Возле Речного вокзала поднялась вода: может ли его затопить — ответ МЧС

Новосибирское МЧС сообщило, что угроза подтопления в районе Речного вокзала отсутствует. Как сейчас выглядит указанное место, можно посмотреть на снимке, который сделал фотограф НГС Александр Ощепков. На фото уровень воды выглядит высоким.

По данным ведомства, в настоящее время в Новосибирске есть лишь угроза подтопления приусадебных участков в Первомайском районе.

Как сообщили РусГидро, за последнюю неделю приток воды в Новосибирском водохранилище стабильно повышался и на сегодня составляет 5280 м3/с. По данным на 24 апреля, уровень воды в водохранилище составляет 110,68 метра при максимуме 115,7 метра. На сегодняшний день сброс воды в Обское море с Новосибирской ГЭС составляет 4239 м3/с.