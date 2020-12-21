Новосибирцы искали работу активнее остальных россиян в 2020 году — количество резюме выросло на 38%

В 2020 году жители Новосибирска искали работу активнее всего. Такие данные приводят компании «СберИндекс» и Работа.ру.



По сравнению с прошлым годом положительный темп прироста резюме в Новосибирске составил 38%. Кроме того, активно искали работу жители Москвы (+21%) и Краснодара (+15%). Уменьшение количества новых резюме в 2020 году было зафиксировано в Санкт-Петербурге (-35%) и Нижнем Новгороде (-19%).

Самыми популярными профессиями, которые соискатели указывали в резюме, стали водитель и продавец. Сильнее всего уменьшилось количество резюме в отрасли топ-менеджмента (-71%), в сфере красоты и здоровья (-58%) и в области работы для студентов (-50%).