«Зарабатываю как в банке, но многие считают, что я неуч»: мастер маникюра — об изнанке работы и «умных» клиентах

Бывало, что человек сидит с таким презрением на лице — видно, что у него есть проблемы. Была одна клиентка с таким взглядом и самомнением, словно она мисс Вселенная, а вокруг нее все слуги. У нее всегда были какие-то нереальные пожелания, а потом хозяйка салона сказала, что эта женщина сидит на антидепрессантах и наблюдается у психиатра.



«Я знаю свою работу»

Бесит, когда человек не знает всех деталей процесса — что такое гель-лаки, как делается маникюр — и говорит, как мне работать. Тут вообще послать хочется, и реально один раз было такое: или вставайте и уходите, или мы продолжаем, и вы молчите. Я делаю аппаратный маникюр, и мне нравится эта технология, особенно под гель-лак. А клиент приходит и заявляет: «А что это вы мне делаете аппаратный? Сделайте мокрый». Но ты результат хочешь или тебе важно, как я это делаю? Много тех, кто не владеет информацией и пытается научить тебя или рассказать, как это должно быть. Смотришь на них, и хочется покрутить пальцем у виска.



Иногда, когда я снимаю покрытие машинкой, девушки спрашивают: «А вы мне ногти не поцарапаете?» Конечно, я могу понять их переживания за красоту и здоровье, однако я сделала уже не одну сотню маникюров и обладаю нужным опытом. Никто не жаловался. Поверьте, ни один мастер на свете не стремится испортить ваши ногти, ресницы или волосы. Такие моменты я просто сглаживаю тем, что предлагаю попробовать и посмотреть на результат. В итоге переживания этих девушек сменяются восторгом, когда они видят свои аккуратные пальчики.

