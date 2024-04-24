Весна Обь разлилась: речное судно, часть набережной и парка «Арены» скрылись под водой в Новосибирске — 8 фото стихии
Обь разлилась: речное судно, часть набережной и парка «Арены» скрылись под водой в Новосибирске — 8 фото стихии
Воду сбросили из водохранилища из-за притока малых рек с Алтая
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Уровень воды в реке Обь поднялся после того, как из водохранилища сбросили воду из-за притока малых рек с Алтая. В Новосибирске вода разлилась на набережной, подтопила берега СНТ и заполнила часть парка «Арена», а также подтопила речные суда. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков прогулялся по городу и посмотрел, что происходит вдоль берегов.
Ранее новосибирское МЧС сообщило, что угрозы подтопления в районе Речного вокзала нет. Сейчас есть угроза только подтопления приусадебных участков в Первомайском районе.
Как объяснили в РусГидро, за последнюю неделю приток воды в Новосибирском водохранилище стабильно повышался и составляет 5280 куб.м/с. По данным на 24 апреля, уровень воды в водохранилище составляет 110,68 метра при максимуме 115,7 метра. Сброс воды в реку Обь с Новосибирской ГЭС составляет 4239 куб.м/с.