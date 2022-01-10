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Для тех, кому праздников мало: когда будут нерабочие дни в 2022 году

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Следующие длительные выходные будут в марте

Следующие длительные выходные будут в марте

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Неделя новогодних каникул позади, а самые стойкие мечтают снова уйти на отдых. Не будем томить, напоминаем, как в этом году расположились рабочие и нерабочие дни.

Плохая новость: следующие длинные выходные будут нескоро. В этом году День защитника Отечества выпадает на среду, она и будет выходным. В марте перед Международным женским днем придется отработать шестидневную неделю. Отдыхать будем с воскресенья по вторник — с 6 по 8 марта.

Два раза по три выходных будут в мае: с 1-го по 3-е и с 7-го по 10-е. Впрочем, не исключено, что, как и в прошлом году, короткую рабочую неделю между праздниками тоже сделают выходной. В июне три выходных — в честь Дня России, в ноябре три выходных — в честь Дня народного единства. 31 декабря выпадает на субботу, поэтому тут никаких споров: последний день года тоже будет нерабочим днем.

Производственный календарь на 2022 год

Производственный календарь на 2022 год

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Если вы из тех, кто еще не определился с отпусками в 2022 году (хотя по закону определиться вы должны были еще в прошлом году) — смотрите календарь, когда выгодно отдыхать по дням, а когда — по деньгам.

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