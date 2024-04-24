13-летний школьник умер в Новосибирской области

В Татарске Новосибирской области умер 13-летний школьник. Информацию об этом 24 апреля НГС подтвердили в СУ СКР по региону.
— Чановским межрайонным следственным отделом проводится уголовно-процессуальная проверка по факту обнаружения тела 13-летнего подростка в городе Татарске. Следователями проведен осмотр места, выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, — уточнили в ведомстве.
Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Ранее НГС писал, что в начале апреля в Новосибирске из окна выпал школьник.