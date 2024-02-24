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Вышла из дома и пропала: в Новосибирске ищут 11-летнюю девочку

Последний раз ее видели в Советском районе

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К поиску школьницы подключились волонтеры

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В Советском районе Новосибирска пропала 11-летняя Александра Попова. Как сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт», 24 февраля девочка вышла из дома и исчезла.

Приметы Александры: рост — 160 сантиметров, нормального телосложения. Волосы темно-русые, глаза зеленые. В день пропажи была одета в черную куртку с капюшоном, черные болоньевые штаны, фиолетовую кофту, фиолетовые полусапожки, фиолетовую шапку и шарф. С собой у девочки была сумка через плечо.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, сообщите по телефону горячей линии отряда «ЛизаАлерт» 8 800 700-54-52 или по номеру 112.

Ранее в Новосибирске пропала 15-летняя девочка. Ее местонахождение неизвестно с 19 февраля.

Пропала девочкаПоиск без вести пропавшихНовосибирск
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