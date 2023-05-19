Сотрудников крупной новосибирской компании отправили на платный субботник: но деньги попросили с уборщиков

— В этом году выкатили вот такое. Предприятие имеет 2 филиала в Новосибирске: аппарат управления и производственную площадку на станции Клещиха. Аппарат управления располагается на Жуковского. И с сегодняшнего дня их возят на Клещиху по 10 человек на целый день, чтобы они за 500 рублей убирали площадку, — рассказал он НГС.