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Происшествия В Новосибирске нашли подростков, которых подозревают в угрозах школьнице

В Новосибирске нашли подростков, которых подозревают в угрозах школьнице

Их установили полицейские

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Их установили полицейские

В Новосибирске нашли подростков, которых подозревают в хулиганских действиях в отношении школьницы на остановке. Ими оказались двое в возрасте 11 и 13 лет, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

— В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции были установлены двое несовершеннолетних, 11 и 13 лет, подозреваемых в совершении 20 апреля хулиганских действий в отношении несовершеннолетней на остановке общественного транспорта в Октябрьском районе города Новосибирска, — сказано в сообщении.

Полицейские передали материал проверки в следственные органы, уточнили в ведомстве. По данному факту в региональном СУ СК России возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

По данным следствия, группа подростков угрожала 13-летней девочке, используя электрошокер. О ходе расследования уголовного дела поручил доложить председатель СК России Александр Бастрыкин. По информации прокуратуры, инцидент произошел вблизи остановки наземного транспорта «Виталия Потылицына».

В середине апреля в Новосибирске подростки устроили драку со стрельбой. В Сети сообщили, что это произошло на Затулинском жилмассиве.

ПО ТЕМЕ
Хулиганство Уголовное дело Подростки Угрозы Новосибирск Полиция
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