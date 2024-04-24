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Умер 13-летний школьник

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Криминал 13-летний школьник умер в Новосибирской области

13-летний школьник умер в Новосибирской области

Следователи проводят проверку

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Причину смерти установит экспертиза

В Татарске Новосибирской области умер 13-летний школьник. Информацию об этом 24 апреля НГС подтвердили в СУ СКР по региону.

— Чановским межрайонным следственным отделом проводится уголовно-процессуальная проверка по факту обнаружения тела 13-летнего подростка в городе Татарске. Следователями проведен осмотр места, выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, — уточнили в ведомстве.

Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Если вам известны обстоятельства инцидента, свяжитесь с редакцией НГС
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Ранее НГС писал, что в начале апреля в Новосибирске из окна выпал школьник.

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Новосибирск Татарск Школа СКР
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