«Возможен подъем воды до опасной отметки»: новосибирцы получили сообщения от экстренных служб про Обь

Ожидается, что Обь может затопить несколько участков Источник: Густаво Зырянов / NGS.RU











Уровень воды в реке Обь поднимется до опасной отметки, под угрозой затопления участки в Первомайском районе. Экстренные службы рассылают сообщения жителям Новосибирска, из водохранилища начинают сброс из-за притока малых рек с Алтая.



Как сообщили НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, уровень воды в Оби может подняться до 360 см, из-за этого может затопить садовые участки.

— По данным западно-сибирского УГМС ожидается подъем уровня воды до 360 см ниже бьефа. Угроза подтопления территорий садовых участков в Первомайском районе начинается от 360 см. на месте работает оперативная группа для мониторинга за обстановкой, — объяснил НГС руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.

Такие сообщения рассылают новосибирцам Источник: телеграм-канал «АСТ-54 Black»











Во время аппаратного совещания с врио мэром Олегом Клемешовым, начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Сергей Куценко объяснил, что водохранилище работает в штатном режиме.

— Уровень воды по гидропосту на реке Обь ожидается в пределах 360 — 370 см, возможен заход воды на 4 — 8 участков СНТ «Геолог». Причины — приток малых рек с Алтая, волна пошла к нам с Барнаула. Сейчас начинается заполнение водохранилища, поэтому принято решение увеличить сбросы воды. Все под контролем, — заявил Сергей Куценко.