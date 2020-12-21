Новосибирцы искали работу активнее остальных россиян в 2020 году — количество резюме выросло на 38%

Жители Новосибирска искали работу активнее других россиян
В 2020 году жители Новосибирска искали работу активнее всего. Такие данные приводят компании «СберИндекс» и Работа.ру.
По сравнению с прошлым годом положительный темп прироста резюме в Новосибирске составил 38%. Кроме того, активно искали работу жители Москвы (+21%) и Краснодара (+15%). Уменьшение количества новых резюме в 2020 году было зафиксировано в Санкт-Петербурге (-35%) и Нижнем Новгороде (-19%).
Самыми популярными профессиями, которые соискатели указывали в резюме, стали водитель и продавец. Сильнее всего уменьшилось количество резюме в отрасли топ-менеджмента (-71%), в сфере красоты и здоровья (-58%) и в области работы для студентов (-50%).
На рынке соискателей в 2020 году по сравнению с 2019 годом особенно популярной стала удаленная работа (+131%). Также увеличилось количество резюме без указания графика работы. Число резюме с графиком «полный рабочий день» снизилось на 26%.
В целом по итогам 2020 года количество предложений от российских работодателей уменьшилось на 26% по сравнению с 2019 годом. В исследовании также отмечается, что существенная часть занятых потеряла работу во время пандемии и до сих пор не восстановилась в трудоустройстве. Количество таких случаев можно оценить не менее чем в 3% рабочей силы.
— Сравнение показателей 2020 и 2019 годов лишь подтверждает очевидный вывод о драматическом влиянии пандемии 2020 года на активность работодателей и их потребность в подборе персонала. Практически во всех отраслях отмечается уменьшение количества публикуемых вакансий, — говорится в тексте исследования.
По результатам исследования сервисов, в 2021 году востребованными для работодателей будут медработники, фармацевты,