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Водитель грузовика и автоэлектрик: кому еще готовы платить под 100 тысяч и больше в Новосибирске

Айтишник и менеджер по продажам в списке тоже есть

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Публикуем топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий

Публикуем топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий

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В мае в Новосибирске больше всего готовы платить программисту «1С» — от 150 тысяч рублей. Об этом сообщает сервис по поиску работы SuperJob.

Такую зарплату предлагают сотруднику со стажем работы от трех лет, опытом доработки отраслевых конфигураций и знаниями типовых конфигураций. Из бонусов — льготное питание в корпоративной столовой и парковка.

Также сервис рассказал о других вакансиях с высокой зарплатой.

Начальнику отдела продаж в Новосибирском районе готовы платить от 90 тысяч рублей. Работодатель обещает бесплатные обеды.

Водитель грузовика может получать от 85 тысяч рублей. У кандидата должны быть водительские права категории «С» и «Е», опыт работы на грузовых автомобилях. Также соискателю нужно быть готовым к командировкам. Сотруднику предстоит перевозить с карьеров щебень и песок в Новосибирске и области.

В рейтинг также вошли менеджер по продажам сантехнического оборудования с зарплатой от 80 тысяч рублей и сервисный инженер-автоэлектрик в Новосибирском районе с зарплатой до 100 тысяч рублей. Последнему предстоит заниматься запуском сельскохозяйственной техники.

Ранее аналитики «Авито.Работа» сделали подборку вакансий в Новосибирске с зарплатой от 100 тысяч рублей. В нее вошли риелтор, промышленный альпинист и прораб.

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