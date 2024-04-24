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Весна Обь разлилась: речное судно, часть набережной и парка «Арены» скрылись под водой в Новосибирске — 8 фото стихии

Обь разлилась: речное судно, часть набережной и парка «Арены» скрылись под водой в Новосибирске — 8 фото стихии

Воду сбросили из водохранилища из-за притока малых рек с Алтая

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Один из судов на набережной скрылся под водой почти полностью

Уровень воды в реке Обь поднялся после того, как из водохранилища сбросили воду из-за притока малых рек с Алтая. В Новосибирске вода разлилась на набережной, подтопила берега СНТ и заполнила часть парка «Арена», а также подтопила речные суда. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков прогулялся по городу и посмотрел, что происходит вдоль берегов.

Так сейчас выглядит забор на набережной, внизу — лестница

Ранее новосибирское МЧС сообщило, что угрозы подтопления в районе Речного вокзала нет. Сейчас есть угроза только подтопления приусадебных участков в Первомайском районе.

Как объяснили в РусГидро, за последнюю неделю приток воды в Новосибирском водохранилище стабильно повышался и составляет 5280 куб.м/с. По данным на 24 апреля, уровень воды в водохранилище составляет 110,68 метра при максимуме 115,7 метра. Сброс воды в реку Обь с Новосибирской ГЭС составляет 4239 куб.м/с.

Около жилого комплекса «Европейский берег» подтопило набережную, под водой можно разглядеть площадку, где обычно гуляют новосибирцы
Вода заполнила нижний уровень набережной у ЖК, а по верхнему все также гуляют жители
Так выглядит СНТ в Нижней Ельцовке. Участки не подтопило, но река вышла из берегов
Во время аппаратного совещания с врио мэра Олегом Клемешовым, начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Сергей Куценко объяснил, что сбросы воды увеличили из-за наполнения водохранилища
А это парк «Арена», его исторически подтапливает, проектировщики были готовы к подобному
Дорожка из камня также скрывается под водой

В начале апреля в Новосибирской области более 200 дачных участков оказались подтопленными во время паводка.

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