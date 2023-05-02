Из рабства — на обложку журнала: подлинная история дворника Юры, о котором сняли фильм

Скоро в прокат выйдет фильм «Юра дворник». Создателей вдохновила реальная история жителя Башкирии, которого в детстве подбросили в дом ребенка. В этом материале UFA1.RU вспоминает историю дворника Юрия Ветлугина, который в одночасье стал знаменитостью.
Юрий Ветлугин родился в 1979 году. С младенчества он воспитывался в детском доме, куда его подбросили, а в третьем классе его перевели в школу для детей-сирот в Туймазах, что в Башкирии. Здания были деревянными, отопления не было, поэтому печку приходилось топить дровами. Однажды его отправили в лагерь для детей-инвалидов, где он познакомился с Романом Филипповым, фотографом, который впоследствии его и прославит. В этом лагере работали мама Романа Елена и бабушка Валентина. Они выяснят, что у Юрия третья группа инвалидности из-за нарушения ментального развития.
— В лагере я участвовал во всех играх, был популярным, и меня все знали. Я успевал учиться, и в детстве у меня было хобби: я ухаживал за стариками, помогал им копать огород и выполнял дела по дому, — говорил мужчина.
После окончания 10 классов Ветлугин уехал учиться в Уфу в строительное училище на штукатура-маляра. По специальности работать пришлось недолго — из-за проблем со здоровьем Юрий ушел убирать дворы. Он случайно встретился с матерью Ромы и зашел в гости на чай. Тогда семья стала о нём заботиться.
В 2000 году тогда 21-летний парень стал трудиться в 28-м ЖЭУ Уфы. В качестве жилплощади ему выделили подвал. Разумеется, условия для жизни там были непригодные, и Юра начал собирать документы, чтобы на правах сироты получить комнату от государства. В этом ему помогла семья Романа. Но из-за своей доверчивости Ветлугин отдал жилье мошенникам. Роман говорил, что Юрий был бомжом до того, как ему помогла его бабушка. Вторую комнату выкупил Роман и стал жить с Юрой.
— Он всегда был красавчиком, с прекрасным вкусом, аккуратный. Но он не был готов столкнуться с реальностью, до него не всегда доходило, что не всем людям можно верить. Одним понравилась его комната, другие внушили ему написать на них генеральную доверенность, — делилась мама Романа Елена Шабалина.
Как удалось выяснить UFA1.RU еще в 2021 году, комната Юре на самом деле не принадлежит: она была оформлена на какую-то женщину. Почему так вышло, семья объяснить не смогла. Некая Надежда, которая связалась с журналистами сама, утверждает, что росла с Юрой, и заявляет, что семья фотографа специально выставляет его дурачком, чтобы заполучить его комнату. Роман Филиппов называл женщину злопыхательницей, которой стоит «пойти куда подальше».
А еще у Юры был друг по имени Ильдар. Он уговорил Ветлугина переехать к ним в частный дом в Тимашево. Предложение сопровождалось обещаниями хорошей жизни и денег: якобы Юре построят большой дом, где у него будет свое хозяйство. Только вот чуда не случилось: Ветлугин выполнял грязную работу за еду, да за такую, что похудел на 15 килограммов, набрал на себя кредитов на полмиллиона рублей по просьбе Ильдара. Сбежал только после того, как чуть не умер после избиения «друга», до Уфы шел пешком к семье Романа.
— Большинство людей его не замечает, для них он просто пыль. Но он не виноват в своей жизни. Не все мы рождаемся в одинаковых условиях и с одинаковыми возможностями, — писал фотограф.
Кредиты пришлось гасить самому. Его зарплату и пенсию приставы снимали с карты. Юра сдавал бутылки и картон, а в магазине искал самые выгодные акции. В свободное от работы и шестичасового сна время он выращивал цветы и писал стихи.
Родной семьи у Юрия не было, зато была семья «неофициальная». Роман, его мама и бабушка всегда ему помогали. Бабаня, так Валентину Ивановну называет фотограф, даже стала крестной матерью дворника.
— «Батюшка, ведь я был беспризорник, у меня не было ни матери, ни отца, а теперь я сын, у меня теперь отец Антоний и крестная мама», — вспоминала бабаня слова Юры после крещения.
Жизнь Юрия Ветлугина круто изменилась и стала похожей на историю Золушки в январе позапрошлого года. Эту историю вы знаете — Роман устроил Юре модную фотосессию, оформил в стиле модного журнала, разместил кадры в соцсетях и рассказал, с какими трудностями столкнулся уфимский дворник. Людей это тронуло, и за короткое время неравнодушные насобирали для мужчины два миллиона рублей. Такой популярности Роман с Юрием не ждали.
— Я думал, просто приду, как обычный человек, сфотографируюсь, побуду фотомоделью и забуду об этом. А тут на следующий день такое пошло, так меня подняло, — говорил дворник.
— Наверное, просто звезды так сошлись. И Юра красавчик, и снял я неплохо, и история трогательная, — поделился мыслями фотограф.
На улице с ним начали здороваться даже незнакомцы. Роман купил Юре телефон за 15 тысяч рублей и завел ему блог. За пару дней набралось 30 тысяч подписчиков. На собранные деньги Юра погасил долги, приобрел телевизор и сделал в квартире ремонт. Тогдашний мэр Уфы Сергей Греков пообещал Ветлугину починить крышу: в доме, где живет дворник, с потолка постоянно капает. Судя по соцсетям Юрия, крыша всё еще регулярно протекает.
По словам дворника, в ЖЭУ Орджоникидзевского района, где он работал и работает до сих пор, перед ним чуть ли не тряслись. После пришедшей к Юре ошеломительной популярности он всё равно продолжал наводить порядок во дворах. Хотя мог начать зарабатывать гораздо большие деньги на блоге. Тогда он получал 25 тысяч рублей.
— Почему я до сих пор работаю дворником? Всё просто: это моя работа, и менять ее я пока не планирую, — писал он в блоге.
Найти спутницу жизни Юрию не удалось. Его даже приглашали на «Давай поженимся», но мужчина отказался из-за возможных насмешек в его сторону. Он признавался, что три раза начинал отношения, но девушки ему попадались не те. Одна и вовсе тащила деньги из дома.
— Хочу найти себе приличную девушку, чтобы она была с головой, но не безбашенная, — говорил дворник.
Юрий снялся для обложки журнала GQ (уже по-настоящему), стал героем новостных репортажей, побывал в шоу на Первом канале. Но, наверное, одним из главных событий в жизни дворника стал фильм про него.
По признанию съемочной команды, в самом начале идея фильма о дворнике им не сильно понравилась: были подозрения, что зрителю не будет интересно. Однако после съемки тизера стало понятно, что история цепляет.
Режиссер фильма Виталий Дудка отмечает, что эта картина — художественная, а не документальная, поэтому точь-в-точь все события из биографии Юрия Ветлугина показаны не будут. Да и герои на своих прототипов не похожи. Хотя актеру Антону Кузнецову, который играет Юрия, пришлось несколько раз делать слепки зубов, потому что его родные зубы для дворников слишком ровные. С Юрием он даже не встречался в реальной жизни, иначе, по словам режиссера, у актера бы «нарушилась органика» и Кузнецов стал бы копировать Ветлугина.
Съемки начались в октябре 2022-го. Ленту снимали и в Уфе.
Историю Золушки в лице простого дворника из Уфы будут показывать в кино с 4 мая. Сейчас Роман работает фотографом в Донецке, а Юра всё так же трудится уборщиком и выращивает цветы. Он мечтал уехать в деревню и обзавестись хозяйством, однако через неделю вернулся в Уфу.