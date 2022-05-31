СЕЙЧАС +14°С
Пробки 4/10
usd 63.10
eur 64.72
Тема дняКак силовики получили целый коттеджный поселок
Все новости
Все новости

Мы просто напомнить: когда в июне будет дополнительный выходной

Полезный календарь на июнь и остаток года — внутри

146
В июне у россиян будет шанс отдохнуть немножко дольше, чем обычно

В июне у россиян будет шанс отдохнуть немножко дольше, чем обычно

Поделиться

Следующие выходные будут на один день дольше. Всё дело в том, что День России (12 июня) в этом году выпадает на воскресенье. Поэтому отдыхаем сразу три дня — с субботы, 11-го числа, по понедельник, 13-е число, включительно.

Как работаем и отдыхаем в июне 2022 года

Как работаем и отдыхаем в июне 2022 года

Поделиться

Следующие затяжные выходные будут ждать нас лишь в ноябре. Праздничной станет пятница, 4 ноября, — это День народного единства, а после нее наступят вполне законные выходные. Кстати, в четверг перед праздником (3 ноября) будет сокращенный рабочий день.

Календарь на 2022 год

Календарь на 2022 год

Поделиться

Как будем отдыхать в 2023 году — узнаем ближе к осени, когда правительство утвердит производственный календарь.

Недавно в Госдуме снова вспомнили о четырехдневной рабочей неделе. Мы разбирались, насколько возможно введение четырехдневки в ближайшем будущем, а заодно изучили все ее плюсы, минусы и подводные камни.

День Россиивыходныеиюнькалендарьпраздники
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2