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Замгенпрокурора России внезапно приехал на оборонный завод в Новосибирске — что он там делал

Дмитрий Демешин посетил «Новосибирский завод искусственного волокна»

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Дмитрий Демешин проверил работу завода и встретился с коллективом

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Заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин приехал на «Новосибирский завод искусственного волокна», который делает взрывчатку. Он посетил его во вторник, 26 сентября.

Дмитрий Демешин проверил работу завода и встретился с коллективом.

— В ходе встречи обсуждены перспективы развития предприятия, преемственность трудовых традиций современного поколения заводчан от ветеранов, важность воспитания молодого поколения работников, — отметили в прокуратуре Новосибирской области.

«Новосибирский завод искусственного волокна» специализируется на выпуске промышленной взрывчатки (боевые зарядные отделения торпед, морские мины, высокоточные авиабомбы, реактивные снаряды «Ураган» и «Смерч»), также на предприятии производится сборка реактивной системы залпового огня «Торнадо-С».

В апреле Дмитрий Демешин проверил капитальный ремонт в госпитале ветеранов войн №2.

НГС подробно рассказывал о предприятиях, которые занимаются выпуском боеприпасов и техники. НЗИВ — одно из них.

ПрокуратураДмитрий ДемешинЗаводПроверка
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