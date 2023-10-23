«Дворником будешь, поломойщиком, грузчиком каким-нибудь»: кем пугали детей раньше и почему теперь это не работает

Будешь плохо учиться, станешь дворником — это уже настолько устойчивое выражение, что даже не обидно за тех, кто делает улицы чище. Это будто фраза, не имеющая ничего общего с действительностью, тем более профессий, подходящих на эту роль, гораздо больше. Кстати, если ввести часть фразы (если будешь плохо учиться, станешь...) в поисковике выдается: «бизнесменом», а также «сильным» и даже «счастливым». Журналисты НГС спросили у горожан, чем их пугали в детстве и что, по их мнению, актуально говорить детям сейчас.
Евгения:
— Мне говорили: «Будешь, плохо учиться, будешь уборщицей», все стандартно. На самом деле, я и так хорошо училась, но не из-за того, что боялась этой профессии. Мне кажется, детям нужно, наоборот, давать какой-то позитивный пример, чтобы стимулировать их к каким-то интересным умственным профессиям. У меня сын сейчас учится в инженерном классе, и мы как-то пытаемся развивать его в сторону математики, информатики. Чтобы он как-то заинтересовался, потому что сейчас это направление перспективное. Стараемся не запугивать: будешь плохо учиться и так далее. Просто смотрим на сильные стороны ребенка, какие-то примеры из жизни показываем. У нас есть знакомые программисты, говорим: вот, смотри, как они живут, у них интересная работа, она им нравится, они путешествуют, хорошо зарабатывают. Надеюсь, заинтересую.
Сергей:
— Кем станешь? Шахтером. Я им и стал. Да я на самом деле хорошо всегда учился. Вообще жизнь показала, что все профессии хороши — если хорошо работаешь, тебе достойно платят. У меня все складывалось с профессией хорошо, но пришел 1992 год и стране золото перестало быть нужным. И профессия шахтера, горняка-металлурга утратила свою грандиозность. Сейчас это снова восстанавливается, но я перепрофилировался. Своим детям я так не говорил: «Учись хорошо и будешь достойно жить, получать достойную зарплату». А вообще любить детей просто надо.
Светлана:
— Дворником, уборщицей — да, говорили. У меня пока маленький ребенок, сейчас для нее мотивация — телевизор, компьютер, конфетка. Для меня это как красная тряпка для быка, эти мультики. Что будет дальше, в школе, я пока не знаю. Но пугать дворниками и уборщицами — это уже устарело, то есть пугать профессиями — точно нет. Нужно мотивировать ребенка.
Константин:
— Что-то не помню, чтобы меня пугали. Я из деревни, там дворников нет. Но вообще я слышал, что так говорят. Почему — не знаю, наверное, потому что якобы это алкаш какой-то, скорее всего. Ну вот я, например, живу в новом ЖК, там дворники не алкаши, нормальные люди, взрослые просто. Скорее всего, на пенсии и все. Пугать профессией — зачем? Не знаю, можно ребенку пообещать что-то, поощрять чем-то. Если он увлекается хоккеем, футболом — пообещать купить новое снаряжение, например. Меня никто ничем не стимулировал. У меня свой стимул был — уехать из деревни и всё.
Софья
— Да, дворники, уборщики, это мотивация была. Мы боялись все такого будущего. Нормальная, конечно, профессия, просто родители так говорили, будто бы это что-то... Какой профессией стимулировать? Наверное, это зависит от того, какая мечта у ребенка. Может быть кто-то хочет стать великим спортсменом. Это уже не стимулировать, а направлять скорее. Поддерживать его желания, мечты и цели. Меня родители всегда поддерживали, не критиковали, просто давали какие-то советы, направляли. Обидно ли дворникам, уборщикам? Я думаю, что да. Но не у всех же была возможность пойти получить какое-то образование высшее, пойти работать по профессии. У всех разные жизненные ситуации, по-разному может сложиться.
Ирина:
— Нет, не было такого, не пугали родители, я хорошо училась в школе. Хотя дочь свою я пугала — говорила: «Будешь уборщицей». Почему уборщицей? У меня в общежитии, помню, уборщица была, какая-то она была социально не благополучная что ли? А дочь выучилась, закончила университет, работает.
Что говорить сейчас? Будешь тем, кем захочешь. Теперь я сыну так говорю: «Если ты будешь хорошо учиться в школе, у тебя все получится обязательно, и ты станешь, кем захочешь». Со временем все поменялось, и я думаю, что каждый может быть, кем хочет. И даже уборщиком тоже можно быть, оставаясь человеком. И ничего плохого в этом нет. Я думаю, что больше пытаются сейчас все-таки именно стимулировать, больше на позитивном стараются акцентировать внимание — и свое, и детей.
Людмила:
— Не часто, но люди так говорят, например: «Будешь в полиции работать». Или вообще: «Будешь мести пол», например, «Дворником будешь работать». Конечно, это недейственная мера, такие вещи вообще говорить нельзя. Я считаю, что нужно свой пример показывать, именно на своем примере показывать, что трудиться нужно, что любая работа приносит что-то. А пугать — неправильно. У нас в семье говорили просто, что нужно хорошо учиться, высшее образование было в порядке вещей.
Влад:
— Слышал, что говорят, дворником будешь, поломойщиком, не знаю, грузчиком каким-нибудь. Друзья, знакомые рассказывали про такое, читал. Мне кажется, это не действенная мера. Все работы — это работы, они не бывают плохими. Да и сейчас это вообще не в приоритете, пугать — не помогает. Потому что время сейчас другое, ценности другие. Сейчас говорят, что телефон заберут, денег не дадут. Если говорить про перспективы, то, к примеру: «Будешь плохо учиться, все будет плохо», «Не будет денег, не на что будет кушать, не на что семью содержать», — такого плана. А стимулировать — зарплатами хорошими, большими, тысяч в сто пятьдесят, для молодежи эта сумма хорошая. Самые желанные профессии — айтишники, программисты. Мне бортпроводник нравится. Сейчас я работаю официантом, но буду учиться и, надеюсь, буду очень скоро в самолетах.
Екатерина:
— Я тоже так говорю своим детям: «Будешь плохо учиться, пойдешь дворы мести» (Смеется). Но вообще каждая профессия хороша по-своему. Даже дворник — это же чистый дом, двор, тоже труд. Просто есть легкий труд, есть тяжелый физически. Какими профессиями стимулировать? Бизнесменом (Смеется.). На старшую дочь про мести дворы действовало, а на младшую — нет. Старшая в банке работает, а младшая — хочу, чтобы медиком стала, но она еще маленькая, не знаю, как получится.
Мне кажется, в наше время нужно говорить детям, чтобы они были добрее друг к другу. Вырастут — сами определятся.
Елена:
— Меня пугали продавцом жвачек. Бабушка так говорила: «Нужно учиться или будешь сидеть на улице, продавать жвачки». Помните, раньше сидели бабушки и продавали на стульчиках жвачки? Вот меня всегда пугали этим, а я думала: «А у меня же всегда будут жвачки, что в этом плохого?». Мне кажется, детям лучше говорить про выбор: «Ты сможешь выбирать, ты сможешь исполнить свою мечту». То есть не пугать, а вдохновлять. Я буду своих детей вдохновлять. Но и пугать тоже буду — нет наркотикам, нет алкоголю.
Одна из участниц опроса рассуждала о том, что обстоятельства бывают разные и жизнь у людей переворачивается с ног на голову. Можно оказаться в дворниках, имея высшее образование, или неожиданно поставить метлу в угол и выйти на подиум.