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Происшествия «Предположительно, поссорился с девушкой»: новосибирский подросток выпал с 25-го этажа

«Предположительно, поссорился с девушкой»: новосибирский подросток выпал с 25-го этажа

Школьник погиб на ОбьГЭСе

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Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия

Вечером 2 апреля в Новосибирске подросток выпал с верхнего этажа дома на ОбьГЭСе. Информация об этом появилась в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

— Несовершеннолетний парень разбился насмерть, выпав из окна 25-этажной высотки в микрорайоне ОбьГЭС Советского района. Предположительно, школьник поссорился с девушкой, — говорится в посте.

В телеграм-канале отмечается, что мальчик учился в 10-м классе, ему 17 лет.

В пресс-службе регионального СК пояснили, что следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.

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