«Зарабатываю как в банке, но многие считают, что я неуч»: мастер маникюра — об изнанке работы и «умных» клиентах
Специалист честно рассказала о том, что ее бесит
Мы продолжаем рубрику «Что меня бесит», где представители разных профессий откровенно рассказывают о нюансах своей работы.
В этот раз мастер маникюра и педикюра, работающая в салоне красоты, призналась, с какими проблемами и трудными клиентами ей приходится иметь дело.
Некоторые считают, что мастер маникюра — это не профессия, а ты в жизни нигде не выучилась, не получила образование, а оно у меня высшее. Есть такое предубеждение, что эта профессия чуть ли не самая низкая, хотя можно зарабатывать не хуже, чем в банке. Это бесит, потому что хотелось бы больше уважения к мастеру и к тому, что мы делаем. Порой люди, не разбираясь в тонкостях работы, позволяют себе это всё обесценивать. Мы постоянно учимся, чтобы стать профессионалами, как и в любом деле.
Бывало, что человек сидит с таким презрением на лице — видно, что у него есть проблемы. Была одна клиентка с таким взглядом и самомнением, словно она мисс Вселенная, а вокруг нее все слуги. У нее всегда были какие-то нереальные пожелания, а потом хозяйка салона сказала, что эта женщина сидит на антидепрессантах и наблюдается у психиатра.
«Я знаю свою работу»
Бесит, когда человек не знает всех деталей процесса — что такое гель-лаки, как делается маникюр — и говорит, как мне работать. Тут вообще послать хочется, и реально один раз было такое: или вставайте и уходите, или мы продолжаем, и вы молчите. Я делаю аппаратный маникюр, и мне нравится эта технология, особенно под гель-лак. А клиент приходит и заявляет: «А что это вы мне делаете аппаратный? Сделайте мокрый». Но ты результат хочешь или тебе важно, как я это делаю? Много тех, кто не владеет информацией и пытается научить тебя или рассказать, как это должно быть. Смотришь на них, и хочется покрутить пальцем у виска.
Иногда, когда я снимаю покрытие машинкой, девушки спрашивают: «А вы мне ногти не поцарапаете?» Конечно, я могу понять их переживания за красоту и здоровье, однако я сделала уже не одну сотню маникюров и обладаю нужным опытом. Никто не жаловался. Поверьте, ни один мастер на свете не стремится испортить ваши ногти, ресницы или волосы. Такие моменты я просто сглаживаю тем, что предлагаю попробовать и посмотреть на результат. В итоге переживания этих девушек сменяются восторгом, когда они видят свои аккуратные пальчики.
Если попадаются совсем принципиальные или упертые клиенты, говорю им: «Я делаю то, что я делаю». Зачем просить о другом, когда я мастер именно в этой сфере? Сейчас огромный выбор, можете пойти к другому мастеру».
Бывает, что люди не делали маникюр ни разу в жизни или делали его десять лет назад. Такие клиенты рассказывают мне, как было раньше — чуть ли не при царе Горохе — и просят сделать по старинке. Это меня порой доводит до белого каления.
«Пожалуйста, не дергайтесь!»
Когда делаешь покрытие гель-лаком, потом надо заводить руку в лампу. Очень часто клиент промахивается и касается бортика лампы, задевая всю красоту, которую мы перед этим нарисовали.
Очень сложно работать, когда сидящий перед тобой человек дергается, крутит по сторонам головой, с кем-то разговаривает. Вот пришли две подружки вместе на маникюр. Одна у меня сидит, другая — за соседним столиком. Конечно, они не могут не разговаривать между собой, и в самый ответственный момент — когда мне надо линию под кутикулой провести — моя клиентка дергает руку, и, естественно, всё смазывается.
Этот момент действительно крайне важен: когда я делаю практически ювелирную работу, несколько секунд не надо шевелиться. Порой люди это игнорируют, и тогда маникюр получается некрасивый. Либо лак касается кожи, и потом приходится возиться, переделывать.
Обычно на маникюре мы наносим покрытие ноготь за ногтем: один делаем — другой в лампе. И вот девушка сидит в телефоне, зависает в соцсетях или отвечает на сообщения. Она не видит, куда закладывает руку, промахивается мимо лампы, покрытие застывает — словом, спасти ситуацию уже нельзя. В итоге приходится всё переделывать.
«Пусть ногти отдохнут»
Еще бесит, когда просят время, чтобы ногти «отдохнули». На самом деле, с точки зрения анатомии это нонсенс. Когда ноготь растет из-под кутикулы, только тогда он новый, живой, а тот, который отрос, уже никак не может «отдохнуть» или «подышать».
Бывает, что после гель-лака ногти классно отросли, снимаем покрытие, а клиентка говорит: «Хочу, чтобы они отдохнули, приду через две недели». Я объясняю: «За это время ты их просто убьешь, придешь — и нужно будет делать ремонт». Очень часто так и случается, в результате ногти приходится укреплять — а это дополнительные затраты.
Не понимаю тех, кто говорит, что у них ногти слабые и ломаются. Девочки делают дома уборку, приходят на следующий маникюр через месяц-полтора (а то и больше) и говорят: «Ой, что-то ногти начали откалываться», и это только на двух пальцах правой руки. Эти травмированные зоны сразу же видно, потому что на другой руке всё нормально. Кто-то признаётся: да, я ударила, а кто-то ни в какую: мол, поломался. Тут уж без комментариев, потому что для меня причина очевидна.
Еще бесит, когда говорят: «Не обрезайте мне кутикулу, она у меня нарастает». Некоторые не понимают, что нужно ухаживать за руками регулярно и делать маникюр постоянно. Это как брить ноги! Когда кутикула нарастает — это уже ненормально, для этого мы ее и срезаем.
«Дешевле непонятно где»
Трудно объяснить, что ходить к одному и тому же мастеру — это вообще принципиально, правильно и важно. Каждый мастер знает, что он делает, наносит и снимает свои материалы своим образом. Если нравится результат, зачем куда-то идти? Люди находят дешевле, потом разочаровываются и либо приходят назад, либо вообще перестают ходить на маникюр. Я считаю, что твой клиент всегда тебя найдет, и дешевить — значит платить дважды. Зачастую так и получается. Салоны снижают цены до предела и множат разочарованных клиентов. Это неправильно, и тот, кто ценит себя и свои ногти, рисковать не будет.
Ко мне приходило много перепуганных девушек, которым где-то порезали пальцы или кожу, и вот они сидят, дрожат: «Не порежьте меня». Те, кто пытается найти салон дешевле, в итоге платят вдвойне.
«Отменяют запись из-за снега»
Реально бесит, когда отменяют запись за десять минут — и это еще хорошо, если клиент звонит. В худшем случае бывает, что время записи пришло, но он так и не показался. Звонишь человеку, а он даже трубку не берет — это очень и очень неприятно.
Опаздывающие причиняют немало хлопот. Вот вчера время было 12:00, клиента нет, а за ним следующая запись на 13:30. Девушка опоздала минут на 20, а еще она хочет попить чай, покурить. Времени остается совсем мало, поэтому вынужденно начинаю делать быстро, а это всегда нехорошо. Причем клиент почему-то считает, что он один такой на свете, его все ждут и только ради него все работают. Уважения к другим нет. Вот это вообще выбешивает.
«За что такие деньги?»
К счастью, у меня до сих пор не было проблем с оплатой моих услуг. У коллег бывало так, что приходят и не платят или говорят: «Ой, я тебе потом деньги отдам». Или хотят какой-то сумасшедший дизайн, где используются камни, а сами за это платить не хотят.
Бывает, что я называю цену за мои услуги, а клиенты просят назвать другую, торгуются. Причем самые бедные скидку не попросят, а те, у кого есть деньги, всегда торгуются.
К чаевым у меня отношение спокойное. Главное, чтобы оплатили услугу, а давать или не давать чаевые — это уже личное дело каждого. Было такое, что я одной клиентке сделала и ноги, и руки, а она заплатила только за маникюр и говорит: «За педикюр тебе буду должна». Но больше она не пришла.
«А давай ты поубираешь»
Очень часто бывает, что салоны заманивают хорошими условиями, а потом видят, что ты начинаешь зарабатывать, и хотят больше с тебя содрать. Наверное, это классика.
Меня однажды пригласили работать в парикмахерскую. Хозяйка хотела создать дополнительную услугу, чтобы привлечь больше клиентов. Она просто предоставила мне место. Платить за аренду не надо было, но все материалы, даже туалетную бумагу, я покупала и приносила сама.
Когда хозяйка увидела, что начали приходить люди, то стала говорить: «А давай я теперь с каждого клиента буду брать процент себе, а давай ты поубираешь в салоне». Но я не уборщица! Свою зону я убираю, а мыть подсобки и туалет — не моя обязанность, мне за это не платят. Вам надо — вы и убирайте. Видимо, они не считают мастера специалистом, которого нужно уважать. Для них маникюр — нечто такое, что каждый может сделать, поэтому такое пренебрежительное отношение.
«Мастер маникюра — это не психолог»
Мне не нравится, когда клиенту надо во что бы то ни стало пообщаться. Бывает, что мне надо сосредоточиться и нарисовать изысканную линию, сделать дизайн. Зачастую клиенты начинают расспрашивать о личной жизни, о каких-то подробностях или же рассказывать нюансы своей биографии, про мужей-детей-свекровей.
Я считаю, что всё должно быть в меру. Можно поговорить с клиентом, но я не обязана никого развлекать: в первую очередь нужно тщательно делать свою работу. Мастер маникюра — это не психолог, в конце концов, болтовня порой мне мешает. Когда у меня много клиентов, я просто молчу и работаю — на скорость, чтобы человек не задерживался и никто не терял время.
Когда человек меня бесит, я этого никак не показываю, а просто работаю. Пытаюсь по максимуму узнать у клиента о его потребностях, что он хочет видеть в итоге: какой цвет, дизайн и так далее. И я работаю непосредственно с задачей.
Быть ухоженной — это приоритет. Любоваться своим внешним видом — это же круто, это меняет внутреннее состояние. Приходят девчонки, сделают ногти и говорят: «Боже, я уже совсем по-другому себя чувствую». Реально даже походка меняется, они начинают себя любить. У нас это культура, и этого не заберешь.
СЮЖЕТ
Откровениями с нами делятся представители самых разных профессий: парикмахер поделилась переживаниями из-за истеричных клиентов, перекупщик рассказал о том, как «разводят» доверчивых автовладельцев, преподаватель вуза пожаловалась на бестолковых студентов, а секретарь вспомнила истории об агрессивном начальстве.
Больше историй вы найдете в рубрике «Что меня бесит».