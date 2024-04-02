«Предположительно, поссорился с девушкой»: новосибирский подросток выпал с 25-го этажа

Вечером 2 апреля в Новосибирске подросток выпал с верхнего этажа дома на ОбьГЭСе. Информация об этом появилась в телеграм-канале «АСТ-54 Black».
— Несовершеннолетний парень разбился насмерть, выпав из окна 25-этажной высотки в микрорайоне ОбьГЭС Советского района. Предположительно, школьник поссорился с девушкой, — говорится в посте.
В телеграм-канале отмечается, что мальчик учился в 10-м классе, ему 17 лет.
В пресс-службе регионального СК пояснили, что следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.