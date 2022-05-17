Водитель грузовика и автоэлектрик: кому еще готовы платить под 100 тысяч и больше в Новосибирске
Айтишник и менеджер по продажам в списке тоже есть
В мае в Новосибирске больше всего готовы платить программисту «1С» — от 150 тысяч рублей. Об этом сообщает сервис по поиску работы SuperJob.
Такую зарплату предлагают сотруднику со стажем работы от трех лет, опытом доработки отраслевых конфигураций и знаниями типовых конфигураций. Из бонусов — льготное питание в корпоративной столовой и парковка.
Также сервис рассказал о других вакансиях с высокой зарплатой.
Начальнику отдела продаж в Новосибирском районе готовы платить от 90 тысяч рублей. Работодатель обещает бесплатные обеды.
Водитель грузовика может получать от 85 тысяч рублей. У кандидата должны быть водительские права категории «С» и «Е», опыт работы на грузовых автомобилях. Также соискателю нужно быть готовым к командировкам. Сотруднику предстоит перевозить с карьеров щебень и песок в Новосибирске и области.
В рейтинг также вошли менеджер по продажам сантехнического оборудования с зарплатой от 80 тысяч рублей и сервисный инженер-автоэлектрик в Новосибирском районе с зарплатой до 100 тысяч рублей. Последнему предстоит заниматься запуском сельскохозяйственной техники.
Ранее аналитики «Авито.Работа» сделали подборку вакансий в Новосибирске с зарплатой от 100 тысяч рублей. В нее вошли риелтор, промышленный альпинист и прораб.