Уровень Оби в Новосибирске почти поднялся до критической отметки — где возможно подтопление

В Новосибирске Обь практически достигла опасной отметки. Как рассказывают на сайте Западно-Сибирского метеоцентра, на 08:00 25 апреля уровень воды был 358 сантиметров. По данным с сайта МЧС по Новосибирской области, опасная для дачных участков отметка — 360 сантиметров.
На сайте МЧС указано, что уровень воды может продолжить подниматься. В черте города возможно подтопление отдельных садовых участков. Поднятие воды связано с увеличением сбросов в нижний бьеф водохранилища.
— В период 24–25 апреля на реке Омь — село Крещенка продолжится подъем уровня воды до отметок 990–1060 см (опасная отметка — 1048 см), возможно подтопление прибрежных территорий села. В период 24–26 апреля на реке Майзас — село Верхний Майзас превышение опасной отметки сохранится (опасная отметка — 775 см), — добавили на сайте МЧС по Новосибирской области.
Из-за ухудшения паводковой обстановки в Новосибирской области действует режим повышенной готовности.
Уровень воды в реке Оби поднялся после того, как из водохранилища сбросили воду из-за притока малых рек с Алтая. В Новосибирске вода разлилась на набережной, подтопила берега СНТ и заполнила часть парка «Арена», а также подтопила речные суда. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков прогулялся по городу и посмотрел, что происходит вдоль берегов.