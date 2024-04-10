История ничему не научила? Гидрологи — о том, ждать ли паводков и режима ЧС в других регионах

Гидрологи рассказали, стоит ли ждать паводков, как в Оренбургской области, в других регионах Источник: Людмила Орлова / 74.RU











С пятницы, 5 апреля, вся страна наблюдает за половодьем в Оренбургской области — там из-за прорыва дамбы под водой оказались Орск и часть Оренбурга. Такого не было в регионе последние 100 лет, сейчас там введен режим ЧС федерального уровня. Всего в области, по последним данным, эвакуировано почти 6,5 тысячи человек, в том числе более 1,7 тысячи детей. Подтоплено более 10,3 тысячи домов. В пунктах временного размещения находятся 1 589 человек.

Частично затоплены оказались Курганская, Самарская, Брянская, Московская области, Алтайский край. Под угрозой остается Челябинская область. По стране остаются подтопленными в 37 субъектах более 10,5 тысячи жилых домов и 19,4 тысячи приусадебных участков.



MSK1.RU поговорил с учеными-гидрологами и разобрался, ждать ли повторения орской ситуации в других регионах и когда вода пойдет на спад.

«Это отнюдь не редкость»

Основная причина, почему случилось половодье в Оренбургской области, — многочисленные нарушения в эксплуатации дамбы, которую из-за обильного таяния льда прорвало в нескольких местах, считает научный руководитель Института водных проблем РАН и эколог Виктор Данилов-Данильян.

— В Орске соорудили защитную дамбу, потому что прекрасно знали, что половодья случаются часто. Если город хочет расширяться, то нужно его низкие части защитить дамбой. Но она, как и всё в этом мире, не вечна и разрушается по естественным причинам. Как только появляются какие-то признаки нарушения нормального функционирования, ее состояния, нужно производить ремонтные работы. И производить их по всем правилам гидротехники. Вот этого-то и не было, — отмечает в разговоре с MSK1.RU Данилов-Данильян.

Источник: Людмила Орлова / 74.RU











Другой причиной, почему это произошло, гидролог называет количество осадков, которое выпало за зиму. Началось таяние, и всё обрушилось на город, продолжает он.



— Снег шел с ноября по март почти непрерывно. Снегозапас был очень большой, не рекордный, но всё равно большой. Усугубило ситуацию и то, что это степной район, где вода сходит быстрее, чем в лесных. Высокая вода поднялась еще в Ириклинском водохранилище. Не сумели распорядиться правильно при регулировании его.

Можно было перехватить поток, но они ничего не сделали по большому счету. Огромная вода обрушилась на город, который должен был быть защищен дамбой. Виктор Данилов-Данильян, научный руководитель Института водных проблем РАН и эколог

Как рассказал профессор Российской академии естественных наук (РАЕН) Владимир Тетельмин, ситуацию также накалил и поток теплого воздуха, пришедший из Казахстана, который граничит с Оренбургской областью.

— Поначалу пострадал Казахстан, который находится южнее. Из-за глобального потепления весна туда приходит на несколько недель раньше. Таяние началось, и вода затопила степи Казахстана. Люди вынуждены были свои свои переполненные водохранилища сбрасывать, — объяснил Тетельмин.

Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Пострадают и другие регионы?

Оба эксперта отмечают, затопит ли ближайшие регионы и повторится ли ситуация с Орском, зависит от уровня снега, который выпал за зиму. Если его много и рельеф равнинный, то потоп вполне возможен.

— С юга на север продвигается тепло. Там как раз Курганская, Омская и другие области — они все равнинные, поэтому снега накопилось много. Стечь это огромное количество воды может просто не успеть. Там гидравлический уклон рек иногда очень низкий, поэтому большая вода начинает разливаться, — рассказывает Тетельмин.

Также гидрологи отмечают, что помешать сходу воды можно.

— Для защиты от наводнений три основных способа. Во-первых, помогают защитные дамбы. Во-вторых, водохранилища в состоянии перехватить хотя бы часть половодья. В-третьих, леса могут встать на пути у стихии. Именно поэтому их нужно беречь и восстанавливать. Лес — это демпфер (глушитель. — Прим. ред.) всех гидрологических процессов, он их сглаживает, — разъясняет Данилов-Данильян.

Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Когда уйдет вода?

Оба гидролога сошлись во мнении, что пока сложно прогнозировать, когда понизится уровень воды и как быстро регионы оправятся от половодья.

— Бывает по-разному, вода может стоять и две недели, а может и месяц или полтора, это всё зависит прежде всего от рельефа, — говорит Данилов-Данильян.

Пока в Оренбургской области ситуация только ухудшается. Зафиксированы подтопления на территории 27 муниципальных образований в 73 населенных пунктах и 29 СНТ. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона в Telegram-канале.



По словам чиновников, 9 апреля подтопленными оказались 10 327 жилых домов и 12 821 приусадебный участок.



В настоящее время для движения транспортных средств закрыли 44 мостовых сооружения. При этом движение по федеральным автодорогам осуществляется без ограничений. Однако есть угроза перелива на семи участках трех федеральных автодорог.



До этого мэр затопленного Орска Василий Козупица заявил, что лишившиеся домов жители получат помощь от государства. Ущерб будет возмещаться по рыночной цене квадратного метра.



Подано 10 тысяч заявлений на единовременную материальную помощь и 4 тысячи заявлений на помощь при утрате имущества.



Глава МЧС России Александр Куренков 9 апреля снова прибыл в Оренбургскую область (он уже посещал ее по поручению президента 7 апреля). Чиновник облетел территорию и примет решение по поводу мер для ликвидации последствий паводка.

Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Что примечательно, об уровне осадков, выпавших зимой, гидрометеорологические центры были осведомлены и передавали их в областные управы. Однако, как показала ситуация с Орском, не всегда власти принимали необходимые меры.

— Наши гидрологи давали соответствующую информацию всем службам, но, наверное, это не было принято всерьез. Если бы было как надо, конечно бы, и подлечили дамбы свои, нарастили их высоту, на гребень присыпали побольше грунта, верховую грань укрепили. Тогда не произошло бы прорыва, как это случилось в Орске. В прошлом году такая же история была в Приморском крае, но нас ничему не научила, к сожалению, — сетует эксперт Владимир Тетельмин.

Тогда не произошло бы прорыва, как это случилось в Орске. Но как обычно, пока жареный петух не клюнул... Владимир Тетельмин, профессор Российской академии естественных наук (РАЕН)

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Поволжье

Самарская область



Самарский губернатор Дмитрий Азаров рассказал о ходе паводка в регионе, где была очень непростая ситуация. Глава региона заявил, что ситуация постепенно улучшается. За сутки вода ушла из 263 жилых домов и с 191 приусадебного участка. Еще 59 домов и 900 участков остаются в зоне подтопления. В двух пунктах временного размещения остаются 20 человек, в том числе 7 детей.



— По информации Гидрометцентра, в ближайшие дни серьезных ухудшений не прогнозируется. Надеемся, что так и будет. Тем не менее не теряем боевую настороженность, рассчитываем все силы и средства на случай обострения ситуации. Находимся в контакте в том числе с соседними регионами. Над ликвидацией последствий паводка работают 9293 человека и 2017 единиц техники, — сообщил губернатор.



Башкирия



За прошедшие сутки вода в двух реках столицы Башкирии стала выше. Под водой остаются несколько садовых товариществ. Об этом сегодня, 9 апреля, сообщили в управлении гражданской защиты Уфы. Уровень воды Белой реки составляет 441 см, реки Уфы — 349 см, и реки Демы — 446 см.

Источник: Андрей Бирюков / UFA1.RU











Сообщается, что ситуация в Калининском районе Уфы улучшилась. Там целых семь садовых товариществ оказались под водой из реки Юрмаш. На сегодняшний день шесть СНТ остаются на контроле спасателей. Освободился от воды участок улицы Хетогурова под железнодорожным переездом.



Саратовская область



Область тоже освобождается от воды. В Дергачевском районе произошло частичное обрушение плотины пруда Казенный. Вода по оврагу уходит в реку Камышлейка. Угрозы подтопления нет. По поручению губернатора Романа Бусаргина на месте для контроля ситуации находятся экстренные службы.

Источник: Сергей Петунин / 164.RU











Нижегородская область



Чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком, на территории Нижегородской области не зарегистрировано.



Татарстан



Власти Республики отчитываются, что в регионе вода идет на убыль. 8 апреля оставались затопленными 6 низководных мостов и 3 участка автомобильных дорог. Есть объездные пути с твердым покрытием. Предусмотрены меры противопожарного, продовольственного и медицинского обеспечения. Эвакуация жителей не требовалась.



Сибирь

Новосибирская область



В Новосибирской области действует режим повышенной готовности из-за паводка. Его ввели с 20:00 часов 5 апреля, сообщили в телеграм-канале регионального правительства «Новосибирь» со ссылкой на замгубернатора Сергея Семку.

Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Заместитель главы региона присутствовал на оперативном штабе Комиссии по чрезвычайным ситуациям. В пресс-службе облправительства перечислили ряд предварительно принятых решений для скорейшего преодоления последствий паводка.



— В регионе напряженная паводкоопасная обстановка из-за половодья. В ряде районов критическая отметка уже пройдена. По прогнозу, в течение следующих четырех дней из-за продолжения интенсивного таяния снега возможно дальнейшее развитие оперативной ситуации, — сообщили в МЧС. — Есть угроза подтопления трех населенных пунктов Кочковского района.



Омская область



— На данный момент в зоне природной стихии находятся 69 домов и 175 приусадебных участков в нескольких районах региона. На местах продолжают работу службы МЧС, специалисты Министерства региональной безопасности Омской области и администраций районов. Для жителей организованы пункты временного размещения. Поручил привлечь дополнительную технику для осуществления работ по откачиванию воды, — написал Виталий Хоценко в своем Telegram-канале.



Алтай



В Алтайском крае две недели бушует паводок. В регионе всё еще действуют режим ЧС и штормпрогноз. Подтоплены более 280 участков и 101 дом. Пострадали 224 человека, из них 52 — дети, говорится на официальном сайте регионального МЧС.



Ранее самая сложная обстановка была в Михайловском районе. Сейчас в зоне подтопления четыре дома и семь приусадебных участков.

Источник: пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю











В селе Соусканиха Красногорского района сильное затопление, вода прибывает.



А во Власихе недалеко от Барнаула прорвало дамбу. Судя по кадрам, поток напоминает водопад. Тем не менее за ситуацией следят:

— На данный момент обстановка спокойная, уровень воды стабильно падает. Подтоплений жилых домов нет. Все участники работы действовали оперативно, — рассказал Алексей Липский, начальник 18-го пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Алтайскому краю.



Урал

Курганская область



В Курганской области ждут большую воду: по сообщениям властей, цифры подъема воды в реках приблизятся к наводнению 1994 года. Пока одних эвакуируют в ПВР, других жителей просят покинуть дома самостоятельно. Люди раскупили в магазинах всю питьевую воду. При этом их попросили сделать запас питьевой воды как минимум на месяц. Простых времен никто не ждет.

Источник: Алена Кисель / 45.RU











Власти города и области просят курганцев помочь в укреплении дамбы.



— Сегодня особенно нужны рабочие руки и помощь волонтеров по наполнению мешков с песком для устранения разрывов в теле дамбы. Вчера работы велись в районе Кировского моста, сегодня они продолжаются также у пляжа Бабьих песков. Если у вас есть возможность — внесите свой вклад в общее дело! — говорится в соцсетях областного правительства.



Тюменская область



В Тюменской области в ближайшую неделю ожидают паводков. По прогнозам специалистов, исторический максимум по уровню воды ожидается на реке Ишим. В зоне риска населенные пункты: Ишим, Ильинка, Викулово и Абатское. Накануне власти региона ввели режим ЧС и призвали жителей быть готовыми к эвакуации.

Источник: pereIshim / T.me











В Тюменской области режим ЧС был введен Александром Моором 8 апреля из-за угрозы паводков. Глава региона подчеркнул, что ситуация на реках в настоящий момент «спокойная и контролируемая», а режим ЧС ввели заранее.



Челябинская область



В Челябинской области подтопления из-за паводка случились не только в деревнях и селах, но и в городах — Троицке и Южноуральске. Очевидцы публикуют в соцсетях видео потопа, местные власти пока заявлений не делают.



Накануне в Троицке затопило новую набережную реки Уй в 5-м микрорайоне. Жители пишут, что лед сломал скамейки, лежаки и фонари.

Источник: Алексей Текслер / T.me











Уровень воды в реке поднялся настолько, что скрыл бортики у края набережной. На строительство этого общественного пространства город прошлой весной получил грант размером 100 миллионов рублей.



Не лучше ситуация в Южноуральске. Там, по словам жителей, начался потоп в районе ГРЭС-2.



— ГРЭС-2 тонет. С полей вода стекает. Проходную затопило, — написал очевидец.



Свердловская область



В Свердловской области вышла из берегов река Большая Калиновка, находящаяся недалеко от Богдановича. Сады и огороды на берегу частично затопило. Последствия потопа снял на видео подписчик паблика «Типичный Богданович». Хотя до этого метеорологи Свердловской области говорили, что ожидают — уровень воды в реках региона значительно от нормы отличаться не будет. Даже наоборот: местами на юге значения окажутся ниже среднемноголетних. На севере и востоке — это бассейн рек Сосьвы, Лозьвы, Тавды — показатели будут выше нормы, до метра, так как там за зиму выпало больше снега. Регион надеется, что пройдет паводковый период без эксцессов.



Центральная часть России

Московская область



Подмосковье продолжает страдать от сильнейших сезонных паводков. По данным МЧС, подтоплено более тысячи участков.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Больше всего затопленных дворов в Егорьевске — под водой оказались 647 дворов. В истринской деревне Троица остается затоплен мост, недоступен также подъезд к Слемским Боркам в Луховицах.



Ликвидированы последствия половодья на дороге в Коломне, теперь с ними придется бороться в Серпухове, Воскресенске, Кашире, Луховицах.



Воронежская область



В Панинском районе Воронежской области прорвало две плотины. Один из местных жителей в группе «Панино online» во «ВКонтакте» сообщил, что это произошло возле поселка Алое Поле, пока в целом по региону всё спокойно. Воронежские синоптики дали предварительный прогноз на паводок в 2024 году. Хотя снега в северных районах области выпало много, реки разольются, по прогнозам метеорологов, как ни странно, даже меньше, чем в 2023-м.

Источник: ГУ МЧС России по Воронежской области











Ярославская область



Региональное управление МЧС сообщило о стабильной ситуации на водохранилищах области. Заторов на реках нет, ледоход прошел без негативных последствий. Водохранилища работают в режиме наполнения.

Источник: Кирилл Поверинов











Ситуацию оперативно отслеживают, в том числе с помощью беспилотников. Сейчас на территории области зафиксированы пять подтоплений: четыре — дороги и одно — приусадебных участков. Эвакуировать никого не потребовалось.



Ранее эколог Максим Лапушкин рассказывал MSK1.RU, что при постройке дамбы могли допустить неточности, из-за которых она не выдержала напора. Кроме того, была возможность предотвратить катастрофу: до прорыва дамбы гидрометеорологи предупреждали о том, что высота воды в реках региона может побить рекорды прошлых лет.

