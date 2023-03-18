Кто на самом деле пишет хиты для звезд? История простой сибирячки, чью песню спел Шуфутинский

Уже несколько лет сибирячка Любовь Шалабаева пишет тексты песен, которые исполняют популярные артисты. Началось всё с того, что она просто сочиняла стихи и отправляла их на различные конкурсы. Любовь постоянно получала положительные отзывы, занимала призовые места и в какой-то момент решила попробовать отправить свои тексты артистам.
Поначалу она не получала ответов, что сильно ее расстраивало, но сдаваться просто так Любовь не собиралась. Первой, кто взял текст жительницы Кузбасса, стала питерская певица Афина. Затем было сотрудничество с певицей Catrine, Надеждой Ангарской из Comedy Woman и другими.
В декабре 2022 года Любовь Шалабаева написала текст для песни «Черным по белому» и подумала, что она круто бы звучала в исполнении Михаила Шуфутинского. Артист оценил композицию и добавил ее в свой постоянный репертуар, не изменив в тексте ни строчки.
Приносят ли эти песни ей какой-то доход? Подробнее о своей необычной работе Любовь Шалабаева рассказала в видеосюжете, который опубликован чуть выше.