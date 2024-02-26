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15-летнюю школьницу, пропавшую в Новосибирске, нашли спустя неделю в Подмосковье

После ее пропажи следователи возбуждали уголовное дело об убийстве

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Школьницу искали с 19 февраля

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В Новосибирске завершились недельные поиски 15-летней девочки, которая ушла из дома в Дзержинском районе в неизвестном направлении 19 февраля. Об этом 26 февраля сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Новосибирской области.

— Девочка найдена, жива, — сказал НГС руководитель пресс-службы ДПСО «ЛизаАлерт»-Новосибирск Егор Зайцев.

В поисках девушки участвовали полицейские, а следователи СУ СК РФ 22 февраля сообщали о возбуждении уголовного дела об убийстве из-за того, что о местонахождении пропавшей длительное время не было ничего известно. Ее след обрывался на площади «Ленина», перед исчезновением школьница сделала новую прическу.

— Местанахождение пропавшей несовершеннолетней установлено в Московской области. Сейчас решается вопрос о доставлении девочки законным представителям, — сообщили НГС в пресс-службе новосибирской полиции.

Ранее в Советском районе Новосибирска пропала 11-летняя Александра Попова.

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