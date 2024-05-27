Искали 12 дней: в новосибирской полиции раскрыли подробности поисков трех пропавших школьниц

Трех пропавших девочек нашли полицейские Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Трех девочек, пропавших в селе Тогучинского района 15 мая, удалось через 12 дней после исчезновения. Подробности поисков рассказали в полиции Новосибирской области.



Двум пропавшим школьницам 15 лет, одной — 13 лет. О том, что девочек нашли, ранее сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт». При этом дату окончания поисков не назвали. В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области уточнили, что подростков обнаружили 26 мая.

— Сотрудники полиции установили место нахождения несовершеннолетних. Дети переданы по месту проживания. Их здоровью ничего не угрожает. Были обнаружены в Тогучине, — рассказали в ведомстве корреспонденту НГС.



Другие подробности не сообщаются.

Зимой в Новосибирске пропала 15-летняя девочка. Ее удалось найти спустя неделю. Выяснилось, что пропавшая успела уехать в Московскую область.