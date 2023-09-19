Привет, оружие: какие новосибирские предприятия зарабатывают на оборонке — что они скрывают и сколько получают

Институт прикладной физики

Учреждение с сугубо мирным названием располагается там, где и ожидаешь встретить институт — в Академгородке. Правда, не в верхней зоне, а на окраине микрорайона «Щ», в непосредственной близости от Новосибирского высшего военного командного училища: все научные институты в центре Советского района все равно физически не поместятся.

Институт работает в форме АО. Генеральный директор — уроженец Кургана Алексей Барышев. Судя по всему, это связано с тем, что долгое время значительная часть акций завода принадлежала НПО «Курганприбор». Институт, по данным «Контур.фокуса», стал участником госзакупок на 139,7 миллиона рублей и заключил контрактов на 80,4 миллиона рублей. Эта информация далека от актуальности: последний официально опубликованный контракт был заключен еще в 2018 году, с МГТУ имени Баумана. Тогда новосибирские прикладные физики выясняли, в каких областях можно применять пламенно-вихревые генераторы. Возможно, отсутствие более поздней информации объясняется с закрытием доступа к связанным с СВО госзакупкам. По данным издания РБК, в 2022 году доступ к закрытым сведениям не мог получить даже Минфин.

