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Происшествия Искали 12 дней: в новосибирской полиции раскрыли подробности поисков трех пропавших школьниц

Искали 12 дней: в новосибирской полиции раскрыли подробности поисков трех пропавших школьниц

Девочек нашли недалеко от места исчезновения

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Трех пропавших девочек нашли полицейские

Трех девочек, пропавших в селе Тогучинского района 15 мая, удалось через 12 дней после исчезновения. Подробности поисков рассказали в полиции Новосибирской области.

Двум пропавшим школьницам 15 лет, одной — 13 лет. О том, что девочек нашли, ранее сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт». При этом дату окончания поисков не назвали. В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области уточнили, что подростков обнаружили 26 мая.

— Сотрудники полиции установили место нахождения несовершеннолетних. Дети переданы по месту проживания. Их здоровью ничего не угрожает. Были обнаружены в Тогучине, — рассказали в ведомстве корреспонденту НГС.

Другие подробности не сообщаются.

Зимой в Новосибирске пропала 15-летняя девочка. Ее удалось найти спустя неделю. Выяснилось, что пропавшая успела уехать в Московскую область.

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