Привет, оружие: какие новосибирские предприятия зарабатывают на оборонке — что они скрывают и сколько получают

Центром оборонной промышленности Новосибирск был исторически: еще в Великую Отечественную войну сюда эвакуировали многочисленные предприятия, которые были готовы выпускать как товары и механизмы сугубо мирного назначения, так и переходить на производство оружия, снарядов и военной техники. И если одни уже стали известными даже детям мемами (никто, например, не говорит «концерн «Сухой» вместо «завода имени Чкалова»), о назначении и даже местонахождении других не знает никто, кроме, может быть, работников. НГС собрал подборку работающих в регионе оборонных предприятий и узнал, что они делают и чем занимаются, опустив лишь ту информацию, которую можно отнести к категории военной тайны.
Институт прикладной физики
Учреждение с сугубо мирным названием располагается там, где и ожидаешь встретить институт — в Академгородке. Правда, не в верхней зоне, а на окраине микрорайона «Щ», в непосредственной близости от Новосибирского высшего военного командного училища: все научные институты в центре Советского района все равно физически не поместятся.
Институт работает в форме АО. Генеральный директор — уроженец Кургана Алексей Барышев. Судя по всему, это связано с тем, что долгое время значительная часть акций завода принадлежала НПО «Курганприбор». Институт, по данным «Контур.фокуса», стал участником госзакупок на 139,7 миллиона рублей и заключил контрактов на 80,4 миллиона рублей. Эта информация далека от актуальности: последний официально опубликованный контракт был заключен еще в 2018 году, с МГТУ имени Баумана. Тогда новосибирские прикладные физики выясняли, в каких областях можно применять пламенно-вихревые генераторы. Возможно, отсутствие более поздней информации объясняется с закрытием доступа к связанным с СВО госзакупкам. По данным издания РБК, в 2022 году доступ к закрытым сведениям не мог получить даже Минфин.
Предприятие входит в реестр стратегических организаций России и находится под санкциями Великобритании и Украины.
Впрочем, не вся информация оказалась закрытой: согласно публикации «РИА новостей», в августе 2022 года институт представил на выставке «Армия России» свою новую разработку: кассетную ракету НАР С-8КЛ.
— Она имеет кассетную боевую часть и наполнена кумулятивно-осколочными боевыми элементами. Здесь их 24, — рассказали в пресс-службе института изданию.
На сервисах поиска работников опубликованы 33 вакансии от Института прикладной физики. Слесарю-ремонтнику физики готовы платить от 55 тысяч рублей, столько же предлагают и программисту 1°С.
Завод измерительных приборов имени Коминтерна
Еще одно предприятие с вполне мирным названием расположено в самом центре Новосибирска, на улице Максима Горького и вряд ли ассоциируется с грозной и загадочной «оборонкой». Полное название предприятия — Акционерное общество «НИИ Измерительных Приборов-Новосибирский Завод Имени Коминтерна». Это одно из предприятий, переехавших в Новосибирск в 1941 году.
Генеральным директором, по данным сервиса «Контур.фокус», является Павел Заболотный. Завод имени Коминтерна также входит в Реестр стратегических организаций России и находится под санкциями Украины.
Самая свежая финансовая информация о деятельности также датируется концом 2018 года. Тогда выручка Завода имени Коминтерна составила 593,9 миллиона рублей, чистый убыток — 39,1 миллиона рублей. 2018 годом датируются и последняя опубликованная информация о госзакупках. К тому моменту предприятие успело поучаствовать в аукционах на общую сумму 51,6 миллиона рублей и заключить контракты на 30,9 миллиона рублей.
Предприятие, согласно официальному сайту, выпускает широкий спектр гражданской продукции, но работает и на армию. Так, по данным ТАСС, в августе 2023 года сотрудники завода приняли участие в расчетах возможностей установки более мощной СВЧ-пушки для машины разминирования «Листва».
Работников здесь также не хватает: на сервисах опубликованы 118 вакансий от наладчиков автоматов (им готовы платить от 100 тысяч рублей) до комплектовщиков (им предлагают зарплату в 5 раз меньше). Брони в описании вакансий не предлагают.
Новосибирский завод искусственного волокна
АО НЗИВ, вопреки названию, расположен не в Новосибирске, а в Искитиме, и, как и остальные, числится в реестре стратегических организаций. Он входит в корпорацию «Ростех». Предприятие находится под санкциями Евросоюза, США, Украины и Швейцарии.
В отличие от предыдущих компаний, НЗИВ изготавливает не только боеприпасы (соответствующая деятельность указана среди кодов ОКВЭД), но и пластиковую тару, а также снабжает электроэнергией и горячей водой социальные объекты в Искитиме. На официальном сайте сегодня указана только эта информация. Раньше же завод, по данным «Коммерсантъ», с гордостью указывал, является базовым предприятием по освоению и серийному производству снарядов реактивных систем залпового огня «Смерч», неуправляемых авиационных ракет С-13, изготовителем боевых частей новейших систем вооружений «Искандер» и многих других видов спецпродукции.
Самые свежие финансовые данные, согласно «Контур.фокусу», указаны по состоянию на конец 2009 года. Тогда выручка 1,2 миллиарда рублей, чистая прибыль — 172,7 миллиона рублей. Завод искусственного волокна стал участником госзакупок на 3,8 миллиарда рублей, выполнил контрактов на 1,2 миллиарда рублей, последние опубликованные закупки связаны с поставляемым искитимским юрлицам теплом.
Новосибирский завод искусственного волокна неоднократно попадал в зону внимания СМИ, в подавляющем большинстве случаев публикации о нем появлялись в рубриках «Криминал» и «Происшествия». Так в 2008 и 2014 годах на заводе гремели взрывы, а в мае 2023 года вынесли приговоры по уголовным делам в отношении двух бывших директоров преддприятия. 18 мая Искитимский районный суд приговорил к 2 годам колонии общего режима Рустама Исмайлова, признав его виновным в особо крупной растрате. Иронично, что предшественник Исмайлова Валерий Петров также попался на растрате. В том же Искитимском суде в августе 2022 года его приговорили к 3 годам условно, а 30 мая 2023 года — еще к 3 годам, также условно.
Новосибирский приборостроительный завод
АО НПЗ, также входящий в «Ростех», даже на официальном сайте предлагает свою отнюдь не мирную продукцию — различные оптические прицелы.
По данным сервиса «Контур.фокус», он заключил госконтракты на 3,1 миллиарда рублей, и вплоть до конца января 2022 года активно публиковал данные о госзакупках. Так, 13 декабря 2022 года завод поставил ночные модульные прицелы более чем на 107 миллионов рублей войскам национальной гвардии РФ, а 20 июля 2021 — коллиматорные прицелы для ГУФСИНа. Такие оптические прицелы называют идеальными для стрельбы по движущимся мишеням. С началом СВО информацию о госзакупках предприятие в соответствии с законодательством публиковать перестало.
Публиковать данные о финансовом положении Новосибирский приборостроительный завод по непонятным причинам перестал еще раньше. Самые свежие данные представлены на конец 2009 года. Тогда выучка АО НПЗ составила 6 миллиардов рублей, чистая прибыль — 575,7 миллиона рублей.
НПО «Луч»
Новосибирское НПО «Луч» существовало с 1992 по 2011 год, а сегодня предприятие является филиалом АО НПО «Луч», зарегистрированного в Санкт-Петербурге. Публиковать фнансовую информацию «Луч», как и большинство соседей по этой подборке, перестал в 2010 году. В конце же 2009-го выручка составила 536,1 миллиона рублей, чистая прибыль 828 тысяч.
НПО выпускало артиллерийские снаряды, но больше запомнилось новосибирцам магнитофонами «Нота» и настольным хоккеем, по которому даже проводятся соревнования.
В 2014 году, после многочисленных скандалов с долгами, в том числе и по зарплатам, и уголовным делом о растрате, «Луч» ушел с молотка за 300 миллионов, чтобы возродиться как новосибирский филиал петербуржского предприятия.
НИИ электронных приборов
Еще одно оборонное предприятие, расположенное практически в самом центре Новосибирска, на улице Писарева — по соседству с управлением Федеральной службы судебных приставов. Основным видом деятельности являются «Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие», в середине разрешенных видов деятельности скрылось «производство оружия и боеприпасов».
НИИЭП входит в концерн «Техмаш» Государственной корпорации «Ростех» и находится под санкциями Украины.
До 1957 года институт носил название НИИ-48, по данным официального сайта союза машиностроителей России, он разработал и внедрил в серийное производство более 50 военных изделий, использующихся в том числе в зенитно-ракетных системы«Круг», «Шторм», «С-300», «Тор» и «Кинжал» и реактивных систем залпового огня «Град М», «Смерч», «Торнадо» и так далее.
В конце 2018-го годовая выручка НИИ составила 1,9 миллиарда рублей, чистая прибыль — 324 миллиона рублей.
НИИ активно участвует в государственных торгах, но начиная с 2019 года, как и многие другие, перестал публиковать данные о закупках. В качестве заказчика НИИ электроприборов данные не скрывает, в частности, в марте 2022 года НИИЭП заказал упаковку для трех типов изделий, в том числе, противообледенителей для СУ-27.
Директором НИИ является Валерий Эдвабник. В 2008 году его оштрафовали на 200 тысяч рублей, за сокрытие 142 миллионов, подлежащих взысканию в счет погашения недоимки.
Другого бывшего директора НИИЭП Эмира Алямова в 2021 году осудили и лишили госнаград за взятку и подлог. В том же 2021 году сотрудники НИИ пожаловались, что получают минимальную зарплату, каково их финансовое положение положение сегодня неизвестно.
Новосибирский патронный завод
АО НПЗ — редкое исключение в череде новосибирских оборонных предприятий, род деятельности которого понятен прямо из названия. Помимо боеприпасов военного назначения завод также выпускает охотничьи патроны, однако по понятным причинам отследить соотношение первых и вторых сегодня невозможно.
Генеральным директором предприятия является Станислав Добрынин. Предприятие находится под санкциями Украины и Швейцарии.
По данным сервиса Контур.фокус, на конец 2009 года выручка завода составила 795,1 миллиона рублей, чистая прибыль — 17,5 миллиона, на госконтрактах предприятие за историю своего существования заработало 654,9 миллионов рублей (до того, как перестало публиковать данные о госзакупках).
Согласно публикации издания infopro.54, в 2022 году НПЗ гордо отчитался о том, что нарастил объемы производства в 2,5 раза.
Завод «Искра»
Еще одна стратегическая организация, расположенная в Новосибирске — АО НМЗ «Искра». Как и остальные оборонные предприятия, «Искра» находится под санкциями Украины. Основной вид деятельности — производство взрывчатых веществ, среди побочных — производство оружия и боеприпасов. Предприятие специализируется на промышленных средствах взрывания для горнорудной и угольной промышленности, геофизической разведки полезных ископаемых, проведения взрывных работ на строительных объектах, обработки металлов взрывом. Также «Искра» греет окрестности: среди данных о госзакупках поставка тепла на социальные объекты, в том числе больницам и школам. Как и в случае со НЗИВ, официальный сайт «Искры» легко перепутать с сайтом ресурсоснабжающей организации.
Завод входит в состав АО «НПК «Техмаш»» госкорпорации «Ростех». В конце 2009 года, по данным сектора Контур.фокус, выручка составила 1,9 миллиарда рублей, чистая прибыль — 128,6 миллиона рублей.
Данные о госзакупках «Искра» публикует, но касаются они исключительно мирных, отопительных дел, также завод поставлял детонирующие шнуры для иркутских пожарных.
В сентябре 2022 года на заводе «Искра» прошли обыски, по данным источника НГС, силовики заинтересовались деятельностью руководства предприятия. Попадало в зону пристального внимания силовиков предприятие и раньше: в январе 2023 года бывшего заместителя директора «Искры» Олега Миргородского начали судить за получение коммерческого подкупа. Ущерб предприятию следователи СК оценили в 112 миллионов рублей.
ПО Север
Акционерное общество ПО «Север» (изначально — завод №32) было образовано в 1954 для оснащения ядерных боеприпасов, и с того момента изменило название, но не основной вид деятельности.
Предприятие также занимается гражданским производством. В списке выпускаемых изделия Электроприводные устройства, системы электропитания, автотехника и многое другое. Вплоть до конца 2020 года ПО «Север» публиковало финансовые данные. Согласно «Контур.фокусу», тогда выручка ПО составила 987,2 миллиона, чистый убыток 124,1 миллиона рублей. При этом на госзакупках за историю своего существования «Север» заработал 3,1 миллиарда рублей.
Завод Чкалова
Относится к оборонным предприятиям и АО Компания Сухой, ныне часть ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация».
Легендарный завод имени Чкалова, с 1936 года по праву бывший одним из символов и поводов для гордости Новосибирска, давно уже не является исключительно местным предприятием, а работает скорее в масштабах страны. Теперь завод (вместе с материнской компанией) может похвастаться тем, что стал рекордсменам по санкциям: в списке — страны Евросоюза, США, Великобритания, Япония и ряд других.
По данным сервиса Контур.фокус, на конец 2021 года компания в общем заработала 32,6 миллиарда рублей, чистый убыток составил 30,3 миллиарда рублей.
В мае на территории завода произошел поджог самолета СУ-24. Спустя неделю обвиняемого в этой диверсии задержали и арестовали, хотя изначально в правительстве поспешно сообщали, что видео может быть фейком.
За три недели до этой публикации НГС отправил запросы в указанные в тексте предприятия, чтобы узнать об их деятельности и общем доходе за последние два года (с целью сохранения военной тайны мы интересовались суммарной выручкой от военного и гражданского производства). Новосибирский завод искусственного волокна ответил, что информация носит закрытый характер, остальные предприятия письмв проигнорировали.
Ранее НГС писал о том, как оборонные заводы заманивают соискателей стотысячными зарплатами — и все равно испытывают недостаток в рабочих.