Кто на самом деле пишет хиты для звезд? История простой сибирячки, чью песню спел Шуфутинский

Уже несколько лет сибирячка Любовь Шалабаева пишет тексты песен, которые исполняют популярные артисты. Началось всё с того, что она просто сочиняла стихи и отправляла их на различные конкурсы. Любовь постоянно получала положительные отзывы, занимала призовые места и в какой-то момент решила попробовать отправить свои тексты артистам.