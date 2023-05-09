А долго отдыхать еще будем? Когда ждать следующие длинные выходные

Продолжительные майские праздники подошли к концу, и теперь в этом году осталось не так много длинных выходных. Но ближайшие из них ждут нас уже в июне — всё благодаря Дню России, который в этом году приходится на понедельник. Поэтому отдыхать будем три дня подряд — с 10 по 12 июня.