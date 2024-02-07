«Сервис чудит»: на что вдруг начали копить водители «Яндекс.Такси» и почему пассажиры не оставляют им чаевые

Такое нововведение вызвало неоднозначную реакцию у пользователей соцсетей и в официальной группе «Яндекс Go». Некоторые высказались очень резко.



— С такими ценами на такси это таксист должен мне чаевые за то, что я его вызвал! — уверен комментатор John Johnson.

— Выпрашиваете у пассажиров водителю на чай, — написал другой пользователь.



Разделились во мнении и водители. А некоторые заметили странное: теперь им стали давать еще меньше чаевых, хотя сервис эти данные опровергает. В пресс-службе «Яндекс Go» корреспонденту НГС объяснили, что функцию добавили 18 декабря 2023 года.