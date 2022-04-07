Риелтор, промышленный альпинист и прораб: кто в Новосибирске зарабатывает больше 100 тысяч, кроме айтишников

По ее словам, сейчас в Новосибирской области на «Авито» размещено около 11 тысяч вакансий, и в любой сфере есть предложения с зарплатой выше средних показателей в несколько раз.

Кроме программистов, которым предлагают 150 000 рублей, среди высокооплачиваемых работ, например, врач-стоматолог.

— Стоматологам частных клиник обычно обещают ежемесячные выплаты не менее 100 000 рублей. В одном из медучреждений Новосибирска врачу, готовому вести универсальный прием, в первый месяц назначат стабильный оклад в 200 000 рублей. Претендовать на место может стоматолог, отработавший не менее пяти лет, с действующим сертификатом, владеющий современными методами диагностики и лечения. Клиника предоставит ему новейшее оборудование и материалы, а иногороднему оплатит проезд, — говорится в описании вакансии.



Промышленному альпинисту обещают платить в среднем 120 тысяч рублей в месяц.

— Вакансия предусматривает сезонную занятость — с июня по сентябрь. Необходимое условие для кандидата — стаж не менее одного года. Специалист будет выполнять различные высотные работы в строящихся зданиях. График будет обсуждаться индивидуально, от этого зависит и заработок. Дополнительным преимуществом станет еженедельное авансирование, — описывает работодатель преимущества вакансии.