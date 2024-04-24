«Начались судороги, потом остановилось сердце»: что известно про смерть 13-летнего школьника в Татарске

Знакомые 13-летнего ученика одной из школ Татарска Новосибирской области, который скончался в больнице накануне, рассказали НГС подробности трагедии.
По словам школьников, 13-летнему Владу (имя изменено) стало плохо после тренировки.
— Это было на тренировке по волейболу вчера. У него начались судороги, потом остановилось сердце, — сообщил собеседник издания.
Одна из учениц школы видела Влада незадолго до случившегося.
— Парень, весёлый, много очень друзей у него. Буквально перед его смертью мы встретили его с моими друзьями. Он был с другом. Насколько я поняла, он его откачивал, — уточнила она.
Областная прокуратура и следователи организовали проверку после смерти ребёнка. По версии следствия, школьника успели доставить в больницу, где он скончался.
— Чановским межрайонным следственным отделом проводится уголовно-процессуальная проверка по факту обнаружения тела 13-летнего подростка в городе Татарске. Следователями проведен осмотр места, выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, — сообщили НГС в СУ СКР по Новосибирской области.
Назначена судебно-медицинская экспертиза.