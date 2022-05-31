Мы просто напомнить: когда в июне будет дополнительный выходной
Полезный календарь на июнь и остаток
Следующие выходные будут на один день дольше. Всё дело в том, что День России (
Следующие затяжные выходные будут ждать нас лишь в ноябре. Праздничной станет пятница,
Как будем отдыхать в 2023 году — узнаем ближе к осени, когда правительство утвердит производственный календарь.
Недавно в Госдуме снова вспомнили о четырехдневной рабочей неделе. Мы разбирались, насколько возможно введение четырехдневки в ближайшем будущем, а заодно изучили все ее плюсы, минусы и подводные камни.