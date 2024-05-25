«Включил поворот, а потом передумал»: байкер и таксист неожиданно встретились на перекрестке — кто из них не прав

Источник: Маргарита Власкина / E1.RU











Как только на дорогах тает снег, счастливые обладатели водительских прав немедленно делятся на две неравные и очень непримиримые группы: автомобилистов (на языке оппонентов — «консервные банки») и любителей двухколесного транспорта (а их противники зовут «хрустиками»). И полбеды, когда яростные схватки между ними происходят в интернете, — хуже, когда водители машин и мотоциклов сталкиваются в прямом смысле, на дороге. Очередное сезонное ДТП попало в объектив подписчика паблика «АСТ-54» во «ВКонтакте» в минувшее воскресенье, 19 мая. Автор видео уверен: в ситуации, которая попала в объектив его регистратора, совершенно точно виноват автомобилист — он ввел байкера в заблуждение. Но далеко не все подписчики с ним согласились. Чтобы узнать, кто был не прав на самом деле, НГС посмотрел видео вместе с дорожными полицейскими — они уже устали регистрировать все новые аварии с участием мотоциклистов.



За качество этого видео автору пришлось извиняться: тумана на улице нет, просто так снимает встроенный регистратор. Чтобы зрители не сломали глаза, выясняя, что происходит, он даже комментирует видео.

— Встречка проходит направо, этот [тоже] направо и резко проехал прямо, — говорит он за кадром.

Источник: «АСТ-54» / vk.com/act54

В комментариях к посту автор уточняет: за рулем Hyundai Solaris — таксист (приходится поверить на слово), и он не просто пытается повернуть вместе с потоком, но и сигнализирует об этом, как и положено по ПДД.

— Сначала включил правый поворот, а потом передумал, — уточнил автор видео.

— Тогда здесь ввод других участников движения в заблуждение. А это чистая вина в ДТП, — согласен Анатолий П.

Часть подписчиков, впрочем, решили, что виноват как раз мотоциклист.

— Ничего, что там другие машины тоже принимают вправо, чтобы яму объехать? Чистая вина мотоциклиста, — уверен Вадим Г.

— «Хрустик» виновный 100%. Не убедился [в безопасности], да и следующие машины прямо шли. Хрустик, видимо, торопился куда-то, — явно провоцирует спор подписчик под ником Андрей Юрьевич.

— Вот куда Solaris прёт? Чисто по-человечески должен был уступить. По ПДД прав, по совести глубоко неправ, — добавляет альтернативную версию Константин Л.

Чтобы узнать, кому нужно было подождать, чтобы не произошло аварии, НГС изучил запись инцидента вместе с дорожными полицейскими.

— Данный перекресток регулируемый, поэтому водитель двухколесного транспортного средства — мотоцикла при повороте налево или развороте по зеленому сигналу светофора обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся со встречного направления, прямо и направо, только после этого завершить проезд перекрестка, — напомнили о разделе 14 ПДД в госавтоинспекции. — В данном случае предварительно усматривается вина водителя мотоцикла.

Дорожные полицейские напомнили и о печальной статистике: если чего в Новосибирске с прошлого года и стало больше, так это ДТП с мопедами и мотоциклами. По данным ГИБДД, на втором месте в списке самых частых причин таких ДТП — опасное вождение самого мотоциклиста. И часто участниками таких аварий становятся подростки и дети — им покупают мотоциклы родители, а потом не следят за юными гонщиками. Только за первую половину мая произошло 20 ДТП с участием мотоциклов и мопедов, в которых 3 человека погибли и еще 20 — пострадали. В прошлом году таких аварий было вдвое меньше, а смертельных — вообще ни одной.

На прошлой неделе НГС разбирался, кто неправ в ДТП на Старом шоссе: там один из водителей летел на большой скорости, а второй неторопливо разворачивался.