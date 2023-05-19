Сотрудников крупной новосибирской компании отправили на платный субботник: но деньги попросили с уборщиков

Сотрудников новосибирского филиала ПАО «ТрансКонтейнер» попросили пойти на субботник и пожертвовать за это 500 рублей в Совет ветеранов компании. Тех, кто идти на уборку отказался, попросили заплатить сумму в размере своего однодневного заработка. В компании отмечают, что платить деньги никого не заставляют, но сотрудники высказали недовольство в ответ на предложение организации.
О ситуации редакции НГС рассказал один из сотрудников компании, который попросил анонимности и отказался называть свою фамилию. По его словам, в предыдущие годы за участие в субботнике сотрудник освобождался от пожертвования в Совет ветеранов. В случае отказа нужно было отчислить в фонд дневной заработок. По словам собеседника НГС, условия были «добровольно-принудительными».
— В этом году выкатили вот такое. Предприятие имеет 2 филиала в Новосибирске: аппарат управления и производственную площадку на станции Клещиха. Аппарат управления располагается на Жуковского. И с сегодняшнего дня их возят на Клещиху по 10 человек на целый день, чтобы они за 500 рублей убирали площадку, — рассказал он НГС.
НГС обратился за комментарием в ПАО «ТрансКонтейнер». Как пояснил представитель компании, информация об участии в платном субботнике и удержании из зарплаты суммы дневного заработка в случае отказа от участия в субботнике не соответствует действительности.
— Ни за участие в субботнике, ни за отказ от участия в субботнике платить не нужно. Все участники субботника могут добровольно поддержать деятельность Совета ветеранов филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Западно-Сибирской железной дороге, на что и предполагается сбор средств в размере 500 руб. Работники, не участвующие в субботнике, также добровольно могут поддержать Совет ветеранов в размере своего однодневного заработка, — сообщил представитель компании.
В компании подчеркнули, что санкций за отказ работников от участия в субботнике или отказ от перечисления средств в фонд Совета ветеранов в компании не будет.
ПАО «ТрансКонтейнер» — крупнейший в России оператор железнодорожных контейнерных перевозок. В 2022 году парк контейнеров составлял порядка
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