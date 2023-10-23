«Дворником будешь, поломойщиком, грузчиком каким-нибудь»: кем пугали детей раньше и почему теперь это не работает

Ирина:

— Нет, не было такого, не пугали родители, я хорошо училась в школе. Хотя дочь свою я пугала — говорила: «Будешь уборщицей». Почему уборщицей? У меня в общежитии, помню, уборщица была, какая-то она была социально не благополучная что ли? А дочь выучилась, закончила университет, работает.

Что говорить сейчас? Будешь тем, кем захочешь. Теперь я сыну так говорю: «Если ты будешь хорошо учиться в школе, у тебя все получится обязательно, и ты станешь, кем захочешь». Со временем все поменялось, и я думаю, что каждый может быть, кем хочет. И даже уборщиком тоже можно быть, оставаясь человеком. И ничего плохого в этом нет. Я думаю, что больше пытаются сейчас все-таки именно стимулировать, больше на позитивном стараются акцентировать внимание — и свое, и детей.