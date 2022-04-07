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Риелтор, промышленный альпинист и прораб: кто в Новосибирске зарабатывает больше 100 тысяч, кроме айтишников

Аналитики «Авито.Работа» сделали подборку таких вакансий в Новосибирске

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Промышленные альпинисты попали в топ высокооплачиваемых профессий

Промышленные альпинисты попали в топ высокооплачиваемых профессий

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В Новосибирске предлагают работы с зарплатой больше 100 тысяч рублей — аналитики «Aвито.Работа» составили список актуальных вакансий.

— Самые высокие медианные заработки (зарплата, больше и меньше которой получают по 50% работников) — 65 000 рублей — в Новосибирске предлагают в сфере транспорта и логистики. Специалистам автомобильного бизнеса работодатели готовы платить по 60 000 рублей. На третьем месте по размеру медианных зарплат расположились строительство и банковская отрасль — 50 000, — перечислила региональный представитель «Авито.Работа» в СФО Екатерина Салостий.

По ее словам, сейчас в Новосибирской области на «Авито» размещено около 11 тысяч вакансий, и в любой сфере есть предложения с зарплатой выше средних показателей в несколько раз.

Кроме программистов, которым предлагают 150 000 рублей, среди высокооплачиваемых работ, например, врач-стоматолог.

— Стоматологам частных клиник обычно обещают ежемесячные выплаты не менее 100 000 рублей. В одном из медучреждений Новосибирска врачу, готовому вести универсальный прием, в первый месяц назначат стабильный оклад в 200 000 рублей. Претендовать на место может стоматолог, отработавший не менее пяти лет, с действующим сертификатом, владеющий современными методами диагностики и лечения. Клиника предоставит ему новейшее оборудование и материалы, а иногороднему оплатит проезд, — говорится в описании вакансии.

Промышленному альпинисту обещают платить в среднем 120 тысяч рублей в месяц.

— Вакансия предусматривает сезонную занятость — с июня по сентябрь. Необходимое условие для кандидата — стаж не менее одного года. Специалист будет выполнять различные высотные работы в строящихся зданиях. График будет обсуждаться индивидуально, от этого зависит и заработок. Дополнительным преимуществом станет еженедельное авансирование, — описывает работодатель преимущества вакансии.

125 тысяч рублей готовы платить квалифицированному мастеру кузовного ремонта, который сможет восстановить геометрию кузова автомобиля, сделать жестяно-сварочный ремонт, финишную подготовку деталей под покраску. Специалисту обещают работу в теплом помещении с постоянным клинингом, а также возможность повышать квалификацию за счет компании и обслуживать в автоцентре свой личный транспорт со скидкой.

В списке вакансий с высокими зарплатами оказался прораб строительства. Например, на должность производителя общестроительных работ с зарплатой до 150 тысяч рублей в месяц примут кандидата со стажем не меньше пяти лет и с профильным образованием.

— Он будет руководить строительно-монтажным участком, координировать работу разных служб, контролировать нормы охраны труда и безопасности и выполнять широкий круг других обязанностей, — говорится в описании вакансии.

По данным «Авито.Работа», в Новосибирске есть вакансии для менеджеров по продажам, которым обещают заработки до 300 тысяч рублей. Однако напоминают, что доходы в этой сфере зависят от выполнения планов и количества заключенных договоров. Специалист по продажам в сфере недвижимости (риелтор) — тоже в перечне высокооплачиваемых профессий. Так одно агентство недвижимости указало в вакансии зарплату от 88 до 333 тысяч рублей. Обещают базу объектов, рекламную поддержку, обучение и возможность переподготовки.

За последний месяц ситуация на рынке труда изменилась. Недавно стало известно, что новосибирские предприятия планируют сокращать сотрудников — об этом говорят данные опроса, проведенного новосибирским отделением общественной организации малого и среднего бизнеса «Опора России». Под сокращения попадут примерно 20% сотрудников предприятий малого и среднего бизнеса. В марте правительство выпустило постановление, которое облегчает доступ к социальным контрактам тем, кто потерял работу после 1 марта, и их семьям. Здесь можно почитать, кто и на каких условиях может получить помощь от государства.

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