Для тех, кому праздников мало: когда будут нерабочие дни в 2022 году

Неделя новогодних каникул позади, а самые стойкие мечтают снова уйти на отдых. Не будем томить, напоминаем, как в этом году расположились рабочие и нерабочие дни.
Плохая новость: следующие длинные выходные будут нескоро. В этом году День защитника Отечества выпадает на среду, она и будет выходным. В марте перед Международным женским днем придется отработать шестидневную неделю. Отдыхать будем с воскресенья по вторник — с 6 по 8 марта.
Два раза по три выходных будут в мае: с 1-го по 3-е и с 7-го по
Если вы из тех, кто еще не определился с отпусками в 2022 году (хотя по закону определиться вы должны были еще в прошлом году) — смотрите календарь, когда выгодно отдыхать по дням, а когда — по деньгам.