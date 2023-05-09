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А долго отдыхать еще будем? Когда ждать следующие длинные выходные

Возможностей отдохнуть побольше в этом году осталось не так много

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Длинные выходные ждут нас в июне и ноябре

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Продолжительные майские праздники подошли к концу, и теперь в этом году осталось не так много длинных выходных. Но ближайшие из них ждут нас уже в июне — всё благодаря Дню России, который в этом году приходится на понедельник. Поэтому отдыхать будем три дня подряд — с 10 по 12 июня.

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После июня наступает длительное затишье, которое продлится до самого ноября. Именно тогда мы получим последний шанс отдохнуть подольше в этом году. Благодаря тому, что День народного единства (4 ноября) приходится на субботу, мы получаем дополнительный выходной в понедельник, 6 ноября: таким образом, нас ждут три дня отдыха.

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Кстати, мы рассказывали и о том, в какие месяцы выгоднее всего брать отпуск: если вы беспокоитесь за свои финансы, то проверьте, удачно ли вы взяли даты.

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