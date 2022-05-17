Водитель грузовика и автоэлектрик: кому еще готовы платить под 100 тысяч и больше в Новосибирске

В мае в Новосибирске больше всего готовы платить программисту «1С» — от 150 тысяч рублей. Об этом сообщает сервис по поиску работы SuperJob.

Такую зарплату предлагают сотруднику со стажем работы от трех лет, опытом доработки отраслевых конфигураций и знаниями типовых конфигураций. Из бонусов — льготное питание в корпоративной столовой и парковка.