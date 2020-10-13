Число безработных в Новосибирской области за четыре месяца выросло на 52%

В сентябре в Новосибирской области зафиксировали 78 тысяч безработных, в начале лета этот показатель составлял 51 тысячу 300 человек. Таким образом, число нетрудоустроенных за четыре месяца выросло на 52%.
НГС изучил статистику Министерства труда и социального развития НСО и выяснил, как менялись показатели.
В июне безработных было чуть больше 51 тысячи. Показатель резко вырос к середине лета — до 65 тысяч 200 человек. К концу августа количество безработных увеличилось до 74 тысяч 400 человек. В сентябре уровень безработицы в регионе составил 5,5% от числа рабочей силы — тогда в регионе зафиксировали 78 тысяч безработных (данные на 25 сентября).
— На сентябрь 2020 года 3001 работник был уволен из организаций области в связи с сокращением, что на 1,2% меньше аналогичного периода прошлого года, — говорится в сообщении Министерства труда и социального развития НСО.
К 9 октября число безработных уменьшилось на 400 человек. Уровень безработицы составил 5,4% от числа рабочей силы.
— По состоянию на 9 октября 2020 года заявленная предприятиями и организациями потребность в работниках составила 45,5 тысячи человек, что на 9,6% больше аналогичного периода прошлого года, — сообщает Минтруда.
Ещё в начале года в Новосибирской области было 0,9% безработных. Показатель резко увеличился в мае — мы показывали статистику в одной картинке. К концу лета показатель увеличился почти вдвое.