Риелтор, промышленный альпинист и прораб: кто в Новосибирске зарабатывает больше 100 тысяч, кроме айтишников

В Новосибирске предлагают работы с зарплатой больше 100 тысяч рублей — аналитики «Aвито.Работа» составили список актуальных вакансий.
— Самые высокие медианные заработки (зарплата, больше и меньше которой получают по 50% работников) —
По ее словам, сейчас в Новосибирской области на «Авито» размещено около 11 тысяч вакансий, и в любой сфере есть предложения с зарплатой выше средних показателей в несколько раз.
Кроме программистов, которым предлагают
— Стоматологам частных клиник обычно обещают ежемесячные выплаты не менее
Промышленному альпинисту обещают платить в среднем
— Вакансия предусматривает сезонную занятость — с июня по сентябрь. Необходимое условие для кандидата — стаж не менее одного года. Специалист будет выполнять различные высотные работы в строящихся зданиях. График будет обсуждаться индивидуально, от этого зависит и заработок. Дополнительным преимуществом станет еженедельное авансирование, — описывает работодатель преимущества вакансии.
125 тысяч рублей готовы платить квалифицированному мастеру кузовного ремонта, который сможет восстановить геометрию кузова автомобиля, сделать жестяно-сварочный ремонт, финишную подготовку деталей под покраску. Специалисту обещают работу в теплом помещении с постоянным клинингом, а также возможность повышать квалификацию за счет компании и обслуживать в автоцентре свой личный транспорт со скидкой.
В списке вакансий с высокими зарплатами оказался прораб строительства. Например, на должность производителя общестроительных работ с зарплатой до 150 тысяч рублей в месяц примут кандидата со стажем не меньше пяти лет и с профильным образованием.
— Он будет руководить строительно-монтажным участком, координировать работу разных служб, контролировать нормы охраны труда и безопасности и выполнять широкий круг других обязанностей, — говорится в описании вакансии.
По данным «Авито.Работа», в Новосибирске есть вакансии для менеджеров по продажам, которым обещают заработки до 300 тысяч рублей. Однако напоминают, что доходы в этой сфере зависят от выполнения планов и количества заключенных договоров. Специалист по продажам в сфере недвижимости (риелтор) — тоже в перечне высокооплачиваемых профессий. Так одно агентство недвижимости указало в вакансии зарплату от 88 до 333 тысяч рублей. Обещают базу объектов, рекламную поддержку, обучение и возможность переподготовки.
За последний месяц ситуация на рынке труда изменилась. Недавно стало известно, что новосибирские предприятия планируют сокращать сотрудников — об этом говорят данные опроса, проведенного новосибирским отделением общественной организации малого и среднего бизнеса «Опора России». Под сокращения попадут примерно 20% сотрудников предприятий малого и среднего бизнеса. В марте правительство выпустило постановление, которое облегчает доступ к социальным контрактам тем, кто потерял работу после 1 марта, и их семьям. Здесь можно почитать, кто и на каких условиях может получить помощь от государства.