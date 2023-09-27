Замгенпрокурора России внезапно приехал на оборонный завод в Новосибирске — что он там делал

Заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин приехал на «Новосибирский завод искусственного волокна», который делает взрывчатку. Он посетил его во вторник, 26 сентября.
Дмитрий Демешин проверил работу завода и встретился с коллективом.
— В ходе встречи обсуждены перспективы развития предприятия, преемственность трудовых традиций современного поколения заводчан от ветеранов, важность воспитания молодого поколения работников, — отметили в прокуратуре Новосибирской области.
«Новосибирский завод искусственного волокна» специализируется на выпуске промышленной взрывчатки (боевые зарядные отделения торпед, морские мины, высокоточные авиабомбы, реактивные снаряды «Ураган» и «Смерч»), также на предприятии производится сборка реактивной системы залпового огня «Торнадо-С».
В апреле Дмитрий Демешин проверил капитальный ремонт в госпитале ветеранов войн №2.
НГС подробно рассказывал о предприятиях, которые занимаются выпуском боеприпасов и техники. НЗИВ — одно из них.