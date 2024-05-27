Трех пропавших девочек-подростков нашли в Новосибирской области

В Новосибирской области нашли трех девочек-подростков, которыре пропали в Тогучинком районе. Об этом сообщил поисковый отряд «Лиза Алерт».
О поисках трех школьниц, двоим из которых 15 лет, другой — 13 лет, стало известно 20 мая. Сообщалось, что девочки пропали в ночь с 14 на 15 мая.
27 мая в группе поискового отряда «Лиза алерт» Новосибирской области появилось сообщение о том, что девочки нашлись.
— Найдены, живы, — говорится в посте.
НГС обратился за комментариями о произошедшем в пресс-службу поискового отряда и ГУ МВД по Новосибирской области.
В конце прошлой недели в Новосибирске нашли пропавшего 13-летнего мальчика, которого искали около суток.
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