Вышла из дома и пропала: в Новосибирске ищут 11-летнюю девочку

В Советском районе Новосибирска пропала 11-летняя Александра Попова. Как сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт», 24 февраля девочка вышла из дома и исчезла.
Приметы Александры: рост — 160 сантиметров, нормального телосложения. Волосы темно-русые, глаза зеленые. В день пропажи была одета в черную куртку с капюшоном, черные болоньевые штаны, фиолетовую кофту, фиолетовые полусапожки, фиолетовую шапку и шарф. С собой у девочки была сумка через плечо.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, сообщите по телефону горячей линии отряда «ЛизаАлерт»
Ранее в Новосибирске пропала 15-летняя девочка. Ее местонахождение неизвестно с 19 февраля.