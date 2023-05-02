Из рабства — на обложку журнала: подлинная история дворника Юры, о котором сняли фильм

Родной семьи у Юрия не было, зато была семья «неофициальная». Роман, его мама и бабушка всегда ему помогали. Бабаня, так Валентину Ивановну называет фотограф, даже стала крестной матерью дворника.

— «Батюшка, ведь я был беспризорник, у меня не было ни матери, ни отца, а теперь я сын, у меня теперь отец Антоний и крестная мама», — вспоминала бабаня слова Юры после крещения.