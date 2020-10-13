Число безработных в Новосибирской области за четыре месяца выросло на 52%

В сентябре в Новосибирской области зафиксировали 78 тысяч безработных, в начале лета этот показатель составлял 51 тысячу 300 человек. Таким образом, число нетрудоустроенных за четыре месяца выросло на 52%.

НГС изучил статистику Министерства труда и социального развития НСО и выяснил, как менялись показатели.

В июне безработных было чуть больше 51 тысячи. Показатель резко вырос к середине лета — до 65 тысяч 200 человек. К концу августа количество безработных увеличилось до 74 тысяч 400 человек. В сентябре уровень безработицы в регионе составил 5,5% от числа рабочей силы — тогда в регионе зафиксировали 78 тысяч безработных (данные на 25 сентября).