— Размер чаевых и то, насколько часто пассажиры их оставляют, зависит от многих факторов. Например, в декабре перед новогодними праздниками пользователи, как правило, благодарят водителей чаще и суммы больше, чем в январе. Если сравнить количество поездок с чаевыми в этом году с аналогичным периодом прошлого года, то оно практически не изменилось, — ответили корреспонденту НГС в сервисе заказа такси «Максим».
«Про такси думают, что тут просто извозчик»
Таксисты объяснили, что не придали особого значения нововведению. Те, кто считает, что публикация такой мечты сродни попрошайничеству, просто не стали ничего выбирать.
— Там строгий перечень, хоть и длинный. Я поставил «коплю на учебу». И при мне за все время один раз пассажир только увидел и спросил про это. Я ответил, что ребенку коплю, — смеется водитель такси Анатолий. — Сервис чудит, выдумывает что-то, лучше бы работу приложения отладил.
Он отметил, что чаевые получает очень редко и не от молодежи. Чаще водитель сталкивается при расчете наличкой с требованием выдать всю сдачу до рубля.
— Официантам люди оставляют чаевые, а про такси они думают, что тут просто извозчик. Бывает такое часто, что, допустим, поездка 173 рубля, дают 200 рублей и требуют до копейки все сдать, — объяснил таксист. — Конечно, это приятно, что тебя поблагодарили за сделанную хорошо работу. И чаевые надо действительно отдавать за сервис, а не просто так.
Его коллега Руслан заявил, что лучше бы агрегатор оставил все, как было раньше, и не придумывал списков и отдельных граф.
— Когда вышла эта штука новая, чаевые вообще перестали приходить. И замечаю не только я, но и другие люди, — недоволен водитель. — Может, людей раздражает — многие же и так на цену поездок жалуются. За декабрь у меня было чаевых — 68 рублей.
Водители не понимают, зачем было делать отдельную кнопку в приложении, если у пассажиров и раньше была возможность после поездки оставить деньги на чай.
— Выглядит, будто мы клянчим денег себе, — недоволен таксист Павел. — Я вообще себе ничего не стал выбирать.
«Люди думают, что это будет оскорбительно»
Специалист по этикету Екатерина Сартакова была удивлена, что нововведение могло негативно сказаться на объеме чаевых. Она отметила, что в случае с официантами надписи о том, на что они копят, побуждают людей оставлять чаевые.
— Чаевые всегда остаются на усмотрение самого гостя или клиента. В России практика была и остается, что они должны быть в пределах 10%. Этот показатель может колебаться от 5% до 15%. Всё зависит от суммы чека, качества обслуживания, финансовых возможностей, — объяснила эксперт.
Специалист по этикету отметила, что в России до сих пор в целом не развита культура чаевых. Но в случае с ресторанами людям более понятно, за что и кому стоит оставить чаевые. Отдельно оплачивается услуга — еда или напитки, а есть и посредник между кухней и гостем ресторана, который создает атмосферу, вовремя все приносит, уносит и так далее. И отблагодарить его дополнительно для людей естественно и понятно.
— В такси нам кажется, что все сводится к тому, что нас забрали из определенной точки и, желательно в чистом автомобиле с приятной музыкой, довезли до другой точки. Как будто больше ничего не требуется. Но это не так, конечно, — подчеркнула Екатерина Сартакова.
Еще один фактор может влиять на то, что пассажиры редко оставляют чаевые, как безналом, так и наличкой: им кажется, что маленькая сумма может быть оскорбительной. Ведь если поездка стоит 150 рублей, то 10% — это 15 рублей, а если оставить 50 рублей, поездка в целом будет стоить уже 200. Но эксперт считает, но даже в этом случае 10% чаевых от суммы заказа — нормально и точно не будет оскорблением.
Екатерина Сартакова добавила, что водители такси могут через повышение качества обслуживания увеличивать свои шансы на чаевые. Например, если таксист видит, что дама идет на каблуках по гололеду, то стоит открыть дверь и помочь ей сесть — этот жест точно не останется незамеченным. Уточнить, комфортная ли в машине температура, уровень громкости музыки — все это не так сложно, но создает ту атмосферу, за которую многие люди готовы благодарить.
В понедельник 5 февраля в Новосибирске выросли цены на такси. Цена на 20-минутную поездку достигла почти 800 рублей.